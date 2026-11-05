(Información remitida por la empresa firmante)

-CNTE incluida en la lista de fabricantes de sistemas de almacenamiento de energía de nivel 1 de BloombergNEF para el cuarto trimestre de 2026

LONDRES, 5 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Contemporary Nebula Technology Energy Co., Ltd. (CNTE) ha sido incluida en la lista de fabricantes de sistemas de almacenamiento de energía de nivel 1 de BloombergNEF (BNEF)correspondiente al cuarto trimestre de 2026, lo que supone un hito importante en su expansión global y en su creciente reconocimiento en el mercado internacional.

La clasificación Tier 1 de BloombergNEF es un referente del sector ampliamente reconocido, basado en el historial de ejecución de proyectos comerciales de los fabricantes; esto incluye la escala de los proyectos, las relaciones independientes con los clientes y la experiencia verificada en proyectos. Dado que la bancabilidad de los proyectos y la capacidad de ejecución cobran cada vez más importancia, esta clasificación constituye una referencia valiosa para promotores, inversores y otros actores del sector.

La inclusión de CNTE refleja su creciente experiencia en proyectos internacionales y su mayor aceptación en el mercado, lo que pone de relieve su progreso constante en la industria global de almacenamiento de energía.

Soluciones de almacenamiento de energía para todo tipo de escenarios y despliegue a escala global

Fundada en 2019 con una inversión de CATL, líder mundial en tecnología de baterías, CNTE ofrece soluciones de almacenamiento de energía para todo tipo de escenarios, que abarcan la generación eléctrica, la red y las aplicaciones para el usuario final; esto incluye almacenamiento a gran escala, sistemas para el sector comercial e industrial, microrredes y soluciones integradas de almacenamiento de energía y carga de vehículos eléctricos.

CNTE ha llevado a cabo con éxito diversos proyectos de almacenamiento de energía a gran escala en Europa, especialmente en Alemania, lo que demuestra su capacidad en la integración de sistemas y la ejecución de proyectos a nivel internacional.

De cara al futuro, CNTE seguirá impulsando la innovación en el almacenamiento de energía, fortaleciendo sus alianzas globales y ampliando sus capacidades de servicio local para favorecer la integración de las energías renovables y la transición energética a escala mundial.

Quiénes somos

CNTE (Contemporary Nebula Technology Energy) fue fundada en 2019 por Huang Shilin, cofundador de CATL y, actualmente, su segundo mayor accionista. Integramos celdas LFP de CATL en sistemas completos mediante procesos propios, contando con una capacidad de producción de 12 GWh, más de 10 GWh suministrados a nivel mundial en más de 2.600 proyectos, un centro de servicio en Europa y un proyecto de referencia de 500 MWh en Alemania.

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