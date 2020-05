COMUNICADO: Clínica Tambre retoma su actividad presencial desde el 11 de mayo

La Clínica Tambre, centro pionero de reproducción asistida ubicado en el centro de Madrid, vuelve a abrir sus puertas después de anunciar el pasado 1 de abril que, siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), cesaban su actividad de laboratorio

Durante estas semanas tanto el equipo médico como el departamento de Atención al Paciente ha estado atendiendo a todos sus pacientes de forma online, situación que seguirá igual para todas aquellas personas internacionales que por el momento no pueden viajar a España. Al declararse el Estado de Alarma a raíz del brote de COVID-19 en España, las autoridades sanitarias recomendaban pausar los tratamientos de reproducción asistida ante la falta de datos respecto a la influencia del virus en mujeres embarazadas y la transmisión del mismo.



Tambre, en consecuencia, frenó su atención presencial, manteniendo solamente activos los protocolos necesarios para garantizar el correcto mantenimiento de los embriones y gametos de sus laboratorios.



Tras haber pasado la etapa más incierta de la pandemia, la Directora General de Clínica Tambre, Inge Kormelink, ha reanudado los tratamientos de fertilidad del centro desde el 11 mayo. La reapertura va en consonancia con las medidas de seguridad y recomendaciones de los organismos sanitarios pertinentes y la demanda de los pacientes de tener acceso a una reproducción asistida segura.



De esta forma, Tambre ha comenzado a tomar la temperatura con un termómetro infrarrojos a todas las personas que entren a la clínica y se les entrega un cuestionario en el que se deja constancia de no haber presentado sintomatología asociada al COVID-19 durante los últimos días. El centro proporciona de forma gratuita a todos sus pacientes guantes y mascarilla, después de que estos hayan hecho uso del gel hidroalcohólico situado en la recepción. De igual manera, se solicita acudir sin pulseras, anillos y otros accesorios. Tambre cuenta tanto con habitaciones de reposo como con salas de espera individuales (lo cual aminora la probabilidad de contacto entre pacientes), de las cuales se han retirado todos los folletos, revistas y demás objetos que pudiesen suponer un vector de contagio.



No obstante, la medida preventiva más novedosa es aquella que dicta que Tambre realizará test de COVID-19 a todos los pacientes que acudan durante el mes de mayo, a los donantes de gametos y por supuesto, al personal, el cual se irá incorporando de manera escalonada.



Clínica Tambre

Tambre es una clínica de reproducción asistida ubicada en corazón de Madrid en pleno barrio de El Viso. Creada el mismo año que nació el primer “bebé in vitro” en el mundo, en el 1978 por el Dr. Pedro Caballero Pelegrín, hace más de 40 años, tratándose por tanto de una de las clínicas más antiguas en Madrid.



En Clínica Tambre trabajan en la atención integral en las áreas de Reproducción Asistida, Ginecología y Obstetricia, contando su equipo con médicos, embriólogos, personal de enfermería, Atención al Paciente, Unidad de Psicología y Unidad de Inmunología. Ofrecen tratamientos médicos personalizados para cada paciente, de alta calidad a través de la excelencia acreditada y la tecnología de vanguardia que les permite tener unas tasas de embarazo por encima de la media española y europea.







Contacto

Nombre contacto: Belén de Luque

Descripción contacto: Belén de Luque

Teléfono de contacto: 91 411 61 11