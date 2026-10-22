COASHIQ cumple 40 años impulsando la seguridad, la salud laboral y la sostenibilidad en industria química

COASHIQ celebra su 40 aniversario en la industria química - COASHIQ

(Información remitida por la empresa firmante)

COASHIQ, asociación empresarial sin ánimo de lucro, conmemora cuatro décadas de trayectoria en el marco de su 123ª Asamblea General y Jornada Técnica, celebrada en Madrid con la participación de profesionales del sector y la colaboración de Marcos Escudero, subdirector adjunto de la Subdirección de Estrategia y Ecosistemas Industriales. El encuentro ha abordado retos clave para la industria, como la prevención de siniestros medioambientales y las nuevas tecnologías de seguridad

Madrid, 22 de octubre de 2026.- COASHIQ, la Asociación empresarial que trabaja por la Seguridad Industrial, la Higiene y el Medio Ambiente en la Industria Química y sectores afines, ha celebrado en Madrid su 40º aniversario, una fecha que pone en valor cuatro décadas de colaboración técnica entre empresas y profesionales comprometidos con la Seguridad Industrial, la Salud Laboral y el Medio Ambiente. La conmemoración ha tenido lugar en el marco de la 123ª Asamblea General y Jornada Técnica de la asociación, un encuentro que ha reunido a representantes de empresas asociadas y expertos del sector para compartir experiencias, analizar los desafíos actuales de la industria y avanzar en la búsqueda de soluciones prácticas.



"Eran técnicos. Como nosotros. Técnicos que, en 1986, se reunieron por primera vez como COASHIQ, convencidos de que compartir conocimiento y experiencia era el mejor camino para avanzar en seguridad industrial", ha recordado Ángel Monzón, presidente de la asociación, durante el acto conmemorativo. "También han sido técnicos quienes, durante cuatro décadas, han mantenido vivo aquel espíritu, haciendo de COASHIQ una comunidad que sigue creciendo, evolucionando y compartiendo. Y llegar hasta aquí, 40 años después, es todo un hito". Monzón ha querido agradecer la contribución de todas las personas que han formado parte de esta trayectoria: "gracias a quienes iniciaron este camino. A quienes lo han hecho posible durante todos estos años. A quienes hoy siguen construyendo COASHIQ. Y a quienes están por llegar. Porque COASHIQ nació de los técnicos, ha crecido con los técnicos y tiene futuro gracias a ellos. 40 años. Y seguimos compartiendo".



Con orígenes que se remontan a 1963 y constituida oficialmente en 1985, COASHIQ nació de la iniciativa de técnicos que buscaban un espacio donde contrastar conocimientos y abordar conjuntamente los problemas relacionados con la seguridad y la prevención en sus empresas. Desde entonces, la asociación ha mantenido una filosofía de trabajo basada en la colaboración entre profesionales que conocen de primera mano los retos de la actividad industrial y que encuentran en el intercambio de experiencias una herramienta para mejorar sus prácticas. "Me siento enormemente orgulloso", ha reconocido su presidente, Ángel Monzón, "de estar al frente de una organización que, durante cuatro décadas, se ha consolidado como un referente técnico para la industria química y todos los sectores afines que ya son parte de esta casa".



Marcos Escudero, subdirector adjunto de la Subdirección de Estrategia y Ecosistemas empresariales, por su parte, ha querido unirse a la felicitación por estos 40 años de actividad y ha incidido en que "el conocimiento y experiencia de los profesionales que integran COASHIQ resulta fundamental para anticipar riesgos y adaptar las instalaciones a los nuevos procesos y tecnologías". El subdirector ha reseñado que "desde la Secretaria de Estado de Industria, a través de la Secretaría General de Calidad y Seguridad Industrial, han apostado firmemente por la elaboración de normativa de seguridad industrial, el fomento de la calidad del empleo en el sector y la atención plena a los retos que plantea la transformación energética la modernización de la industria en España" destacando la labor del sector químico y afines en esta materia que en España "se está haciendo bien".



La celebración del aniversario ha coincidido con la 123ª Asamblea General y Jornada Técnica de COASHIQ, cuyo programa ha abordado cuestiones de especial relevancia para las empresas industriales, desde la innovación tecnológica aplicada a la seguridad hasta la prevención de riesgos ambientales y la coordinación de trabajos en instalaciones industriales.



Uno de los principales puntos del encuentro ha sido la mesa redonda ‘Siniestros medioambientales: ¿por qué todas las empresas deben estar preparadas?’, que ha contado con la colaboración, entre otros grandes profesionales, de Isaac Sánchez Navarro, director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), quien se ha mostrado encantado con la oportunidad de hablar directamente con los profesionales que pueden verse implicados en los retos actuales de la siniestrabilidad medioambiental.



La jornada ha finalizado con la sesión titulada ‘Dos empresas, un mismo espacio y un accidente grave: ¿qué falló?’, dedicada a analizar los riesgos derivados de una coordinación deficiente entre empresas externas durante trabajos de mantenimiento. A través de un caso práctico, los participantes han examinado los errores más frecuentes, las actuaciones ante una inspección de trabajo y las medidas técnicas y legales necesarias para prevenir este tipo de situaciones.



El encuentro se ha completado con espacios de intercambio profesional y una exclusiva visita a las instalaciones de Dräger Hispania, empresa anfitriona del evento, que ha permitido conocer la evolución de la compañía y sus soluciones tecnológicas aplicadas a la seguridad industrial.



Cuarenta años de conocimiento compartido

Para COASHIQ, el aniversario representa también una oportunidad para reconocer el papel de los profesionales que han contribuido a construir y mantener la asociación a lo largo de su historia. Su modelo de funcionamiento, basado en comisiones especializadas y en la participación activa de técnicos de las propias empresas, ha permitido consolidar una red de confianza en la que compartir dudas, experiencias y soluciones forma parte del trabajo cotidiano. Así lo ha destacado Jordi Jansá, secretario general de COASHIQ, a la que está vinculado desde 2005: "en estos años he visto cambiar mucho a COASHIQ, cambiaron las asambleas, cambiaron las necesidades de los profesionales y la COVID nos obligó a encontrar nuevas formas de estar cerca. Pero hay algo que para mí permanece: poder hablar con personas que entienden tus problemas porque también los viven". Jansá ha subrayado que la posibilidad de compartir experiencias y aprender de otros profesionales constituye uno de los principales valores de la asociación.



Como parte de las iniciativas vinculadas a su 40º aniversario, COASHIQ ha apostado por un proyecto de reforestación, una acción que refuerza el compromiso de la asociación con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. Con esta iniciativa, la entidad ha querido dar un paso más allá de la celebración institucional y contribuir activamente a la recuperación del entorno natural, en línea con los valores que han guiado su trayectoria y con su voluntad de seguir promoviendo una industria cada vez más responsable y sostenible.

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