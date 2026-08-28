CNTE ofrece soluciones de sistemas de almacenamiento de energía para instalaciones BESS Leuna 1 y BESS Leuna 2

CNTE ofrece soluciones de sistemas de almacenamiento de energía para las instalaciones BESS Leuna 1 y BESS Leuna 2 de Merseburg en Alemania

(Información remitida por la empresa firmante)

MERSEBURG, Alemania, 28 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- CNTE ha proporcionado soluciones de sistemas de almacenamiento de energía para BESS Leuna 1 y BESS Leuna 2, proyectos de almacenamiento de energía que se encuentran ubicados en Merseburg, Sajonia-Anhalt (Alemania).

Cada uno de los proyectos dispone de una capacidad de aproximada de 50 MW/100 MWh, lo que supone un despliegue total de 100 MW/200 MWh entre ambas instalaciones. BESS Leuna 1 y BESS Leuna 2 entraron en funcionamiento en marzo de 2026.

Estos sistemas se utilizan principalmente para realizar el arbitraje de precios basado en el mercado, cargándose durante los periodos en los que los precios de la electricidad son más bajos y descargándose cuando los precios de mercado son más altos. Al responder a las señales de precios del mercado eléctrico, los proyectos sirven para favorecer el comercio flexible de energía y un uso más eficiente de los activos de almacenamiento de energía.

A medida que sigue creciendo el despliegue de las energías renovables en Alemania, el almacenamiento en baterías a gran escala cuenta con un papel cada vez más importante a la hora de mejorar la flexibilidad del sistema eléctrico y de poder proporcionar un respaldo de cara a las operaciones energéticas orientadas al mercado.

CNTE ya había suministrado anteriormente una solución de sistema de almacenamiento de energía para el proyecto BESS Krumpa I, de 50 MW/100 MWh, en Alemania. Los proyectos BESS Leuna 1 y BESS Leuna 2 sirven para ampliar aún más el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía a gran escala de CNTE y su experiencia en proyectos dentro del mercado alemán.

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