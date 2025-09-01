(Información remitida por la empresa firmante)

-Coca-Cola y Star Wars se unen para celebrar la conexión y el poder inspirador del fandom con una nueva campaña

Los fans pueden coleccionar 21 nuevos diseños de personajes y desbloquear una experiencia inmersiva de Realidad Aumentada (RA) para compartir poderosos mensajes de comunidad y conexión.

ATLANTA, 1 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Coca-Cola y Disney anunciaron hoy una emocionante nueva colaboración para unir a los fans de toda la galaxia: "Coca-Cola x Star Wars: Refresca tu Galaxia", que celebra el poder inspirador del fandom y la comunidad. Basándose en la relación de 70 años de Coca-Cola con Disney, esta campaña global destaca el poder del fandom de Star Wars, que nos une y nos impulsa a crear y celebrar conexiones humanas significativas.

Esta colaboración une la magia de Coca-Cola con la épica narrativa de Disney y Star Wars, celebrando las conexiones que nos unen, a través de galaxias, generaciones y fandoms, a través de latas y botellas de Coca-Cola de edición limitada con personajes icónicos de Star Wars, nuevo y cautivador contenido creativo, y una innovadora experiencia de realidad aumentada que permite a los fans compartir mensajes inspiradores de comunidad y conexión al estilo de una transmisión holográfica de Star Wars. Esta campaña multifacética conectará con los fans de Star Wars de todo el mundo, con el apoyo de contenido creativo en televisión, plataformas digitales y activaciones exteriores.

"Durante generaciones, Coca-Cola y Disney han compartido el compromiso de crear momentos de alegría y conexión humana", afirmó Islam ElDessouky, vicepresidente Global de Estrategia Creativa y Contenido de Coca-Cola. "Esta colaboración va más allá de simplemente unir dos marcas icónicas: se trata de celebrar el poder del fanatismo de Star Wars, las pasiones compartidas y la fuerza de la comunidad cuando nos apoyamos mutuamente".

"Un pilar fundamental de la colaboración de Disney con Coca-Cola sigue siendo la creación de campañas en honor a los fans", afirmó Mindy Hamilton, vicepresidenta sénior de Alianzas de Marketing Global de The Walt Disney Company. "Star Wars es una poderosa fuerza cultural en todo el mundo, con millones de fans de todas las generaciones que llevan estas historias de la pantalla a sus vidas. Esta campaña personalizada es para ellos y está inspirada por ellos".

La colaboración arranca con nuevo contenido creativo ambientado en una sala de cine, un lugar culturalmente icónico para Star Wars y Coca-Cola. Desde descubrir el zumbido de un sable láser hasta disfrutar de maratones de cine, el cine ha sido durante mucho tiempo un lugar poderoso para capturar la verdadera magia de Star Wars y Coca-Cola, y será el protagonista de esta campaña.

Las 21 latas y botellas de edición limitada, disponibles para su compra en mercados europeos selectos, mostrarán personajes y escenas icónicas de Star Wars. Al escanear una lata de Coca-Cola o un anuncio en la calle, los fans podrán desbloquear una increíble experiencia digital de realidad aumentada (RA) y descubrir todas las latas coleccionables con personajes entrañables del universo de Star Wars. A través de esta experiencia, los fans podrán grabar un video de sí mismos que se transformará en una transmisión holográfica al estilo de Star Wars, que podrá usarse para compartir un mensaje inspirador de empoderamiento comunitario con amigos y familiares.

La campaña presentará una variedad de los personajes más queridos de Star Wars para que los fans los coleccionen, incluyendo:

Sabor original: Lando Calrissian, Obi-Wan Kenobi, Queen Amidala, Kylo Ren , Ahsoka Tano, Darth Maul , Boba Fett , Poe Dameron, The Mandalorian, Cassian Andor y Emperor Palpatine

Lando Calrissian, Obi-Wan Kenobi, Queen Amidala, , Ahsoka Tano, , , Poe Dameron, The Mandalorian, y Emperor Palpatine Zero azúcar: Darth Vader , Yoda, Princess Leia , Anakin Skywalker , Luke Skywalker , Chewbacca, Han Solo , BB-8, C-3PO, R2-D2, Finn, Rey

También habrá diseños de personajes disponibles exclusivamente en Walt Disney World Resort en Lake Buena Vista, Florida, y Disneyland Resort en Anaheim, California: Mandalorian y Grogu; Stormtrooper de la Primera Orden; y Chewbacca.

A partir de septiembre, los fans podrán empezar a coleccionar personajes de esta emocionante colaboración en mercados europeos selectos.

La campaña global Coca-Cola x Star Wars: Refresh Your Galaxy fue desarrollada por WPP Open X, liderada por Ogilvy, y con el apoyo de EssenceMediacom y Hogarth, en colaboración con Disney Corporate Alliances, forpeople y Momentum.

