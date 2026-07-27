Los coches del futuro serán robots, los vuelos a baja altitud cambiarán el mundo: consejero delegado de XPeng

(Información remitida por la empresa firmante)

-Según declaraciones del consejero delegado de XPeng, los coches del futuro serán robots, los vuelos a baja altitud cambiarán el mundo

GUANGZHOU, China, 27 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Un comunicado de South:

La provincia de Guangdong ha lanzado el 27 de junio la serie de videos "Faro sobre Lingnan" en las principales plataformas en línea. El tercer episodio presenta un diálogo con He Xiaopeng, presidente y consejero delegado de XPeng Inc.

La industria de China de vehículos de nueva energía está pasando de un período de competencia floreciente a una feroz reestructuración del mercado. Acompáñenos en una conversación exclusiva con He Xiaopeng, quien compartirá sus perspectivas para el futuro.

La primera temporada de "Faro sobre Lingnan" consta de 20 episodios divididos en cuatro capítulos: economía, cultura, ciencia y educación, y el sustento de la población. Veinte invitados compartirán sus reflexiones sobre el trabajo y la vida, narrando historias de Guangdong, la Gran Área de la Bahía y China desde sus perspectivas personales.

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