El Clúster Académico del Transporte se reúne con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

AT Academia del Transportista, ASTIC y F. Corell con DGTC. - AT Academia del Transportista

(Información remitida por la empresa firmante)

El Clúster Académico del Transporte y la Movilidad Segura y Sostenible, formado por ASTIC, AT Academia del Transportista, Fundación Corell, DAC Docencia y Ecodriver mantuvo una reunión con la Dirección General de Transporte por Carretera para exponerle las que consideran como prioridades formativas del Transporte para 2024

Madrid, 22 de febrero de 2024.- A la reunión, celebrada en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, asistieron:



Por parte de la Dirección General de Transporte



• Roser Obrer, Directora General de Transporte por Carretera



• Marta Santamaría, Subdirectora General de Normativa y Ordenación del Transporte Terrestre



• Manuel Roger Revilla, Consejero Técnico de la Unidad de Apoyo



Por parte del Clúster Académico del Transporte y la Movilidad Segura y Sostenible:



• Ana Muñoz, Responsable de Formación de ASTIC



• Francisco Paz, Director de RRII de AT Academia del Transportista DAC Docencia y Ecodriver



• José Víctor Esteban, Secretario General de la Fundación Corell



Durante la reunión, el Clúster Académico expuso tres de sus prioridades formativas a conseguir en este 2024:



1. Equiparar el Aula Virtual a la modalidad presencial en las formaciones dependientes de la DGTT.



2. Publicar la OM que regula la Teleformación en los cursos CAP para conductores profesionales



3. Impulsar la FP como vía de acceso, y con Permisos de Conducción, para los conductores profesionales.



En relación a la primera medida, de equiparar el Aula Virtual a la formación presencial, en aquellos objetivos educativos que no requieran la realización de prácticas, el Clúster argumentó que otras administraciones, que también imparten especialidades formativas relacionadas con el transporte, han legislado para igualar ambas modalidades, poniendo como ejemplo la Resolución de 24 de noviembre de 2023 de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, en su artículo 2 establece la "utilización de aula virtual como formación presencial".



El aula virtual se presenta como una apuesta de futuro según lo indicado por el SEPE. Además, este recurso no solo representa una herramienta de enseñanza adecuada, sino que también facilita el acceso a la formación a un número significativamente mayor de participantes. Esta accesibilidad se extiende a aquellos que, debido a restricciones horarias o ubicación geográfica, no podrían participar en la formación presencial tradicional.



El Clúster Académico quiere significar en relación a esta reunión, su agradecimiento por el trato recibido por todo el equipo de la DGTC y muestra su total disposición para colaborar con ellos en cuanto precisen.







Contacto

Nombre contacto: Francisco Paz Fuentes

Descripción contacto: Director de RRII de AT Academia del Transportista

Teléfono de contacto: 655 49 79 62