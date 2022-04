El Club Patín Esneca Fraga entra en la élite mundial del Hockey Patines

El equipo femenino ascenderá a la categoría reina del hockey patines. Solo ha necesitado 21 jornadas para alcanzar el ascenso

El Club Patín Esneca Fraga firmó el pasado sábado su ascenso a la OK Liga Femenina, considerada una de las máximas ligas de hockey sobre patines del mundo y la mejor categoría en España. Las de la capital del Bajo Cinca consiguieron sellar la promoción tras ganar en Vitoria al CP Aurrera, con un resultado de 0 a 6.



De esta manera, el equipo liderado por Jordi Capdevila puso el broche de oro a una brillante temporada en la OK Liga Plata Femenina, en la que lleva 21 victorias en los 21 partidos que ha disputado hasta el momento. ''Estamos orgullosos de la labor hecha hasta ahora'', expuso el técnico del Esneca Fraga, que aseguró que ''sin embargo, el trabajo no ha hecho más que empezar y seguiremos esforzándonos día tras día para mejorar e incorporarnos a la OK Liga más fuertes que nunca''.



A falta de cinco jornadas, la escuadra fragatina es el líder absoluto en la OK Liga Plata Femenina con 63 puntos, 15 más que el segundo clasificado, el APG Bembibre. ''El trabajo, tanto del equipo técnico como de las jugadoras, ha sido brillante y ha superado todas nuestras expectativas'', expuso Albert Piñol, cofundador del equipo.



En la misma línea, Regina Flix, capitana del Esneca Fraga, destacó que ''la pasión por el trabajo bien hecho, así como los valores de compañerismo, esfuerzo e ilusión que nos han transmitido desde el club nos han llevado hasta aquí''. Además, remarcó que ''esto no habría sido posible tampoco sin el cariño y apoyo incondicional de nuestra afición''.



El Club Patín Esneca Fraga nació en 2021 como el primer equipo femenino aragonés que compite en la OK Liga Plata. Formado por jugadoras de alto nivel a escala nacional e internacional, el equipo se formó con el objetivo de ascender a la máxima categoría española en hockey patines en un solo año, trabajo que nutrido de la implicación y el sacrificio de las jugadoras, del compromiso del staff técnico y directivo, así como de la fidelidad y entrega de la afición.







