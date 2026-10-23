Club de la Pyme presentará en Accountex 2026 su modelo de integración de asesorías y la plataforma Twinning - Club de la Pyme

(Información remitida por la empresa firmante)

Ni venta ni franquicia: un modelo disruptivo que permite a las asesorías acceder a herramientas, servicios y tecnología que por separado no podrían tener.

Madrid, 21 de octubre de 2026. Club de la Pyme llevará a Accountex España, que se celebra los días 18 y 19 de noviembre en IFEMA Madrid, un modelo de integración de asesorías sin precedentes en el mercado español. No es una compraventa ni una franquicia: es una fórmula que permite a los despachos unirse para crecer, acceder a recursos de una gran firma y mantener su marca, sus clientes y su independencia. Además, los asistentes podrán ver en exclusiva Twinning, una plataforma de gemelos digitales operativos que supone un cambio de paradigma para despachos y asesorías, y que Club de la Pyme ya ofrece a las asesorías que se integran en su red. Ambas novedades se presentarán en la ponencia de la compañía, el 19 de noviembre a las 11.00 en la Sala 3, y en su stand 4B21.

En lugar de sumar otra herramienta, Twinning crea una réplica inteligente del despacho. Esa réplica se integra sobre los sistemas que la firma ya utiliza, los coordina y aprende cómo trabaja cada equipo. El resultado es menos tareas repetitivas, procesos más ágiles, decisiones basadas en datos y profesionales centrados en aportar valor al cliente. Es lo que Twinning llama Asesoría Exponencial: crecer sin multiplicar costes ni estructura.

Un modelo de integración único: ni venta ni franquicia

El sector de las asesorías en España está muy atomizado. Miles de pequeños despachos afrontan por su cuenta la digitalización, la factura electrónica, la presión sobre los márgenes y la captación de clientes.

Club de la Pyme ofrece una alternativa única en el mercado. Su modelo de integración no implica la venta del despacho ni el pago de cuotas de adhesión o de franquicia. Cada asesoría conserva su marca, su cartera de clientes y su capacidad de decisión, y pasa a formar parte de una red que comparte recursos, conocimiento y tecnología.

Juntos, lo que por separado no es posible

Las asesorías integradas mejoran sus resultados y liberan tiempo para dedicarlo a lo que aporta más valor: sus clientes. Para ello, pueden delegar en el equipo especializado de Club de la Pyme las tareas y áreas que decidan, y seguir gestionando directamente las que prefieran. Acceden a herramientas tecnológicas de alto coste que de manera individual no podrían tener. Amplían su oferta con servicios jurídicos, de planificación fiscal, compliance laboral, ayudas y subvenciones, consultoría estratégica y outsourcing. Además, se benefician de una estrategia de marketing digital bajo una marca común, que genera nuevos clientes asignados por zonas, y reducen costes en tecnología, procesos y estructura.

La incorporación se realiza de forma progresiva, en tres fases (diagnóstico, preintegración e integración), y el despacho decide en cada momento si sigue adelante.

Club de la Pyme da un paso más en su apuesta por la innovación con Twinning, la plataforma de gemelos digitales operativos desarrollada por la startup de inteligencia artificial Twinning Software.

La plataforma se ha diseñado de acuerdo con el RGPD y el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Incluye control de accesos, trazabilidad de cada acción y supervisión humana en las decisiones relevantes, de modo que los datos de la firma y de sus clientes están protegidos y siempre bajo su control.

Las asesorías han ido incorporando software para resolver problemas concretos, pero cada nueva herramienta ha añadido complejidad. Con un gemelo digital, la firma puede por primera vez verse a sí misma en su conjunto, anticipar cuellos de botella y dedicar su talento a lo que realmente importa: acompañar al cliente, explica Ignasi Vidal, cofundador de Twinning Software. No venimos a sustituir a nadie, sino a multiplicar lo que cada profesional ya sabe hacer, añade.

Una cita en Accountex

Nuestro modelo demuestra que las asesorías no tienen que elegir entre seguir solas o vender. Juntas pueden acceder a herramientas, talento y tecnología que por separado serían inalcanzables, sin perder su marca ni su independencia, explica Beatriz García, CEO de Club de la Pyme.

Las asesorías que quieran conocer de primera mano el modelo de integración de Club de la Pyme y ver Twinning en funcionamiento podrán hacerlo en la ponencia del 19 de noviembre a las 11.00 en la Sala 3, o en el stand 4B21 durante los dos días de la feria.

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