COAPI advierte que la limitación de compra en Cataluña contraerá el alquiler y encarecerá los precios - Consejo General de los Colegios API de España

(Información remitida por la empresa firmante)

El CGCOAPI analiza la proposición de ley relativa a la compra de vivienda en zonas tensionadas.

Madrid, 13 de julio de 2026.– El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (CGCOAPI) ha analizado la proposición de ley admitida a trámite por el Parlament de Cataluña, que contempla la posibilidad de que los ayuntamientos situados en zonas tensionadas establezcan determinadas condiciones sobre la compra de viviendas en función de su destino.

La iniciativa plantea que la adquisición de inmuebles residenciales en estas áreas quede vinculada a su uso como residencia habitual, propia o de un familiar, o a su incorporación al mercado del alquiler dentro de los límites de precios fijados por la Administración. También contempla determinadas excepciones, como la adquisición de una segunda residencia en un municipio distinto.

Desde el CGCOAPI se plantea la conveniencia de que la tramitación de la norma incorpore un análisis técnico y jurídico amplio, con el objetivo de concretar algunos elementos relacionados con su aplicación práctica.

Entre las cuestiones identificadas por la corporación se encuentra la definición de conceptos como el de “finalidad especulativa” y el establecimiento de criterios objetivos que permitan determinar el destino previsto de la vivienda en el momento de la compraventa.

El Consejo General considera que la participación de expertos y representantes del sector inmobiliario durante el proceso parlamentario podría contribuir a reforzar la seguridad jurídica y facilitar la aplicación de la futura normativa.

El CGCOAPI comparte la necesidad de impulsar medidas que mejoren el acceso a la vivienda y reconoce la complejidad de la situación actual. En este contexto, la corporación propone analizar el posible impacto de las medidas planteadas sobre la oferta de vivienda, el mercado del alquiler y la seguridad de compradores, propietarios y profesionales.

Asimismo, señala la conveniencia de estudiar el encaje de la regulación con el derecho de propiedad, la normativa europea y los criterios de aplicación que puedan establecer los distintos municipios.

El Consejo General destaca también la utilidad de revisar experiencias desarrolladas en otros países europeos y evaluar sus resultados. Este análisis permitiría disponer de información adicional sobre sus posibles efectos en la disponibilidad de vivienda y en la evolución de los precios del alquiler.

A juicio del CGCOAPI, la mejora del acceso a la vivienda requiere una estrategia amplia que contemple, entre otras medidas, el incremento de la oferta residencial pública y privada, la agilización de los procesos urbanísticos y la colaboración entre administraciones y agentes del sector.

Durante la tramitación parlamentaria, el Consejo General propone profundizar en el análisis de los aspectos técnicos de la iniciativa. La institución mantiene además su disposición a colaborar con el legislador y aportar su experiencia profesional en el diseño de políticas orientadas a ampliar de forma efectiva la oferta de vivienda.

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