CMF by Nothing presenta Neckband Pro y Buds

La primera 50 dB Hybrid ANC Neckband y los mejores auriculares ANC Buds de su clase marcan el inicio de una sólida gama de ofertas de productos para 2024

LONDRES, 5 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- CMF, una submarca de Nothing, ha anunciado hoy el lanzamiento de Buds y Neckband Pro. En menos de un año, CMF by Nothing ha demostrado que un gran diseño y una alta calidad del producto no se limitan a la categoría de precio superior. Sus productos iniciales de 2024 presentan Neckband Pro, el primer dispositivo ANC híbrido de 50 dB en esta categoría y Buds, que ofrecen el mejor ANC de su clase en todo el segmento de precios.

"En septiembre pasado, lanzamos nuestra submarca, CMF by Nothing, llevando un gran diseño a más personas y brindando una experiencia de usuario sin concesiones en un segmento que a menudo ha sido descuidado", dijo Akis Evangelidis, cofundador de Nothing. "La recepción de nuestros productos de primera generación ha sido increíble y rápidamente se convirtieron en los más vendidos. Hoy, estamos emocionados de lanzar Buds y Neckband Pro, y aún más emocionados por todo lo que está por venir".

Buds - El mejor en su clase para ANC

Cancelación activa de ruido

Con una profundidad de 42 dB y un ancho de banda de hasta 2900 Hz, los Buds son los mejores de su clase (dentro del segmento de precios) para bloquear el ruido no deseado. Cuando llegue el momento, los oyentes pueden dejar que el mundo vuelva a entrar activando el Modo Transparencia. Para garantizar llamadas claras y nítidas, cuatro micrófonos HD funcionan con la tecnología Clear Voice y un algoritmo avanzado de reducción del ruido del viento.

Controlador de biofibra de 12,4 mm

Los auriculares están fabricados con componentes acústicos mejorados y tecnología Ultra Bass 2.0 para ofrecer un paisaje sonoro expansivo que abarca graves profundos, notas medias equilibradas y agudos etéreos. Mejorado digitalmente con la tecnología de corrección patentada Dirac OpteoTM y equipado con cinco configuraciones de ecualizador populares adaptadas a varios estilos musicales, para una afinación profesional con un solo toque.

Batería

Los usuarios pueden disfrutar de hasta 8 horas de escucha ininterrumpida con una sola carga o ampliar el tiempo de reproducción a 35,5 horas utilizando Buds con el estuche de carga. Una carga rápida de diez minutos permite a los usuarios avanzar durante 6,5 horas. Todo esto es gracias a la gran batería de 45 mAh en cada botón y una batería de 460 mAh en el estuche.

Neckband Pro: primer 50 dB Hybrid ANC Neckband

Cancelación activa de ruido

Neckband Pro está equipado con un chipset avanzado y cinco micrófonos HD para ofrecer una cancelación de ruido superior de hasta 50 dB. También cuenta con ANC adaptable al entorno que se autoajusta al ruido ambiental con tres configuraciones de intensidad para una escucha óptima. Las llamadas nítidas se ven impulsadas por un algoritmo de cancelación de ruido de IA probado con más de 30 millones de muestras de sonido. El modo Transparencia permite que el sonido exterior entre según demanda.

Listo para entrenar

Los usuarios pueden dominar su sonido en movimiento con el intuitivo Smart Dial 3 en 1, que permite a cualquiera ajustar el volumen, reproducir/pausar o saltar pistas sin esfuerzo, o controlar la cancelación activa de ruido con un giro rápido o presionar. Realice entrenamientos en interiores y exteriores independientemente de las condiciones climáticas gracias a una clasificación IP55 de resistencia al agua, el sudor y el polvo.

Efecto de audio ultrabajo y espacial

Neckband Pro está construido con un controlador de diafragma compuesto de 13,6 mm y una cámara trasera de 0,27 cc para mejorar la profundidad de los graves sin distorsiones. Realzado por la tecnología Ultra Bass 2.0, completa con cinco niveles ajustables en la aplicación Nothing X, que detecta señales de música en tiempo real para un efecto de graves más claro. El procesador insignia crea un efecto de audio espacial, proyectando un sonido que los usuarios pueden sentir, dando vida a la música, las películas y los juegos.

Batería

Alimentado por una enorme batería de 220 mAh que consume energía y ofrece un rendimiento sólido, los usuarios pueden experimentar 37 horas de reproducción ininterrumpida o realizar una carga rápida durante 10 minutos para escuchar durante 18 horas (con ANC desactivado).

Los materiales de prensa se pueden encontrar a través de CMF Press Kit.

Precios y disponibilidad

Buds comenzarán a venderse en India a través de Flipkart, Myntra, Croma y Vijay Sales, a partir del 8 de marzo a las 12 p.m. IST, a un precio de lanzamiento de ₹ 2.299 INR, en lugar de ₹ 2.499 INR. Minoristas internacionales: £39 GBP / $39 USD / €39 EURO.

Neckband Pro comenzará a venderse a partir del 11 de marzo a las 12 p.m. IST, a un precio de lanzamiento de ₹ 1.799 INR en lugar de ₹ 1.999 INR. Minoristas internacionales: £35 GBP / $35 USD / €35 EURO.

A nivel internacional, ciertos productos estarán disponibles a partir del 12 de marzo en EE.UU., Reino Unido, UE, entre otros países. Esté atento a la sala de redacción de cmf.tech para conocer la disponibilidad y dónde comprar.

Antes del lanzamiento general, habrá lanzamientos limitados exclusivos: en Myntra el 6 de marzo a las 12 p.m. IST y en Nothing Store Soho, Londres, el 9 de marzo a las 11 a.m. GMT.

La marca principal Nothing lanza hoy un nuevo producto de teléfono inteligente: Phone (2a). Phone (2a) está aquí para brindar la experiencia diaria óptima con un teléfono inteligente, duplicando las necesidades principales del usuario con toda la experiencia, ingeniería y artesanía de Nothing. Un dispositivo para personas que aman explorar nuevas innovaciones y diseños pero que también saben lo que quieren (y lo que no quieren) de su teléfono inteligente. Incluyendo un potente procesador único, una excepcional cámara trasera dual de 50 MP, una pantalla AMOLED flexible extra brillante y un sistema operativo intuitivo que ofrece una experiencia rápida y fluida en cada interacción.

Acerca de CMF by Nothing

CMF, una submarca de Nothing, es una marca de tecnología de consumo con sede en Londres que tiene como objetivo hacer que el gran diseño sea más accesible y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia de usuario sin concesiones a través de un enfoque en las funcionalidades principales del producto.

La submarca CMF se lanzó en septiembre de 2023 y presentó su línea de productos inaugural: CMF Buds Pro, CMFWatch Pro y el cargador GaN de 65 W. Reconocidos por su atención distintiva al color, el material y el acabado, los primeros productos de CMF by Nothing han obtenido elogios generalizados tanto de los medios como de los clientes. Obtenga más información en cmf.tech .

