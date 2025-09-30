CLO Virtual Fashion celebra la CLO Summit Munich 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

- CLO Virtual Fashion reúne a más de 300 profesionales de la moda de la comunidad 3D de Europa en la CLO Summit Munich 2025

MUNICH, 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- CLO Virtual Fashion, un líder de la industria en visualización y diseño de prendas en 3D, celebró su mayor Cumbre CLO en Europa hasta la fecha. Este año, por primera vez, la Cumbre anual de Usuarios estuvo abierta a autónomos y profesores universitarios, además de empresas, creando una plataforma única de networking y un centro de talento para la comunidad 3D de toda Europa. La cumbre atrajo a profesionales de la industria de más de 100 marcas de renombre, como H&M, Marks & Spencer, adidas, HUGO BOSS, BERSHKA, ZARA, IKEA of Sweden, Lacoste, Armedangels, y muchas más. También contó con la participación de docentes de instituciones líderes como el London College of Fashion, el Amsterdam Fashion Institute y la Universidad de Boras, junto con los mejores diseñadores y creadores freelance de 3D de la región.

Celebrado en el nuevo centro cultural de Múnich, el Bergson Kunstkraftwerk, el evento incluyó presentaciones y mesas redondas dirigidas por el consejero delegado de CLO, Simon JH Kim; el fundador de CLO, Jaden Oh; y Yazan Malkosh, fundador del muestrario de la empresa recientemente adquirida; así como representantes de marcas y proveedores como H&M, Marks & Spencer, adidas, GMS e Interloop, entre otros. El fundador de CLO regresó a Europa después de cinco años para ofrecer información sobre la futura dirección de desarrollo de CLO, fuertemente influenciada por su consolidada base de usuarios europeos.

"Fue una experiencia verdaderamente gratificante conocer y hablar en persona con tantos de nuestros usuarios", declaró Jaden Oh, fundador de CLO Virtual Fashion. "Sus comentarios reafirmaron nuestro compromiso de mejorar los flujos de trabajo creativos de nuestros usuarios y hacer que todo el proceso, desde el diseño hasta la producción, sea más fluido e intuitivo. Seguiremos esforzándonos para que su proceso de digitalización sea aún más agradable".

La agenda de este año se centró en ofrecer las mejores prácticas y soluciones para escalar los flujos de trabajo 3D, reconociendo a Europa como un mercado 3D consolidado. La cumbre tuvo como objetivo ofrecer soluciones escalables para empresas de todos los tamaños, en colaboración con los socios del Programa de Colaboración de Ecosistemas (EPP) de CLO, como EnhanceThat, que promueve flujos de trabajo fluidos y potencia la colaboración para el crecimiento. La ampliada zona de exposición no solo presentó las soluciones de CLO, como el stand de automatización e integración, y el nuevo CLO zFab Kit, diseñado para escalar el flujo de trabajo 3D, sino que también contó con la presencia de socios como HUMANETICS, DMIx, Epic Games y Adobe Substance 3D. Este enfoque en el ecosistema es esencial para que CLO impulse el flujo de trabajo global de diseño y producción de prendas digitales y potencie todo lo relacionado con la confección.

CLO presentó el Premio al Talento Emergente en la Cumbre para conectar el mundo académico con la industria de la moda. Esta iniciativa permitió a estudiantes de 39 escuelas europeas presentar su trabajo, lo que resultó en 78 nominaciones. Los 10 finalistas recibieron una suscripción anual a CLO para desarrollar sus habilidades de diseño 3D y fueron incluidos en la base de datos de Nuevos Talentos de CLO para conectar con la industria. Dos ganadores, uno al mejor diseño conceptual y otro al mejor diseño técnico, recibieron un premio económico cada uno.

"Los usuarios son la piedra angular de nuestro crecimiento. Celebrar a esta comunidad sigue siendo una prioridad para nosotros, ya que guiarán nuestro rumbo en los próximos años", dijo Simon JH Kim, consejero delegado de CLO Virtual Fashion. "Esta Cumbre es muy valiosa para los usuarios, que se enfrentan a diversos desafíos dentro de sus empresas y buscan perspectivas esenciales de sus colegas. Con nuestras Cumbres CLO, nos propusimos fomentar un entorno donde se puedan compartir perspectivas y puedan surgir nuevas ideas. Al ampliar nuestras Cumbres para incluir a usuarios académicos e individuales, buscamos estimular una mayor colaboración e innovación, generando sinergias sólidas entre los participantes. En definitiva, nuestro enfoque siempre será empoderar a los usuarios, garantizando que la Cumbre sea un espacio donde sus voces y experiencias sean el centro de atención."

Acerca de CLO Virtual Fashion:

CLO es el software de diseño de moda 3D líder en la industria, en el que confían diseñadores, pequeñas empresas y grandes figuras de la industria de la moda para lograr un flujo de trabajo digital fluido. Con más de dos décadas de investigación y desarrollo en simulación precisa de prendas, la misión de CLO es empoderar a los usuarios en cada etapa del proceso de creación de una prenda, desde el concepto hasta el diseño, la fabricación, la comercialización, y el ajuste y el estilismo. Con CLO, puede diseñar prendas con mayor rapidez, facilidad y precisión que antes, creando ropa virtual hiperrealista que puede trasladarse a videojuegos, el metaverso y la vida real.

