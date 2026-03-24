El Club de Miembros de WATO: WATO reúne a los apasionados de las fiestas de disfraces de todo el mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Tras diez años organizando eventos espectaculares a medida para multimillonarios y grandes corporaciones, el artista de eventos Foulques Jubert, fundador de la agencia WATO, ha decidido hacer un llamamiento a los mayores amantes de las celebraciones con disfraces del mundo.

Los aficionados a los bailes de máscaras internacionales de Versalles, Venecia, Viena o el BM de Nevada están invitados a reunirse en el Club de Miembros de WATO para asistir varias veces al año a eventos de primer nivel organizados por un maestro del arte francés de la organización de eventos.

El primer capítulo de una importante serie internacional de eventos extraordinarios, Le Bal des Morts, tendrá lugar en una mansión parisina secreta el 25 de abril de 2026, con el objetivo de reunir a 250 amantes de las fiestas temáticas para dar forma a las futuras leyendas de la historia de la fiesta.

Si sientes la llamada, únete al club en: https://www.wato-members.club WATO: enlace WATO Agency: enlace WATO enlace

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WATO te invita a Le Bal des Morts, la fiesta con temática funeraria más extravagante de tu vida

Diez años después de su última celebración pública, la agencia de eventos parisina WATO (We Are The Oracle), reconocida por sus espectaculares eventos internacionales, se prepara para orquestar la más espectacular de todas las resurrecciones: Le Bal des Morts.

Al anochecer del sábado 25 de abril, el Oráculo convoca a los mayores amantes de las fiestas extraordinarias a seguir el camino hacia una misteriosa mansión, escondida en algún lugar de París.

Este baile de máscaras único en su género girará en torno al tema "la fiesta con temática de funeral más extravagante de tu vida" y ha sido concebido como una obra de arte verdaderamente colaborativa e inmersiva para sus invitados.

Ambientada en un entorno que evoca los funerales aristocráticos más elegantes del siglo XIX, la experiencia combinará teatro inmersivo, rituales, sorpresas espectaculares, actuaciones de cabaret y una alegre pista de baile.

La pieza clave de la experiencia serán los trajes de los invitados, cada uno más extravagante que el anterior, ambientados en un elegante universo neogótico. Imagínese personajes extraordinarios inspirados en figuras como Morticia, Drácula, el Barón Samedi o la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas, bailando un vals en un espectacular salón de baile.

Para ayudar a cada invitado a elegir su disfraz, habrá un servicio de conserjería especializado disponible: compra, alquiler o confección a medida.

Inspirados en los bailes de máscaras más emblemáticos de Versalles, Venecia o Viena, están diseñados para estetas para quienes la celebración y el vestuario son un verdadero arte de vivir.

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