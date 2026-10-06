Closer de ventas; así funciona la profesión en remoto que gana espacio en los negocios digitales

Paula Sanchiz, de closer a fundadora; la trayectoria detrás de Ventta Lab, la academia con alumnas en cuatro continentes - Ventta Lab

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de octubre

En menos de un año, la empresaria española ha formado a más de 400 mujeres en cierre de ventas y ha desarrollado un software propio que las pone en contacto con empresas de España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Paula Sanchiz Llop fundó Ventta Lab en enero de 2026. Desde entonces, según los datos de la compañía, más de 400 mujeres hispanohablantes han pasado por su programa de formación en ventas de alto valor, y su comunidad reúne a profesionales que trabajan en remoto desde cuatro continentes.

Formación y primeros años

Sanchiz cursó Administración y Dirección de Empresas en la Universitat de València, dentro del grupo de Alto Rendimiento Académico impartido en inglés, donde obtuvo el Academic Excellence Honour de primer curso y una certificación en emprendimiento creativo.

En 2024 se especializó en ventas y empezó a trabajar como closer, el profesional que conduce la conversación final con un cliente interesado en un servicio de alto valor. Vendió para proyectos de sectores tan distintos como el arte, el entrenamiento físico y el desarrollo personal. Después pasó a dirigir departamentos comerciales coordinando hasta doce comerciales en un solo proyecto.

Más de medio millón de seguidores en redes

Bajo el nombre de Paulattier, Sanchiz publica contenido sobre ventas y emprendimiento femenino. Sus perfiles suman más de medio millón de seguidores entre Instagram, YouTube y TikTok, y en septiembre de 2026 sus publicaciones superaron los 10 millones de visualizaciones. Esa audiencia es además el principal canal de captación de la academia, que recibe a la mayor parte de sus alumnas a partir del contenido de su fundadora.

A la actividad en redes se suma la formación presencial para equipos comerciales. Sanchiz ha impartido ponencias para empresas de España y Latinoamérica, entre ellas Beaut, la marca colombiana de belleza en Cali (Colombia), en marzo de 2026.

Una metodología propia y un software propio

Su aportación al sector se concreta en dos desarrollos. El primero es un método de formación diseñado específicamente para mujeres, que sustituye la presión comercial por el diagnóstico: preguntar y escuchar antes de ofrecer. En la práctica, cada alumna completa simulaciones de venta que el equipo le devuelve corregidas, revisa sus llamadas con una herramienta de inteligencia artificial y cuenta con una mentora individual desde el primer día. "Aquí no formamos vendedoras. Formamos mujeres que lideran conversaciones", resume.

El segundo es Ventta Jobs, una plataforma desarrollada por la compañía para conectar a las alumnas con negocios que buscan perfiles de cierre. Según Ventta Labs, da acceso a más de 300 empresarios y ha intervenido en más de 100 incorporaciones de alumnas a proyectos de España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Sanchiz diseña el programa y dirige un equipo de más de más de 30 personas, entre mentoras, directoras de servicio y profesoras internas.

Proyección internacional

España es el mercado principal de la academia, pero su alumnado se reparte hoy por cinco continentes. En América hay alumnas en Canadá y Estados Unidos, especialmente con presencia en Florida, y en varios países de Latinoamérica, entre ellos Chile, Colombia, Venezuela y Perú. En Asia, la comunidad cuenta con profesionales que trabajan desde Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, y desde Bali, en Indonesia. A ellas se suman alumnas en Australia, en otros países europeos y en África.

La compañía trabaja ahora en su expansión entre la población hispanohablante de Estados Unidos, donde ya hay empresas que han incorporado a profesionales formadas en Ventta Lab.

Contacto

Emisor: Ventta Lab

Contacto: Ventta Lab

Número de contacto: +34611471527