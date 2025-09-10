(Información remitida por la empresa firmante)

Un nuevo hito en eficiencia, transparencia y control: CloudPay está totalmente certificado en la suite Global Payroll Connect de Workday

ANDOVER, Inglaterra, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- CloudPay, líder mundial en soluciones de nómina y pagos, anunció un hito trascendental al obtener la certificación completa en las cinco funciones de Global Payroll Connect (GPC) de Workday. Esta certificación supone un avance significativo en la integración global de nóminas, ofreciendo a las organizaciones multinacionales la experiencia de nómina unificada y en tiempo real más avanzada y basada en tecnología.

Antes de la cumbre Workday Rising del 15 al 18 de septiembre en San Francisco, CloudPay anunció la certificación de 5 estrellas y reveló la disponibilidad total de la suite GPC de Workday en 110 países, lo que proporciona una única fuente de verdad para los clientes de nómina globales.

El lanzamiento de la última función, DCOD, permite a los clientes sincronizar los cambios de datos en tiempo real entre la nómina y el HCM, creando vistas únicas de "fuente de información veraz" sin precedentes e implementaciones aceleradas. Desde la obtención de información local de nómina directamente en un solo paso a través de Datos Adicionales de Nómina (APD) hasta una visibilidad líder en el sector de los datos clave de nómina a través del Centro Global de Nómina (GPH), GPC permite a los equipos de nómina obtener un mayor control sobre cada ciclo, con un 80% menos de seguimientos y un cierre de nómina más rápido.

CloudPay ha sido el socio de confianza de Workday durante más de una década, ofreciendo integraciones de nómina fluidas y con numerosas funciones que simplifican los complejos retos de nómina para organizaciones multinacionales. Gracias a la combinación de la plataforma propietaria líder del mercado de CloudPay y las avanzadas capacidades de HCM de Workday, esta alianza estratégica permite a los clientes beneficiarse de una experiencia de nómina unificada e integral, adaptada a empresas globales. Con más de 2.500 integraciones de Workday y 175 clientes mutuos en todo el mundo, la certificación GPC se basa en la experiencia de nómina en tiempo real líder del mercado de CloudPay.

La visibilidad y el control de nómina global más claros hasta la fecha

El lanzamiento de DCOD en más de 110 países se basa en las demás funciones de GPC, creando una vista centralizada de la actividad de los proveedores a través del Centro de Nómina Global y datos locales verificados por los empleados a través de APD. La evolución de su oferta significa que los clientes podrán beneficiarse de una visibilidad sin precedentes de los procesos de nómina global y permite a los equipos de nómina reducir aún más el esfuerzo manual derivado de la comprobación de errores y las ejecuciones adicionales, a la vez que mejora la calidad de los datos.

Roland Folz, consejero delegado de CloudPay, comentó:

"La nómina exige precisión, transparencia y agilidad. CloudPay sigue liderando el mercado al ofrecer la suite completa de GPC de Workday, incluyendo la mayor compatibilidad con la nueva función DCOD. Utilizamos las tres A: IA, API y automatización, para lograr la mejor integración con las funciones de Workday y permitir a las organizaciones escalar la nómina global con confianza".

"CloudPay está redefiniendo el concepto de nómina en tiempo real y con una única fuente de información veraz dentro de Workday, y la certificación permitirá agilizar aún más los procesos de nómina complejos y multinacionales en una única interfaz intuitiva de Workday".

"En definitiva, la certificación y el fortalecimiento de la colaboración con Workday abren un amplio abanico de posibilidades para que las empresas aumenten significativamente su productividad y eficiencia, y aprovechen mejor el potencial que ofrecen sus funciones de nómina. Nuestras soluciones emergentes, con respaldo tecnológico, están ayudando a impulsar la nómina desde la gestión administrativa y a convertir sus resultados y valor en una verdadera ventaja estratégica para las empresas".

Los asistentes a Workday Rising podrán ver la suite GPC en vivo en el expositor D40

Contacto: Vickie Collinge, vickie@bluesky-pr.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cloudpay-esta-totalmente-certificado-en-la-suite-global-payroll-connect-de-workday-302552367.html