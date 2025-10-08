Clínica VINTERSOL celebró su 60º aniversario como referente en rehabilitación neurológica en Canarias

(Información remitida por la empresa firmante)

VINTERSOL conmemoró su 60º aniversario reafirmando su papel como centro de referencia en la rehabilitación de pacientes con enfermedades neurológicas y reumáticas

Arona, 8 de octubre.- VINTERSOL conmemoró su 60º aniversario reafirmando su papel como centro de referencia en la rehabilitación de pacientes con enfermedades neurológicas y reumatológicas. Fundada en 1965 en Los Cristianos, Arona, la clínica se convirtió en pionera al combinar tratamientos médicos especializados con los beneficios y bondades climáticas del sur de la isla de Tenerife.



El acto institucional reunió a autoridades, colaboradores, representantes del sector sanitario, pacientes y familiares que quisieron rendir homenaje a la trayectoria del centro. Durante seis décadas, VINTERSOL ha atendido a miles de pacientes procedentes de toda Europa y España, consolidándose como un puente entre la medicina y el turismo de salud.



"Nuestro compromiso siempre fue ofrecer una atención humana, personalizada y de excelencia médica. Estos 60 años de historia son también un reconocimiento a todo el equipo que ha formado parte de VINTERSOL y a los pacientes que han depositado su confianza en nosotros", declaró D. Pablo González Dorta, director/a de la clínica.



La alcaldesa de Arona, Dª Fátima Lemes, subrayó la importancia de la clínica para el municipio: "VINTERSOL ha sido, y sigue siendo, un emblema de Los Cristianos. Su trayectoria de 60 años ha contribuido al desarrollo de Arona como destino turístico y sanitario, generando empleo, atrayendo pacientes internacionales y ofreciendo calidad de vida a miles de personas. Es un orgullo contar con un centro que simboliza salud, accesibilidad y confianza".



El programa conmemorativo incluyó ponencias divulgativas sobre avances en rehabilitación, un recorrido histórico por los hitos más importantes del centro y un reconocimiento a los profesionales y pacientes que marcaron la historia de VINTERSOL.



Sobre Clínica VINTERSOL

Fundada en 1965 en Los Cristianos, Arona (Tenerife), Clínica VINTERSOL está especializada en la rehabilitación de pacientes con enfermedades neurológicas, reumáticas y psoriasis. Su enfoque integral combina tratamiento médico, fisioterapia, hidroterapia y cuidados continuos en un entorno accesible frente al mar.







