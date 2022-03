CloudPay se asocia con Visa para ofrecer opciones de pago más rápidas y digitales

CloudPay y Visa Direct permiten el pago de salarios de forma rápida y segura, eliminando días del proceso tradicional de pago de nóminas e introduciendo una nueva flexibilidad de pago

NUEVA YORK y LONDRES, 15 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- CloudPay , proveedor líder de pagos a empleados a nivel mundial, ha anunciado hoy una nueva asociación con Visa para reducir los ciclos de pago de nóminas, que suelen tardar entre 2 y 3 días a través de los sistemas bancarios, a segundos. El nuevo método de pago digital realiza los pagos de las nóminas directamente a las tarjetas de débito o crédito de los empleados utilizando Visa Direct, la plataforma de pago push en tiempo real[1] de Visa. Visa Direct aprovecha la potente red mundial del proveedor de pagos para facilitar los pagos digitales rápidos en todo el mundo, con controles de seguridad y cumplimiento de la normativa de última generación.

Tras completar el ciclo de nóminas de un cliente, CloudPay puede ahora realizar los pagos de los salarios en segundos en lugar de días. Las transacciones de pago con tarjeta se realizan a través de Visa Direct a cualquier número de tarjeta de débito o crédito de 16 dígitos (PAN). Los empleados pueden seguir recibiendo los pagos de los salarios como siempre en sus cuentas bancarias, pero los pagos llegan de forma más rápida y flexible a través del punto único de conexión de Visa Direct en lugar de pasar por sistemas dispares.

CloudPay también ofrece una aplicación móvil FinTech global conectada a Visa Direct. Los empleados utilizan la aplicación CloudPay NOW para realizar pagos rápidos con tarjeta a partir de sus salarios ganados, antes del día de pago, en cualquier momento y en cualquier lugar. Earned Wage Access (EWA) es un beneficio de bajo coste y alto valor que permite a los empleadores responder a las nuevas expectativas de los empleados, específicamente el acceso a los salarios ganados bajo demanda.

Lanzada en junio de 2021, CloudPay NOW es la única solución EWA que opera a nivel mundial. El primer cliente de CloudPay NOW, una marca mundial de venta al por menor de productos de lujo, informó de una aceptación del 30% por parte de sus empleados después de dos meses. La marca ofrece CloudPay NOW como un beneficio para los empleados, para dar acceso bajo demanda a los salarios que ya se han ganado - en efecto, elegiendo su propio día de pago. A través de la aplicación móvil, los empleados pueden abonar sus salarios al instante con tarjetas de débito o crédito, 24/7, sin las limitaciones del horario bancario.

El consejero delegado de CloudPay, Paul Bartlett, dijo: "Creo que las organizaciones globales se lanzarán a la oportunidad de transformar los procesos de tesorería con los nuevos pagos digitales, porque el ahorro de tiempo y eficiencia para la tesorería y la nómina son nada menos que dramáticos. Y los empleadores progresistas que buscan formas de mejorar la experiencia de los empleados, se están interesando en el acceso al salario ganado, y en la oportunidad de ofrecer este beneficio globalmente con CloudPay NOW".

Nicky Alexander, responsable de Visa Direct, Europe, dijo: "Es más importante que nunca ofrecer soluciones que ayuden a los trabajadores a acceder más rápidamente a sus nóminas a través de soluciones de EWA y de nóminas. Por eso es tan importante nuestra asociación con CloudPay. Estamos encantados de que Visa Direct apoye ahora a las empresas en sus esfuerzos por mejorar sus sistemas de nóminas y permitir los pagos bajo demanda para sus trabajadores".

Checkout.com es el proveedor de servicios de pago que proporciona el procesamiento seguro de transacciones de pagos de nóminas entre CloudPay y la red de Visa.

"En Checkout.com , nos asociamos con innovadores que desean adoptar tecnologías emergentes y desarrollar nuevos modelos de negocio. Nuestra estrecha integración con Visa Direct simplifica las complejidades que antes se asociaban al pago a los consumidores y permite a nuestros comerciantes realizar pagos en tiempo real a nivel mundial a través de una única API. Estamos orgullosos de apoyar a CloudPay en el lanzamiento de este nuevo servicio y de seguir proporcionando a sus clientes soluciones de pago innovadoras y en tiempo real, diseñadas para la economía digital", dijo Moshe Winegarten, director comercial para Reino Unido e Irlanda de Checkout.com.

Bartlett añadió: "Al combinar el servicio integral de nóminas globales, pagos y acceso a los salarios ganados, CloudPay sigue innovando la experiencia de pago moderna para empresarios y empleados. Estamos encantados de abrir nuevos caminos con Visa Direct y esperamos seguir haciéndolo".

Para obtener más detalles sobre CloudPay NOW, visite: https://www.cloudpay.com/earned-wage-access .

Acerca de CloudPay

Los procesos de pago a los empleados tienen amplias consecuencias para el negocio, lo que requiere soluciones modernas y expertos de confianza. CloudPay es el único proveedor que guía a las empresas globales con visión y cuidado hacia la experiencia de pago integral que los empleados merecen. CloudPay conecta todos los procesos de pago a los empleados -incluyendo nóminas, pagos y pagos a la carta- a través de una plataforma unificada, disponible en más de 130 países. Los expertos de CloudPay ayudan a las empresas a implantar las mejores prácticas, navegar por el cambio, optimizar las operaciones y mejorar la experiencia de los empleados. Para saber más sobre por qué más de 1.500 empresas multinacionales confían en CloudPay para sus iniciativas de pago globales, visite www.cloudpay.com .

Nota para los redactores: Las marcas comerciales y registradas a las que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

1.La disponibilidad real de fondos varía según la institución financiera receptora, el tipo de cuenta receptora, la región y si la transacción es nacional o internacional.

