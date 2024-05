COASHIQ entrega sus Premios a la Gestión de la Seguridad 2024 en Sevilla

(Información remitida por la empresa firmante)

Los premios se entregan en esta ocasión en Sevilla, con la colaboración especial de Pilar Cáceres, directora del Centro Nacional de Medios de Protección, sede del INSST en Sevilla

Madrid, 29 de mayo de 2024.- COASHIQ, la Asociación empresarial para la Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en la Industria Química, ha celebrado en Sevilla su ya tradicional entrega de los Premios Anuales a la Gestión de la Seguridad. La Asociación reconoce así la labor preventiva en base a los datos de accidentalidad reportados durante el año 2023. Las empresas asociadas a COASHIQ cuentan con estos datos para poder hacer una comparación fiable de los valores por sectores de actividad laboral dentro de la industria química nacional. Se trata de unas cifras que sirven de referencia para progresar y comparar valores relativos a la seguridad y la salud de las personas y el medio ambiente que otros sectores no integrados en la Asociación vienen demandando hace tiempo.



COASHIQ ha celebrado este importante evento anual en colaboración no solo con las empresas que integran la Asociación, sino también con instituciones representativas del sector. Al evento se ha sumado en esta ocasión el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) de Sevilla, sede en la ciudad andaluza del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), en la persona de su directora, Pilar Cáceres, quien ha participado en la entrega de galardones. Ha querido destacar Cáceres la importancia de impulsar y reconocer el trabajo en seguridad de las empresas. "COASHIQ ha sabido ver la importancia de reunir a los técnicos en seguridad y salud laboral para que, con el debate y el intercambio de conocimientos y preocupaciones, crezca la concienciación y, consecuentemente, la seguridad y la salud en el trabajo", ha dicho, destacando también la gran exigencia con la que conviven a diario los técnicos de seguridad.



Por su parte, el presidente de COASHIQ, Angel Monzón, ha agradecido al INSST su apoyo y ha querido animar a las empresas andaluzas a incorporarse a la Asociación. "Somos conscientes del excelente trabajo que realizan las empresas químicas andaluzas, como demuestran los premios otorgados este año al Grupo CEPSA en sus instalaciones de la zona Sur", afirmó Monzón. "Es importante destacar que una de las señas de identidad de COASHIQ es que es un foro técnico profesional que acoge a empresas químicas de todo ámbito y tamaño, desde pymes hasta grandes grupos empresariales. En COASHIQ la pequeña y mediana empresa tiene un lugar muy trascendente porque suelen tener menos posibilidades de compartir las inquietudes ordinarias de los técnicos de seguridad que desempeñan en ellas su labor y encuentran en COASHIQ una oportunidad de desarrollo y crecimiento en el mejor entorno para compartir experiencias, innovaciones y buenas prácticas". Monzón ha subrayado la importancia de estos encuentros para fortalecer el sector químico en Andalucía y también en el sureste peninsular, fomentar la competitividad y asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo.



Relación de premios en las tres categorías:



PREMIOS COASHIQ A LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 2023



FELICITA POR MAYOR REDUCCIÓN EN SU ÍNDICE DE FRECUENCIA



Terminales Portuarias, SL (Barcelona)



Recipharm Parets, SLU (Barcelona)



Recipharm Leganés, SLU (Madrid)



Roberlo, S.A. (Gerona)



Cepsa, Refinería Gibraltar - San Roque (Cádiz)





DIPLOMA POR IF=0



Auxquimia, SAU (Mieres)



Adisseo España, SA (Burgos)



Archroma Ibérica, SL (Barcelona)



Basell Poliolefinas Ibérica, SL (Barcelona)



Birla Carbon Spain SLU (Cantabria)



Cepsa Química, SA - Palos de la Frontera (Huelva)



Coplosa, SA (Barcelona)



Flint Group Iberia, SA (Barcelona)



Inovyn España, SL (Barcelona)



Lipidos Santiga, SA (Barcelona)



Lubrizol Advanced Materials Spain, S.L - San Cugat del Valles (Barcelona)



SE Carburos Metálicos, SA (Barcelona)



Sarpi Ibérica, SLU (Barcelona)



VWR International Eurolab, SL (Barcelona)





PLACA POR I.F. = 0 durante, al menos, 3 años consecutivos



Arkema Química, SAU (Barcelona)



Borax España, SA (Castellón)



BP Energía España,SAU - Ref. Castellón (Castellón)



Cepsa - Refinería Santa Cruz de Tenerife (Tenerife)



Croda Ibérica SA - Mevisa Site (Gerona)



Dow Chemical Ibérica, SL (Tarragona)



Evonik España y Portugal SA (Zaragoza)



Huntsman Advanced Materials Spain, SL (Pamplona)



Infar, SA (Barcelona)



Klüber Lubrication GMBH S en C (Barcelona)



Laboratorios Espinos y Bofill, SA (LEBSA) (Barcelona)



Oxiris Chemicals, SA (Barcelona)



Los premios responden a los siguientes criterios:



• "COASHIQ Felicita", reconoce una reducción de, al menos, el 60% en el Índice de Frecuencia (*) de accidentes en comparación con la suma de los Índices de Frecuencia de años anteriores.



• Diploma por IF = 0, reconoce a las empresas que, tras un primer año de permanencia en COASHIQ, han logrado un valor de Accidentes 0 durante el año 2023.



• Además, se entrega la Placa por IF = 0 como reconocimiento especial a aquellas empresas que han logrado mantener el Índice de Frecuencia de 0 Accidentes durante tres o más años de forma consecutiva.



(*) Se entiende como IF0 (Índice de Frecuencia = 0) la ausencia de accidentes con baja en personal propio. Estos datos de las empresas son avalados a través de certificados de su Mutua.



COASHIQ es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que trabaja por la Seguridad y en aras de protección del Medio Ambiente en el ámbito de la industria química y afines. En la actualidad, COASHIQ representa alrededor de doscientas empresas del sector, un número de asociados que se incrementa año a año.



COASHIQ nace en 1985 con el objetivo de ser un referente en la gestión de la Seguridad Industrial y la Salud Laboral para las industrias químicas y afines, trabajando por el bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad del Medio Ambiente. Su principal cometido es el de ser punto de encuentro para los profesionales de Prevención de Riesgos Laborales que, dentro del sector, trabajan para mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores, la seguridad de las instalaciones de las industrias y la integración de sus actividades en el entorno social y medioambiental.



Con todo, el objetivo principal de las actividades de COASHIQ es el asesoramiento global y la formación en materia de prevención, seguridad laboral, equipos de protección personal, legislación y métodos de realización del trabajo dentro de la industria química a través, fundamentalmente, de Comisiones de Trabajo, jornadas técnicas, y la realización y difusión de publicaciones específicas del sector.







