Cloacas de lujo (Caso Ciru), una novela, de Belén Montero, publicada por la editorial Círculo Rojo

¿Se puede combinar la novela negra con la romántica, pinceladas eróticas y un suspense inacabable? Como poder, se puede. Es lo que ha hecho Belén Montero en "Cloacas de lujo (Caso Ciru)" un auténtico Thriller policiaco que, gracias a la pluma de la autora, muy rica en detalles, conecta con las emociones, convirtiéndonos así, en adictos de sus páginas

Cuatro años de incansable entrega ha empleado la escritora Belén Montero en publicar y dar vida a los personajes que componen Cloacas de lujo (Caso Ciru) y en desarrollar una trama tan bien hilada, que asombra por su construcción, estructura literaria y su desenlace y cierre.



Durante este tiempo, la autora, ha conciliado su vida laboral, social y familiar con su pasión, que llevaba a cabo robándole horas al sueño, cuando el bullicio de la ciudad descansaba, y la luz del sol se recogía para dar paso a la penumbra nocturna. En esas horas, ella, escribía el contenido de su libro y le fluía la inspiración mostrada en esta trepidante historia de la cual, en ocasiones, tendremos que recordarnos respirar.



Belén Montero ha realizado una combinación vertiginosa del thriller, con tintes policiacos, románticos-eróticos a través de un relato que no da tregua al lector y lo sumerge en una historia llena de acción, pasión, intriga suspense continuo y altas dosis de adrenalina.



«Intentan matarme», le dice Paula a su prima Mar, después de toda una noche huyendo despavorida.



Desde el inicio, nos encontramos con una trepidante persecución, y es que, la historia se abre de una forma arrolladora para el lector, ya que nos encontramos a la protagonista, Paula, huyendo de unos verdugos ansiosos por capturarla en mitad de un bosque, y ella, luchando por sobrevivir y escapar con vida en el intento.



«Su aliento fatigado se entrecortó al ver que alguien se acercaba. Aterrada, se tendió despacio y escondió sus piernas suavemente, quedando arrugada sobre el tejado, incomoda, sin poder respirar por la opresión, la duda y el pánico».



La novela, está escrita en tercera persona, con un narrador omnisciente y a través de la estructura narrativa in media res, que, traslada al pasado para situarse desde el punto de partida en el que la protagonista, se ve envuelta en una trama de tráfico de órganos, desapariciones, secuestros, asesinatos, mentiras, blanqueo de dinero… Una historia, en la que ella es el foco principal tanto para sus verdugos, como para la policía.



¿Cómo ha llegado una chica que abandonó a su familia de adolescente y que fue socorrida por un grupo de monjas hasta ese punto?



Todo comienza cuando Paula, culpando a sus padres de la muerte de su hermana Cristina, decide abandonar su Málaga natal para irse a vivir a Barcelona y después a Bilbao. Allí, conoce a Dante quien le ofrece su casa y le desvela que su amiga Eva lleva días desaparecida.



«Dante se acomodó a su lado mientras ella clicaba sobre el icono “Buscar”, los dos estaban expectantes, con la respiración cortada miraban el monitor, estáticos, como si el respirar o moverse fuese algo vinculante para que no apareciese la imagen que tanto esperaban».



Tras varias indagaciones por parte de los dos amigos, estos deciden avisar a la policía, cuyos encargados de dirigir la desaparición son: el detective Marcos y Fatia, dos agentes leales dispuestos a todo para llegar a la médula del asunto.



Cloacas de lujo (Caso Ciru) es una novela trepidante donde la investigación toma forma para materializarse en una realidad estremecedora: la existencia de una peligrosa mafia que trafica con órganos humanos en donde un nombre resuena a través de pequeñas pinceladas que nos ofrece el narrador:



Este nombre, encarnará la parte más cruel y sádica de la historia y también constituirá el punto de mira de la propia Paula.



Esta última, antes de tomar decisiones compungidas, se convierte en una pieza clave en el caso, pues trabajará codo con codo con la policía como ingeniera informática para dar con el paradero de una desaparecida.



«—¿Es que no vas a pagarme? —Añadió Dante sorprendido y en tono disgustado.



—Hoy no, te pagaré cuando te deshagas de ella. Es un peligro, te lo dije anoche y te lo vuelvo a repetir. Trabaja en la policía, además de que está liada con uno de ellos».



Pero no solo el género policíaco y el thriller están presentes en esta novela, sino que la relación que surge entre Marcos y Paula brinda una dosis de sensualidad y erotismo en las escenas para ofrecernos una historia intensa, gozosa por lo que también es muy llamativa para los amantes de la romántica - erótica.



«Marcos dejó de acariciar sus pechos, aprisionó sus manos para que el deseo por tocarlo creciera, y ella le rebatió arqueándose de placer. Sus piernas lo arropaban sintiendo como su miembro hinchado deseaba ser tragado por entre sus muslos».



Lo notorio de la novela Cloacas de lujo (Caso Ciru) es la manifiesta sucesión de hechos que dejan sin respiración: algo está sucediendo constantemente y la lectura nos engancha de manera absorbente hasta el final.



Esta sensación de anexión con el argumento surge principalmente gracias a los diálogos —que ayudan al fluir de la trama—, a la narración en tercera persona —que aviva la parte que tiene el lector como espectador y que ofrece la información en su justa medida— y al lenguaje —el cual se caracteriza por ser natural y cercano—.



Un conjunto de elementos que conforman un bordado de claroscuros en donde los personajes están muy bien perfilados, y nosotros, como lectores, no podemos perder la pista de nada de lo que suceda, pues cada hilo tiene su lugar en este tejido. Por eso, afirmamos que Belén Montero ha sabido construir una novela emocionante, idónea para cualquier lector adulto.



Tramas ilícitas, deseo, engaños, confabulaciones, persecuciones, intriga, incógnitas por resolver, drama, amor y asesinatos se despliegan firmemente en la primera parte de una saga que promete entretenimiento y distracción en una historia que no querremos que acabe.



Cloacas de lujo (Caso Ciru) es una de esas pocas novelas con las que, al finalizar, piensas: «¿Cuándo sale la segunda parte?».



"Una primera entrega que os invitamos a devorar y a disfrutar. ¡Os enganchará!"







