Coche de ocasión: cinco años de seguro cuestan casi una quinta parte de su precio - Allianz Direct Versicherungs-AG, Sucursal en Españ

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de noviembre

Con más de 1,8 millones de turismos usados vendidos hasta octubre, un mercado que se enfría en otoño y un seguro que se encarece más rápido que el propio coche, Allianz Direct analiza cuánto pesa el seguro en el coste total del vehículo y qué conviene revisar antes de cerrar la compra

En resumen: tres cifras sobre el coste de un coche de ocasión en 2026

Precio medio de un coche de ocasión: 13.466 € en agosto de 2026, un 3,4 % más que un año antes (Ancove).

Prima media del seguro de coche: 411,2 € al año en 2025, un 5,9 % más que en 2024 (ICEA).

Casi el 19% del precio: en un coche de más de ocho años (11.074 € de media), cinco años de seguro suman alrededor de 2.056 €, casi una quinta parte de su precio de compra.

El mercado de ocasión se enfría, envejece y encarece la compra de un vehículo

Comprar un vehículo de ocasión exige contratar una nueva póliza, cuyas primas suelen superar las renovaciones. En el primer trimestre de 2025, el seguro de nueva producción alcanzó los 449 euros de media, un 9,6 % más que el año anterior, frente a los 418 euros de la cartera, según Codeoscopic. Además, el precio es el factor que más influye en la elección del seguro, por delante de las coberturas, según ICEA. Por ello, comparar modalidades y ajustar la póliza resulta clave para ahorrar al comprar un coche usado.

Ni marca ni antigüedad: qué determina realmente el precio del seguro

Existe la creencia extendida de que un coche más antiguo implica automáticamente un seguro más barato. En la práctica, el precio responde a un cálculo en el que pesan variables como el historial del conductor, la potencia del vehículo, la zona de circulación y el uso declarado:

Historial del conductor: el sistema de bonus-malus tiene un peso determinante en la prima final, con independencia de la antigüedad del coche.

Uso del vehículo: un coche de uso ocasional puede beneficiarse de condiciones distintas a uno de uso diario.

Zona de circulación: la siniestralidad registrada en cada zona geográfica influye en el cálculo de la prima.

Potencia y características técnicas: condicionan el riesgo asociado al vehículo, más allá de su año de fabricación.

Lo que sí cambia con la antigüedad es la modalidad que compensa contratar. En caso de siniestro total, la indemnización se calcula sobre el valor venal del coche, el que tiene en el mercado justo antes del siniestro, por lo que en un vehículo de más de diez años un seguro a todo riesgo rara vez compensa frente a un terceros ampliado.

Checklist: cinco comprobaciones antes de cerrar la compra

Antes de firmar la compraventa de un coche usado, conviene revisar estos cinco puntos, que afectan tanto al precio final como a la cobertura desde el primer día:

Calcular el seguro con la matrícula antes de firmar. Permite sumar el precio de la póliza al coste real del coche y comparar entre modelos candidatos. Cuándo: antes de negociar y firmar.

Ajustar la modalidad al valor del coche. Terceros ampliado si duerme en la calle o es el coche de diario; terceros básico si su valor es bajo y el uso, ocasional. Cuándo: al pedir precio del seguro.

Pedir el certificado de siniestralidad a la aseguradora anterior. Acredita el historial como conductor y evita perder bonificaciones. Cuándo: antes de contratar la nueva póliza.

Consultar el Informe de Vehículo de la DGT. Muestra cargas, kilometraje registrado, ITV y titulares anteriores. Cuándo: antes de firmar la compraventa.

Tener el seguro activo y cambiar la titularidad. El coche no puede circular sin seguro, y el cambio de titularidad se solicita en la DGT en los 30 días siguientes a la compra. Cuándo: el seguro, antes de circular; la titularidad, en un plazo de 30 días.

La guía de Allianz Direct sobre el seguro para coche de segunda mano amplía cada uno de estos puntos.

La digitalización, un factor diferencial en la contratación

Las operaciones de compraventa suelen cerrarse en plazos cortos. La gestión 100 % digital permite al comprador de un vehículo de ocasión comparar coberturas y formalizar el seguro sin depender de horarios comerciales. El seguro de coche de Allianz Direct se contrata, modifica y gestiona en caso de siniestro de forma digital, en línea con este perfil de conductor.

Preguntas frecuentes sobre comprar y asegurar un coche de ocasión

¿Qué seguro conviene para un coche de segunda mano?

Depende del valor del coche y del uso. En vehículos de más de diez años, el todo riesgo rara vez compensa, porque en caso de siniestro total la indemnización se calcula sobre el valor venal. El terceros ampliado suele ser la opción más equilibrada si el coche se usa a diario o duerme en la calle; el terceros básico encaja con coches de poco valor y uso ocasional.

¿Es más barato asegurar un coche antiguo?

No necesariamente. La antigüedad por sí sola no abarata la prima: pesan más el historial del conductor (bonus-malus), la potencia del vehículo, la zona de circulación y el uso declarado. Lo que sí cambia con los años es la modalidad que compensa contratar, y ahí está el margen de ahorro.

¿Cuánto cuesta asegurar un coche de segunda mano?

La prima media del seguro de coche en España fue de 411,2 euros en 2025, según ICEA. Al cambiar de coche se contrata una póliza nueva, y la prima media de nueva producción llegó a 449 euros en el primer trimestre de 2025, según Codeoscopic. El precio exacto depende del conductor y del vehículo, por lo que lo más fiable es calcularlo con la matrícula antes de comprar.

¿Qué hay que revisar antes de comprar un coche usado?

El Informe de Vehículo de la DGT (cargas, kilometraje, ITV y titulares anteriores), el precio del seguro para esa matrícula, la modalidad adecuada a su valor y el certificado de siniestralidad de la aseguradora anterior. Tras la compra, el coche debe tener seguro antes de circular y el cambio de titularidad se solicita en la DGT en los 30 días siguientes.

Sobre Allianz Direct

Allianz Direct es la plataforma de seguros online del Grupo Allianz, uno de los grupos financieros y aseguradores líderes a nivel mundial. Su misión es reinventar los seguros para que sean sencillos, rápidos y personalizados, ofreciendo soluciones de coche, moto y ciclomotor adaptadas al estilo de vida digital. Presente en España y en varios países europeos, Allianz Direct combina la solidez del Grupo Allianz con la agilidad de una empresa 100 % digital, permitiendo contratar, modificar y gestionar siniestros en cuestión de minutos desde cualquier dispositivo.

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