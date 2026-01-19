Los coches patrulla cardioprotegidos salvan más de 39 vidas en España en solo dos años

Coches patrulla - Almas Industries

Madrid, 19 de enero de 2026.-

La parada cardiaca extrahospitalaria sigue siendo una de las principales causas de muerte súbita en España. En este contexto, la incorporación de desfibriladores en coches patrulla se ha consolidado como una de las medidas más eficaces para reducir el tiempo de respuesta ante una emergencia vital. Los vehículos cardioprotegidos impulsados por Almas Industries han permitido salvar 39 vidas entre 2024 y 2025, gracias a la intervención rápida de policías locales y equipos de protección civil en distintos municipios del país.



Los datos reflejan una evolución clara: 14 vidas salvadas en 2024 y 25 en 2025, lo que pone de manifiesto tanto la efectividad del modelo como su progresiva implantación en el ámbito municipal.



El coche patrulla, un desfibrilador móvil al servicio de la ciudadanía

En muchas situaciones de emergencia, los coches patrulla son los primeros recursos en llegar al lugar del aviso. Dotarlos de desfibriladores permite iniciar la reanimación cardiopulmonar y aplicar una descarga en los primeros minutos, cuando las probabilidades de supervivencia son más altas.



Este modelo de cardioprotección móvil, impulsado por Almas Industries, transforma los vehículos policiales y de protección civil en auténticos desfibriladores móviles, capaces de actuar incluso antes de la llegada de los servicios sanitarios.



"Cada minuto que se gana en una parada cardiaca aumenta de forma exponencial las posibilidades de supervivencia. Convertir los coches patrulla en desfibriladores móviles es una de las decisiones más eficaces que puede tomar un ayuntamiento", señala Nuño Azcona, CEO de Almas Industries.



Ayuntamientos comprometidos con la prevención y la seguridad

Municipios como San Sebastián de los Reyes, Denia, Parla, Altea, Málaga, Seseña, Azpeitia, Alpedrete, Arrigorriaga, Eibar, Elgoibar o Villaviciosa de Odón, Carmona, entre otros, forman parte de esta red de ayuntamientos que han apostado por cardioproteger sus vehículos patrulla y que cuentan con vidas salvadas.



La diversidad geográfica de estas iniciativas demuestra que la cardioprotección móvil es una solución eficaz tanto en grandes ciudades como en municipios de menor tamaño, y responde a una preocupación común: reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias vitales desde el ámbito local.



Formación, tecnología y compromiso institucional

La instalación de desfibriladores en coches patrulla va acompañada de programas de formación dirigidos a policías locales y equipos de protección civil, un aspecto clave para garantizar una actuación rápida y segura en situaciones de alta presión.



En este sentido, desde Almas Industries destacan que la cardioprotección va mucho más allá del dispositivo. "No se trata solo de instalar un desfibrilador, sino de crear una red real de personas formadas y preparadas para actuar. La tecnología salva vidas cuando hay compromiso y formación detrás".



Resultados reales que consolidan la cardioprotección móvil

Las 39 vidas salvadas en solo dos años no son una estimación ni una previsión, sino el resultado de intervenciones reales realizadas por agentes que contaban con los medios adecuados en el momento más crítico. Estos datos consolidan la cardioprotección móvil como una herramienta esencial dentro de las políticas de salud pública y seguridad ciudadana.



La experiencia acumulada demuestra que integrar desfibriladores en los coches patrulla refuerza la cadena de supervivencia y convierte a estos vehículos en aliados clave frente a la parada cardiaca. Un modelo que sitúa a Almas Industries como referente en cardioprotección en España y que marca el camino hacia municipios más preparados y seguros, donde cada segundo cuenta.



