CNTE pone en marcha un proyecto de almacenamiento de energía de 1,725 MW/4,07 MWh en Bélgica

(Información remitida por la empresa firmante)

- CNTE pone en marcha con éxito un proyecto de almacenamiento de energía comercial e industrial de 1,725 MW/4,07 MWh en Bélgica

BRUSELAS, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Contemporary Nebula Technology Energy (CNTE), proveedor global de soluciones integradas de almacenamiento de energía en el que CATL ha invertido, ha finalizado con éxito la puesta en marcha de un proyecto de almacenamiento de energía comercial e industrial (C&I) de 1,725 MW/4,07 MWh en Bélgica.

Ubicado en un parque industrial local, el proyecto utiliza el sistema de almacenamiento de energía modular STAR-T de CNTE, alimentado por baterías CATL, que proporciona una gestión energética fiable y eficiente para aplicaciones industriales.

Ante los continuos desafíos que plantean los precios de la energía y la presión sobre la red eléctrica para las industrias europeas, el proyecto ESS de Bélgica está diseñado para ayudar al cliente a mejorar su eficiencia operativa mediante la reducción de picos de demanda, el comercio de energía y estrategias optimizadas de colaboración energética. Al reducir los costes de electricidad y aumentar la flexibilidad energética, el sistema respalda los objetivos de sostenibilidad a largo plazo y de transición energética del cliente.

Esta implementación pone de relieve la creciente presencia de CNTE en el mercado europeo de almacenamiento de energía y demuestra la creciente demanda de soluciones ESS comerciales e industriales flexibles y de alto rendimiento en toda la región.

El sistema de almacenamiento de energía en contenedores STAR-T integra tecnología de baterías avanzada, gestión inteligente de la energía y altos estándares de seguridad para garantizar un rendimiento estable del sistema en condiciones operativas industriales complejas. Con una arquitectura escalable y soporte de proyectos local, CNTE continúa ofreciendo soluciones a medida para clientes comerciales e industriales en todo el mundo.

Bélgica es un mercado importante en la acelerada transición energética de Europa, declararon desde CNTE. Seguiremos reforzando la cooperación con socios locales para construir ecosistemas energéticos más inteligentes y eficientes, al tiempo que apoyamos a nuestros clientes para que logren una mayor independencia y sostenibilidad energética.

Mientras Europa continúa impulsando la integración de energías renovables y la descarbonización industrial, CNTE mantiene su compromiso de ofrecer tecnologías innovadoras de almacenamiento de energía que permitan una infraestructura energética más limpia, inteligente y resiliente.

CNTE también estará presente en The smarter E Europe / Intersolar Europe 2026 en Múnich, Alemania, del 23 al 25 de junio, en el expositor C2.450, donde la compañía presentará sus últimas innovaciones en almacenamiento de energía y establecerá contactos con socios globales del sector de las energías renovables.

Acerca de CNTE

Con el respaldo financiero de CATL, CNTE se especializa en soluciones integradas de almacenamiento de energía, ofreciendo I+D, fabricación inteligente, ventas globales y servicio local. Gracias a un estricto control de calidad y una entrega estandarizada, CNTE proporciona sistemas de alta seguridad y eficiencia que impulsan la transición energética global.

Más información en: CNTE BESS Manufacturer | Battery Energy Storage Systems

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