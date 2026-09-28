Club de la Pyme impulsa un modelo de integración para que las asesorías crezcan sin perder su autonomía - Club de la Pyme

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de septiembre de 2026 – El sector de las asesorías afronta una transformación marcada por la digitalización, la incorporación de inteligencia artificial, la presión sobre los costes y la necesidad de ampliar servicios para responder a clientes cada vez más exigentes. En este contexto, Club de la Pyme regresa a Accountex España 2026, que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en IFEMA Madrid, con un modelo de integración dirigido a despachos que quieren crecer sin renunciar a su autonomía.

La propuesta parte de una premisa diferencial: crecer no tiene por qué significar vender el despacho. Frente a fórmulas basadas en la compraventa, la fusión o la franquicia, Club de la Pyme plantea un modelo colaborativo en el que el asesor mantiene su propia identidad y autonomía, pero puede compartir estructura, tecnología, procesos y equipos especializados.

El modelo de Socio Asesor permite integrar el despacho en una estructura empresarial más amplia sin perder su identidad. Esta integración facilita el acceso a recursos compartidos y a nuevos servicios sin necesidad de contratar personal para cada área ni asumir individualmente toda la carga operativa.

La relevancia de este planteamiento se entiende en un sector formado mayoritariamente por estructuras pequeñas. Según los últimos datos del Directorio Central de Empresas del INE, a 1 de enero de 2025 el 81,6% las empresas españolas tenía dos o menos asalariados, mientras que solo el 5 % contaba con 20 o más trabajadores.

Más productividad, más servicios y una estructura compartida para competir mejor

La integración busca que el despacho pueda concentrarse en aquello que aporta mayor valor: la relación con sus clientes y el asesoramiento. Para ello, Club de la Pyme ofrece una estructura compartida que incluye tecnología, procesos, formación y especialistas en diferentes áreas.

El objetivo es ampliar la capacidad del despacho sin reproducir internamente toda la estructura necesaria para hacerlo. Fiscalidad, contabilidad, laboral, consultoría, financiación, ayudas y subvenciones, marketing digital, prevención de riesgos o soluciones de inteligencia artificial forman parte del ecosistema de servicios que puede ponerse a disposición de los Socios Asesores.

El resultado buscado es doble: más capacidad para ofrecer servicios y más eficiencia en la gestión interna. La propia propuesta de Club de la Pyme señala como pilares del modelo la integración, la confianza y la rentabilidad, con la posibilidad de delegar determinadas tareas no estratégicas para que el titular pueda dedicar más tiempo a sus clientes y al crecimiento del negocio.

Esta visión estará presente en Accountex 2026, donde Club de la Pyme participará también en una sesión centrada precisamente en cómo aumentar productividad, incorporar tecnología e inteligencia artificial y optimizar procesos sin vender el despacho ni realizar grandes inversiones, a partir de un caso real de integración.

Porque la evolución de una asesoría no tiene por qué pasar por dejar de ser independiente. También puede consistir en compartir lo que permite crecer mientras se conserva aquello que hace único a cada despacho: su identidad, sus clientes y el control sobre su negocio con su modelo Socio Asesor.

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