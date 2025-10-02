CMEF 2025:La innovación impulsa la sinergia global en el ecosistema sanitario

(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 2 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La 92ª Feria Internacional de Equipos Médicos de China (CMEF 2025), Exposición de Otoño, organizada por Reed Sinopharm Exhibitions, se celebró del 26 al 29 de septiembre en el Complejo Ferial de Cantón en Cantón. Con una superficie de casi 160.000 metros cuadrados, el evento reunió a más de 3.000 expositores de 20 países y regiones, presentando más de 10.000 nuevos productos a 120.000 visitantes profesionales de más de 160 países. La CMEF reafirmó su papel como centro de referencia mundial para la innovación y el desarrollo de alta calidad en el sector sanitario.

A lo largo de cuatro décadas, CMEF se ha convertido en una plataforma líder que integra lanzamientos de productos, intercambio de tecnología, adquisiciones, colaboración académica y desarrollo de marca. La edición de 2025 contó con 28 zonas temáticas que abarcaron imágenes médicas, diagnóstico in vitro, robótica quirúrgica y atención médica inteligente, abarcando toda la cadena, desde la I+D hasta la aplicación.

Aspectos destacados de la exposición

Zona de imágenes médicas: La solución "Imaging Pulse • Smart Link", que incluye un SPECT cardíaco digital específico producido en el país y un arco en C móvil de panel plano de gran tamaño, atrajo una gran atención.

Zona de Robótica Médica: Los robots quirúrgicos ortopédicos avanzados ("Smart Brain", "Smart Eye" y "Smart Hand") y un sistema de navegación para artroplastia total de rodilla se convirtieron en puntos focales.

Zona de rehabilitación y salud personal: Exoesqueletos, dispositivos de rehabilitación de interfaz cerebro-máquina y sistemas de monitoreo del sueño brindaron experiencias prácticas.

El académico Zheng Hairong, director del Centro Nacional de Innovación en Dispositivos Médicos de Alto Rendimiento, señaló: "La IA y otras tecnologías de vanguardia están transformando los dispositivos médicos, desde la ejecución mecánica hasta la cognición autónoma, desde la experiencia basada en datos, y desde el tratamiento general hasta la medicina de precisión personalizada. China se está convirtiendo en un centro clave para la innovación global en dispositivos médicos".

Ampliando el alcance: estilo de vida saludable e integración intersectorial

CMEF 2025 inauguró la Feria Internacional de Estilos de Vida Saludables (IHL), con cinco zonas interactivas que abarcan evaluaciones de salud, bienestar deportivo, nutrición, experiencias inmersivas y tecnologías de salud del futuro. Otras subexposiciones mostraron diseño de dispositivos médicos, soluciones de salud inteligentes, rescate de emergencias y salud de mascotas, promoviendo la colaboración intersectorial y la integración de ecosistemas.

Colaboración global y liderazgo intelectual

La Zona Internacional albergó casi 20 pabellones nacionales, entre ellos los de Alemania, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Reino Unido, Singapur, Malasia, Rusia e India, entre otros. Estos destacaron productos innovadores y soluciones interregionales, lo que resaltó el papel de la feria en la conectividad global.

Bajo el lema "Salud, Innovación, Colaboración", CMEF presentó más de 60 foros y conferencias, como la Primera Conferencia de Promoción de la Salud, la Conferencia sobre Estrategias de Acceso Transfronterizo y el Foro Global de Regulaciones de Dispositivos Médicos. Los debates abordaron la IA en la atención médica, la transformación digital y la mejora de la calidad hospitalaria, ofreciendo diversas perspectivas y estrategias de futuro.

Matchmaking e intercambio global

Para fortalecer la cooperación transfronteriza, CMEF mejoró su sistema "WeMatch" para reuniones individuales entre expositores y compradores, junto con el "WeTalk Global Stage", que incluye informes de políticas, análisis de tendencias de la industria y exhibiciones de tecnologías de vanguardia.

Los organizadores destacaron: "Los expositores buscan aprovechar CMEF para expandirse al Sudeste Asiático, Oriente Medio, Europa y América. CMEF es una plataforma de alta calidad para mostrar innovaciones e impulsar el diálogo global. Nuestro modelo híbrido 'médico + consumidor' se está convirtiendo en un campo de pruebas global para la tecnología sanitaria y el bienestar público".

