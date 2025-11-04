CM Barreal presenta un nuevo alimentador de fibras orientado al sector agroindustrial

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de noviembre de 2025.-

La automatización de procesos en el ámbito agroindustrial avanza con soluciones técnicas cada vez más robustas, diseñadas para mejorar el rendimiento y la eficiencia en operaciones de alta necesidad. En este contexto, la incorporación de maquinaria especializada permite optimizar tareas clave como la gestión del forraje y la alimentación de ganado a gran escala.

CM Barreal, firma con más de 40 años de experiencia en el diseño y fabricación de maquinaria técnica, ha desarrollado un nuevo alimentador de fibras específicamente orientado a los sectores ganadero y agroindustrial. El modelo AF-1 ha sido diseñado para ofrecer una respuesta eficaz a las exigencias operativas de plantas de forraje y explotaciones agropecuarias que requieren una alimentación continua, controlada y de gran capacidad.

Diseño robusto, precisión operativa y adaptabilidad

El alimentador AF-1 destaca por su construcción sólida, ideada para resistir condiciones de trabajo intensivas. Incorpora un sistema de tracción con dos cadenas de arrastre y empujadores metálicos, que garantizan un transporte fiable y sostenido del material. Estas cadenas operan sobre piezas plásticas de desgaste fácilmente reemplazables, lo que reduce los tiempos de parada técnica y facilita el mantenimiento preventivo.

Entre sus componentes más relevantes se encuentra un desgarrador de cuchillas integrado, cuya altura puede ajustarse en función del tipo y volumen de fibra procesada. Esta funcionalidad permite adaptar el corte a distintas necesidades productivas, mejorando la eficiencia del tratamiento y preparación del forraje.

Con una capacidad operativa de hasta 40 metros cúbicos, el alimentador de fibras AF-1 se posiciona como una solución ideal para operaciones de gran escala. Su ámbito de aplicación abarca desde centros de procesamiento de forraje hasta instalaciones dedicadas a la alimentación automatizada de ganado, consolidándose como una pieza clave dentro de la maquinaria para forraje que demanda el sector.

Ingeniería al servicio del rendimiento agroindustrial

El lanzamiento de este nuevo alimentador de fibras refuerza la apuesta de CM Barreal por una maquinaria técnica de alto valor añadido, adaptada a los retos específicos del entorno agroindustrial. Su desarrollo responde a una necesidad creciente de incorporar soluciones automatizadas, duraderas y versátiles en un sector que requiere cada vez mayor precisión y continuidad operativa.

Gracias a esta incorporación, la empresa amplía su capacidad de respuesta a clientes que buscan eficiencia y fiabilidad en procesos de alimentación técnica dentro de la cadena agroganadera.

