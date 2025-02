Co-creando el futuro del talento: IA y el nuevo rol de RRHH en el desarrollo organizacional

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de febrero de 2025.- The Valley ha celebrado la primera sesión del ciclo "Meet & Connect" en la que profesionales del ámbito de los RRHH de primer nivel analizaron el impacto de la IA en la evolución del talento, la formación y la cultura empresarial

En los departamentos de Personas y Talento el impacto de la inteligencia artificial (IA) va más allá de la automatización de tareas: está transformando la forma en que se identifican, desarrollan y retiene el talento. La capacidad de analizar grandes volúmenes de datos, predecir tendencias y personalizar experiencias está dando lugar a modelos de gestión más estratégicos, eficientes y centrados en las personas.



En este contexto, las organizaciones se enfrentan a un reto clave: integrar la IA de manera que impulse la innovación sin perder la esencia humana del liderazgo y la colaboración. La pregunta no es si se debe adoptar la IA, sino cómo hacerlo de manera inteligente para potenciar el talento y la cultura empresarial. Así se puso de manifiesto en la sesión de The Valley Business & Tech School "Meet & Connect: Co-creando el futuro del talento: IA y desarrollo organizacional", donde expertos en Recursos Humanos y Formación se reunieron para analizar cómo la IA puede ser un aliado clave en la construcción de organizaciones más innovadoras, inclusivas y ágiles. El evento contó con la participación de Lola Carmona, Associate Partner Talent Transformation de IBM, y Emérito Martínez, Advisor Director de Jakala, quienes moderaron dos mesas de trabajo en las que los asistentes compartieron sus conocimientos sobre cómo las nuevas tecnologías están impactando la gestión del talento, la formación de equipos de alto rendimiento y la evolución de la cultura organizacional. Al final de la sesión, se pusieron en común las conclusiones obtenidas.



El impacto de la IA en el talento: potenciar sin sustituir

La inteligencia artificial está marcando una transformación significativa en el ámbito empresarial, y, según Lola Carmona, el 100% de las compañías ya están sintiendo su impacto. Además, la mayoría de los directivos la perciben no como un reemplazo de los empleados, sino como una herramienta que aumentará sus capacidades. Carmona subraya que los profesionales logren integrar la IA en su día a día serán los que más se beneficiarán, dejando atrás a quienes no sepan adaptarse a esta nueva realidad tecnológica. "Las empresas que se queden fuera de transformar su fuerza laboral se van a quedar en una posición de desventaja, sobre todo a nivel de productividad". Por ello, "necesitamos personas que sean capaces de visualizar el potencial que tiene la IA para toda la fuerza laboral".



Por su parte, Emérito Martínez resaltó que el talento sigue siendo una de las principales palancas para afrontar el impacto de la IA. Recursos Humanos tiene ante sí una ventana de oportunidad extraordinaria, pero para aprovecharla es necesario hacer un esfuerzo en formación, ya que la falta de habilidades digitales sigue siendo un freno.



RRHH, clave en la adopción de la IA

Durante el encuentro, tanto Carmona como Martínez coincidieron en que el departamento de Recursos Humanos tiene una oportunidad única para liderar la transformación de la IA dentro de las organizaciones. Esta herramienta no solo permitirá automatizar tareas repetitivas y optimizar procesos, sino que también abrirá la puerta a una gestión del talento mucho más personalizada y estratégica. Sin embargo, tal y como señaló Carmona solo el 20% de los departamentos de Personas están liderando activamente esta transformación.



Para que la IA se convierta en un verdadero motor de cambio, el equipo de Personas y Talento está en una posición clave para liderar esta estrategia. Para ello, en primer lugar, es fundamental fomentar una cultura IA-friendly que sea responsable, ética y transparente. Muchas personas aún sienten miedo e incertidumbre sobre el impacto de la IA en sus roles, por lo que es clave generar confianza, explicar cómo afectará sus funciones y garantizar que las decisiones relacionadas con el talento seguirán estando en manos humanas. La regulación y la ética también jugarán un papel esencial en esta transformación, y RRHH deberá asegurarse de que se implementen marcos de seguridad adecuados. Además, es imprescindible crear espacios de experimentación, donde los empleados puedan probar estas nuevas herramientas sin miedo a equivocarse. La IA no debe percibirse como una amenaza, sino como un recurso para permitir que los profesionales se enfoquen en tareas de mayor valor.



Por otro lado, es necesario crear nuevos roles y formas de trabajar, apostando por el aprendizaje continuo y reclutando talento con habilidades transversales y digitales. Y es que, más del 60% de las organizaciones consideran que la falta de skills es una barrera para implementar una estrategia de IA. En este contexto, el rol de los managers adquirirá aún más relevancia, y se deberá potenciar su papel como coaches que impulsen la adopción de IA en los equipos.



Retos y oportunidades de la IA en RRHH

La IA está transformando diversos aspectos de la gestión de RRHH, ofreciendo tanto retos como oportunidades. Así como señaló Carmona, esta herramienta permite mejorar la eficiencia en la toma de decisiones, generando un retorno de inversión más evidente dentro de RRHH incluyen el reclutamiento, la equidad salarial, la transparencia y la personalización del aprendizaje. Sin embargo, puntualizó que, "aunque la IA pueda ayudar con datos y recomendaciones, en RRHH las decisiones sobre personas deben seguir siendo tomadas por personas". Además, la IA puede mejorar la experiencia del empleado en múltiples aspectos, desde los procesos de onboarding, la planificación de carrera o la detección de fortalezas. También facilitará la identificación del talento interno y la comparativa de perfiles de candidatos en los procesos de selección.



A pesar del enorme potencial de la IA en la gestión del talento, su adopción no está exenta de desafíos. Así como destacó Martínez, uno de los principales obstáculos es la falta de liderazgo desde la alta dirección, ya que muchos CEO aún no están sensibilizados sobre la importancia de la IA en RRHH. Además, la incertidumbre legal genera dudas sobre su regulación y aplicación en la gestión de personas. Otro reto clave es la seguridad y la confianza: aunque muchos empleados quieren probar la IA, necesitan un marco seguro y acceso a herramientas que les permitan experimentar sin riesgos. La velocidad a la que avanza la IA también representa un desafío, ya que su rápida evolución genera en algunas organizaciones una sensación de frustración, lo que puede hacer que se frene la adopción. Esto, a su vez, puede aumentar la brecha digital entre los empleados más familiarizados con la tecnología y aquellos que aún no han desarrollado las habilidades necesarias para trabajar con IA.



En este contexto, Martínez insistió en que esta es una oportunidad única para que RRHH lidere la transformación digital de las empresas, humanizando el uso de la IA y garantizando que su implementación se haga de manera ética y estratégica. Y es que, las organizaciones que logren integrar la IA de manera inteligente y centrada en las personas serán las que consigan construir equipos más innovadores, inclusivos y preparados para afrontar los retos del futuro.



Emisor: The Valley

Contacto

Nombre contacto: Comunicación The Valley

Descripción contacto: Comunicación

Teléfono de contacto: 609601048