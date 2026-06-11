(Información remitida por la empresa firmante)

-Cobra Electronics amplía su gama de productos profesionales con las nuevas radios digitales Performa, compatibles con DMR Tier II, en Europa

Soluciones de radio digital para pequeñas y medianas empresas europeas.

CHICAGO, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Para las pequeñas y medianas empresas, una comunicación fiable y de alta calidad es fundamental. Estas empresas necesitan la calidad de audio y las funciones que ofrecen los sistemas de radio digital, pero a menudo consideran que las opciones actuales son demasiado grandes, caras e innecesariamente complejas.

Con 65 años de experiencia en el sector de la radiocomunicación bidireccional, Cobra Electronics ha respondido a estas necesidades con el lanzamiento de su primera línea de productos DMR Tier II. Diseñadas específicamente para entornos empresariales exigentes, estas radios ofrecen un rendimiento digital fiable sin el coste, el tamaño ni la complejidad habituales en las soluciones de la competencia.

La serie Performa Digital refleja el enfoque de Cobra para resolver los desafíos de comunicación empresarial del mundo real. Esta gama es rentable, fácil de implementar y sencilla de usar.

La gama Performa incluye dos modelos para distintos entornos de trabajo: Performa 600 Digital prioriza la comodidad y la sencillez para equipos con alta movilidad, mientras que Performa 850 Digital ofrece mayor alcance, potencia y personalización para instalaciones más grandes o exigentes. Ambos son ideales para sectores donde la coordinación y la movilidad son fundamentales, como la hostelería, la educación, el almacenamiento, la organización de eventos y la gestión de instalaciones. En entornos con múltiples turnos y ritmos de trabajo dinámicos, esta gama, que cumple con la normativa DMR Tier II, ayudará a los equipos a comunicarse con claridad, responder con rapidez y mantenerse coordinados durante toda la jornada laboral.

"Una comunicación clara y fiable es fundamental para que los equipos funcionen de forma eficiente, pero muchas PYMES no han podido acceder a soluciones digitales debido a su elevado precio", afirmó Jonas Forsberg, consejero delegado de Cedar Electronics. "Con la ampliación de la gama Performa para incluir soluciones digitales, hacemos que la comunicación digital de alto rendimiento sea más accesible y escalable, ofreciendo a las empresas la fiabilidad, la durabilidad y la flexibilidad que necesitan para mantenerse conectadas eficazmente y operar con confianza".

Soluciones diseñadas a medida para diferentes necesidades operativas

Performa 600 Digital: La Performa 600 es una radio digital compacta y ligera, diseñada para equipos que valoran la comodidad y la agilidad. Con una potencia de salida de 2 vatios, una antena fija y una pantalla LED de canales clara, ofrece una comunicación constante y fiable en un formato portátil.

Performa 850 Digital: La Performa 850 es una radio digital de alta potencia diseñada para instalaciones grandes, obras al aire libre y operaciones en edificios de varias plantas. Con una potencia de salida de 4 vatios, ofrece una cobertura extendida, una antena extraíble y una pantalla de matriz de puntos para mayor flexibilidad y personalización, lo que convierte a la 850 en una opción más avanzada para organizaciones que requieren mayor escalabilidad y adaptabilidad a medida que evolucionan sus operaciones.

Diseñada para una implementación flexible, la serie Cobra Performa Digital es compatible con la mayoría de los productos DMR Tier II disponibles actualmente en el mercado, lo que permite a las organizaciones migrar a la tecnología digital a su propio ritmo sin necesidad de reemplazar sistemas completos de una sola vez. Ambos modelos están fabricados para ofrecer durabilidad, con protección IP67 contra el agua y certificación MIL-STD-810H para garantizar un rendimiento fiable en condiciones exigentes.

Las nuevas radios Performa Digital de Cobra se distribuyen exclusivamente a través de Airsys en Europa. Las radios de la serie Cobra Performa Digital comenzarán a enviarse este otoño. Para obtener más información, visite https://eu.cobra.com/

Acerca de Cobra Electronics

Cobra Electronics es una marca importante de Cedar Electronics, un proveedor global de soluciones de electrónica conectada para empresas, automóviles y consumidores. El enfoque de Cobra sigue siendo mantener a las personas conectadas en movimiento con su línea de productos, que incluye radios bidireccionales portátiles profesionales y de consumo, radios CB y marinas, detectores de radar, cámaras inteligentes para salpicadero, soluciones de alimentación y una gama de accesorios. Aprovechando sus 65 años de experiencia en la producción de soluciones de comunicación fiables y de alta calidad, Cobra extiende la misión de Cedar Electronics de empoderar a las personas para que se comuniquen eficazmente y mejoren la productividad. Para obtener más información, visite eu.cobra.com.

Contacto para medios

Sara Osborne 360PR+ para Cobra Electronics sosborne@360pr.plus

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