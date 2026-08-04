CNTE STAR T impulsa el mayor proyecto de almacenamiento de energía en baterías de la República Checa

(Información remitida por la empresa firmante)

TEPLICE, República Checa, 4 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- Contemporary Nebula Technology Energy Co., Ltd. (CNTE), proveedor global de soluciones integradas de almacenamiento de energía en el que CATL ha invertido, ha suministrado su sistema de almacenamiento de energía en contenedores STAR T para su uso en el parque energético de Modlany, situado en el norte de la República Checa.

El proyecto combina una planta de energía fotovoltaica de 42,7 MW junto a un sistema de almacenamiento de energía en baterías de 37,95 MW/41,7 MWh, convirtiéndose en el mayor proyecto de almacenamiento de energía en baterías completado en la República Checa. Utiliza 11 contenedores de almacenamiento de energía refrigerados por líquido CNTE STAR T-285, cada uno con una capacidad de 3,45 MW/3,793 MWh.

Proyecto de almacenamiento de energía CNTE Modlany, 37,95 MW/41,7 MWh

Conectado a una importante subestación de alta tensión, el proyecto se ha diseñado con el objetivo de proporcionar servicios de regulación de frecuencia y equilibrio de red de respuesta rápida. El sistema de almacenamiento de energía puede cargarse o descargarse rápidamente según las necesidades de la red, lo que ayuda a equilibrar las fluctuaciones entre la generación fotovoltaica y la demanda de electricidad.

Al almacenar el excedente de energía solar y poder liberarlo cuando sea necesario, el proyecto consigue mejorar el aprovechamiento de las energías renovables y fortalece la flexibilidad y la fiabilidad del sistema eléctrico regional. Proporciona además capacidad de equilibrio adicional a medida que la República Checa continúa integrando más energías renovables en su red eléctrica.

Situado dentro de un antiguo emplazamiento minero, el Parque Energético de Modlany demuestra cómo se pueden reconvertir terrenos industriales previamente en desuso para pasar a ser infraestructuras productivas de energía renovable. La integración de la generación solar, el almacenamiento en baterías y la gestión inteligente de la energía crea un activo energético más flexible para la región.

El proyecto pone de relieve la creciente presencia de CNTE dentro del mercado europeo de almacenamiento de energía a gran escala y demuestra la creciente demanda de soluciones de almacenamiento en baterías de respuesta rápida y alta seguridad que puedan respaldar la integración de las energías renovables y la estabilidad de la red.

El sistema STAR T de CNTE es un sistema de almacenamiento de energía en contenedores con refrigeración líquida, desarrollado para aplicaciones a gran escala, incluyendo la regulación de frecuencia, la integración de energías renovables y la gestión energética de la red.

El sistema admite carga y descarga monofásica (1P), lo que permite disponer de una respuesta de potencia rápida para la regulación de frecuencia y servicios auxiliares. Su arquitectura de tipo modular admite aplicaciones de una a cuatro horas, lo que permite adaptar las configuraciones del sistema a diferentes capacidades de proyecto y requisitos operativos.

El proyecto implementa 11 sistemas de almacenamiento de energía en contenedores CNTE STAR T-285.

STAR T integra refrigeración líquida inteligente, protección contra incendios de cuatro niveles, posicionamiento preciso de la alarma contra incendios y monitorización continua del aislamiento de CC para garantizar un funcionamiento estable en condiciones de red exigentes. Su sistema integrado de gestión energética y su plataforma en la nube proporcionan monitorización en tiempo real, control inteligente y gestión del ciclo de vida de los activos.

El proyecto Modlany representa un logro importante para CNTE y el desarrollo del almacenamiento de energía a gran escala en la República Checa. Mediante la implementación de STAR T, el proyecto ofrecerá una respuesta de frecuencia rápida, mejorará el aprovechamiento de las energías renovables y contribuirá a un sistema eléctrico regional más fiable y flexible.

Al tiempo que Europa continúa acelerando el despliegue de energías renovables y modernizando su infraestructura eléctrica, el almacenamiento de energía en baterías cobra cada vez más importancia para equilibrar la oferta y la demanda eléctrica, reducir la limitación de la producción de energías renovables y mantener la estabilidad de la red.

CNTE va a seguir colaborando con clientes y socios locales en toda Europa con el fin de ofrecer soluciones de almacenamiento de energía seguras, eficientes y escalables para la regulación de frecuencia, la integración de energías renovables y otras aplicaciones a gran escala.

Acerca de CNTE

Con inversión de CATL, CNTE se especializa en soluciones integradas de almacenamiento de energía, ofreciendo investigación y desarrollo, fabricación inteligente, ventas globales y servicios localizados. Gracias a su estricto control de calidad y capacidades de entrega estandarizadas, CNTE proporciona sistemas de almacenamiento de energía de alta seguridad y alta eficiencia para aplicaciones comerciales, industriales y residenciales a gran escala.

Más información en: https://en.cntepower.com/

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