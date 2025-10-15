Clou presenta una solución de almacenamiento de energía lista para el desierto en Solar & Storage Live KSA

(Información remitida por la empresa firmante)

RIAD, Arabia Saudí, 15 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En Solar & Storage Live KSA 2025, celebrada del 12 al 14 de octubre de 2025 en Riad, Clou Energy Storage presentó sus últimas innovaciones para aplicaciones de almacenamiento de energía a gran escala en servicios públicos, comercios e industrias. Destacando el sistema de almacenamiento de energía refrigerado por líquido Aqua C3.0 Pro y las soluciones de CA adaptadas a los exigentes climas desérticos de Oriente Medio y África, esta demostración subraya la capacidad de la compañía para adaptar tecnologías de vanguardia a las demandas específicas de los mercados regionales, consolidando su liderazgo en el sector del almacenamiento de energía.

En el marco de la Visión Saudí 2030, el país aspira a obtener más del 50% de su energía de fuentes renovables para 2030. Para impulsar esta transición, Arabia Saudí está introduciendo activamente tecnologías avanzadas de almacenamiento de energía para abordar los principales desafíos de los sistemas de energía renovable, mejorando la estabilidad de la producción eléctrica, la flexibilidad de la red y la eficiencia energética general. Clou presentó en la exposición su sistema de almacenamiento de energía refrigerado por líquido Aqua C3.0 Pro, personalizado, y sus soluciones de CA, que ofrecen soluciones de almacenamiento de energía de alto rendimiento para entornos desérticos exigentes y hostiles.

El Aqua C3.0 Pro cuenta con una celda de gran capacidad de más de 600 Ah y una capacidad de 6,88 MWh en un solo gabinete. Esto supone un avance significativo en la eficiencia, la seguridad y la comodidad de operación y mantenimiento del sistema, reduciendo el coste total de propiedad (TCO) en un 10,63%. El sistema también logra una alta adaptabilidad a las duras condiciones desérticas de altas temperaturas en Oriente Medio y África gracias a tres tecnologías principales: gestión térmica avanzada, adaptación del lado del aire acondicionado y protección personalizada contra la arena y el polvo.

En términos de tecnología de gestión térmica, aprovechando una sinergia entre un diseño estructural aislado avanzado y una unidad refrigerada por líquido de alta potencia, el sistema contrarresta eficazmente la reducción térmica a temperaturas ambiente de 55°C, lo que permite una salida estable bajo estrés térmico máximo.

Para mejorar la adaptabilidad del lado de CA y superar los desafíos de reducción de potencia del transformador/PCS en condiciones de calor extremo, la solución emplea un Skid de media tensión (MT) de alta capacidad, que permite una salida continua a plena potencia a 55°C, satisfaciendo eficazmente las demandas operativas del BESS. Para abordar aún más las variaciones climáticas regionales, el sistema cuenta con un diseño adaptativo que garantiza un rendimiento fiable en diversos entornos operativos.

En respuesta a la invasión de arena y polvo, el Aqua C3.0 Pro personalizado mejora significativamente la fiabilidad operativa del sistema en entornos hostiles a través de un diseño sellado para los componentes centrales y protección personalizada contra arena y polvo.

Además del lanzamiento de nuevos productos, CLOU también exhibió su matriz de productos avanzada, incluido el sistema refrigerado por líquido Aqua-C2.5, el sistema de almacenamiento de energía C&I Aqua-E233 y CLOU EMS, que cubre escenarios centrales desde el lado de la red hasta el lado C&I.

Clou cuenta con casi 30 años de amplia experiencia en el sector eléctrico. Para entornos de aplicación complejos, ha puesto en marcha diversos proyectos de referencia a escala mundial, incluyendo el proyecto de almacenamiento de energía a gran escala en el desierto de Atacama, Chile, que aborda los desafíos de las altas temperaturas y las tormentas de arena, y el proyecto de almacenamiento de energía a gran escala en la costa, en un entorno salino y con alta humedad en Haifeng, Guangdong, China. Gracias a su profundo conocimiento de las necesidades energéticas globales y las particularidades ambientales de cada región, Clou continúa impulsando la transición energética mediante soluciones a medida, consolidando así un liderazgo global en el sector del almacenamiento de energía.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2794576/image.jpg

