Clou presenta las últimas innovaciones en almacenamiento de energía en Solar & Storage Live UK

BIRMINGHAM, Inglaterra, 25 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Clou, proveedor de sistemas de almacenamiento de energía de primer nivel de BNEF, ha presentado en Europa por vez primera su sistema de almacenamiento de energía refrigerado por líquido Aqua-C3.0 Pro de nueva generación en Solar & Storage Live UK 2025 en Birmingham. La compañía también presentó múltiples innovaciones en sistemas integrados de almacenamiento de energía para aplicaciones comerciales e industriales a gran escala.

El mercado británico de almacenamiento de energía muestra un sólido crecimiento, beneficiándose de una política clara, mecanismos consolidados del mercado eléctrico y fuentes de ingresos diversificadas. Si bien los proyectos de servicios públicos a gran escala siguen expandiéndose, la demanda de almacenamiento de energía comercial e industrial también crece rápidamente. En respuesta al rápido crecimiento de la demanda del mercado local, Clou debutó en Europa con su sistema de almacenamiento de energía refrigerado por líquido Aqua-C3.0 Pro. El sistema cuenta con una celda de ultra gran capacidad de más de 600 Ah y una capacidad de 6,88 MWh en un solo gabinete. Esto supone un avance significativo en la eficiencia, la seguridad y la comodidad de operación y mantenimiento del sistema, reduciendo el coste total de propiedad (TCO) en un 10,63%.

Como una versión completamente mejorada de su reconocido predecesor, el Aqua-C2.5, el sistema de almacenamiento de energía refrigerado por líquido Aqua-C3.0 Pro presenta una serie de avances basados en múltiples innovaciones.

Utilizando tecnología de refrigeración directa para suministrar refrigerante directamente a las celdas, junto con la tecnología patentada de equilibrado Smart Scales y SiC String PCS, el sistema ofrece un RTE del 92,3% y aumenta la producción total de energía durante su vida útil en un 4%.

Para mayor seguridad, la arquitectura CTR separa las vías térmicas/eléctricas y permite la ventilación direccional. Desarrollado en colaboración con el Centro de Investigación Corporativa del Grupo Midea, el sistema de ventilación activa a prueba de explosiones ThermoFlux 2.0 crea una solución de seguridad integral que incluye alerta temprana, extinción de incendios, protección contra explosiones y ventilación. Esto logra tanto la seguridad operativa como la eficiencia empresarial.

En términos de operación y mantenimiento, se utiliza un contenedor estándar de 20 pies para una mayor comodidad de transporte. La arquitectura CTR se caracteriza por un menor número de componentes e interfaces, y el sistema auxiliar autoalimentado simplifica el cableado en la estación, mientras que la tecnología patentada de báscula inteligente permite operaciones y mantenimiento remotos. Este enfoque integral reduce la frecuencia del mantenimiento manual, mejora la eficiencia de la implementación, garantiza una operación estable a largo plazo y optimiza los costes generales de operación y mantenimiento.

Además del lanzamiento de nuevos productos, Clou también presentó su avanzada gama de productos, que incluye el sistema de almacenamiento de energía refrigerado por líquido Aqua-C2.5, el sistema de almacenamiento de energía C&I Aqua-E233 y el Clou EMS, que abarca diversos escenarios de aplicación, desde la red eléctrica hasta el sector C&I. Con casi 30 años de amplia experiencia en el sector eléctrico, Clou ofrece soluciones de sistemas altamente compatibles a sus clientes y participa activamente en el desarrollo del mercado británico de almacenamiento de energía.

Desde su expansión global en 2018, Clou ha consolidado una importante presencia en el mercado estadounidense. La compañía ha ejecutado con éxito múltiples proyectos a gran escala, incluyendo el primer proyecto de almacenamiento de energía de iones de litio a gran escala en Indiana (110,2 MWh), la mayor central eléctrica de almacenamiento de energía en Mississippi (765 MWh), el proyecto con el mayor nivel de cumplimiento normativo en California (270 MWh) y el mayor proyecto integrado de fotovoltaica y almacenamiento de energía en Sudamérica (485 MWh).

La experiencia en el continente americano también ayudará a la compañía a participar más activamente en la transición energética europea. Esto se logrará mediante la integración de productos y soluciones en los mercados eléctricos locales y los ecosistemas energéticos, con el apoyo de equipos locales sinérgicos, tecnologías y redes de proveedores de servicios para garantizar una respuesta rápida de operaciones y mantenimiento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2781929/CLOU_s_Booth_Solar___Storage_Live_UK_2025.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2781930/CLOU_s_Exclusive_Showcase_Solar___Storage_Live_UK_2025.jpg

