La cocina sale al jardín: Keter propone una nueva forma de disfrutar el exterior sin obras ni mantenimiento

Conjunto de mesas y sillas para comedor exterior - Keter

(Información remitida por la empresa firmante)

Keter presenta una propuesta integral para crear cocinas exteriores funcionales y espacios de convivencia al aire libre mediante muebles barbacoa, comedores de exterior, conjuntos de jardín lounge y soluciones resistentes a la intemperie, sin necesidad de reformas ni mantenimiento

Madrid, 10 de junio de 2026.- El jardín, el patio y la terraza, en general, ya no son espacios de uso puntual. Y es que los hogares españoles han acelerado la transformación de sus exteriores en zonas de uso diario en las que se cocina, se come o se organizan reuniones con amigos con la misma naturalidad que en el interior de una casa. Hay varias tendencias que justifican estos cambios, pero el auge de las barbacoas o la búsqueda de ampliar el espacio habitable sin acometer grandes obras son algunos de los motivos principales.



Keter, como referente mundial en muebles de jardín en resina, responde a esta demanda con una propuesta completa que convierte cualquiera de estos espacios exteriores en una cocina completamente funcional y lista en un fin de semana.



El jardín se convierte en la nueva cocina de verano

Sacar una barbacoa al jardín ya no es suficiente para quienes buscan un espacio exterior en el que disfrutar de verdad. Ahora se demandan zonas en las que cocinar con comodidad, compartir una buena mesa y, por supuesto, alargar la sobremesa en un ambiente diseñado para ello. Estos espacios exteriores son, en definitiva, una extensión natural del hogar a la que aplicar los mismos criterios de orden y cuidado estético que a cualquier estancia interior.



En este sentido, Keter ha desarrollado una gama de productos que cubre todas las necesidades de una cocina exterior completa con soluciones modulares que no requieren obra, instalación fija ni conocimientos técnicos.



El corazón de la cocina exterior: los muebles para barbacoa

La barbacoa es el punto de cocción, pero el mueble auxiliar es lo que convierte esta zona en una cocina exterior funcional. La gama de muebles barbacoa de Keter comparte tres características: encimera de trabajo resistente al uso exterior, almacenamiento interior cerrado para utensilios y accesorios, y acabado efecto madera en resina que integra la zona de cocción en el diseño del jardín.



El modelo de referencia es el Mueble Barbacoa Unity XL: 207 litros de almacenamiento, barra de acero inoxidable, cuatro ganchos para utensilios y abrebotellas integrado. Su altura de 90 cm lo alinea con la mayoría de las barbacoas del mercado, generando una superficie de trabajo continua. Para espacios más reducidos, esta opción más compacta ofrece las mismas prestaciones en menos de un metro de largo.



La gama se completa con el Mueble Grill Deco Signature, el modelo premium de la colección, para quienes quieren que la zona de barbacoa sea también el elemento visual más cuidado del jardín.



Del cocinado al comedor: espacios diseñados para compartir

Es indiscutible que el comedor es la pieza que convierte el espacio en un lugar que invita a quedarse ahí. Por lo tanto, el diseño debe estar pensado para ello. La propuesta de Keter pasa por la instalación de conjuntos de mesa y sillas para exterior, como por ejemplo la mesa de comedor de exterior Signature Porto (disponible en diferentes medidas), puesto que ofrece el acabado efecto madera y una resistencia total a la intemperie, sin tratamientos ni barnices.



Como complemento natural, las sillas de exterior Elisa (pack de 4 unidades) se presentan en tres colores —verde oliva, amarillo mostaza y terracota— con el objetivo de facilitar la personalización del ambiente del comedor exterior y combinar con el acabado de la mesa Porto y el resto de la gama.



Mucho más que una cocina: una experiencia completa en el jardín

Una vez apagada la barbacoa, es una gran idea quedarse en el jardín. El conjunto de exterior Elements de 5 plazas ofrece una configuración modular para la zona de relax: conjunto de jardín compuesto por sofá, sillones y mesa de centro en resina resistente a la intemperie, sin los problemas de los tapizados convencionales y sin necesidad de guardarlos al final de la temporada.



Para delimitar y proteger el espacio, los Gazebos de exterior Keter aportan sombra, definen la zona y alargan el uso del espacio hasta la noche. Y para no tener que entrar a casa cada vez que se necesita una bebida fría, las mesas nevera de exterior combinan diseño, función auxiliar y refrigeración en un solo mueble.



Diseño, durabilidad y cero mantenimiento

Todos los productos comparten la misma base: resina de alta calidad con protección UV, resistencia al agua y a la humedad, y estabilidad cromática sin pintura ni barniz. La limpieza se reduce a agua y jabón. A esto se suma el compromiso de sostenibilidad de la marca: utiliza materiales reciclados en fabricación y diseña sus productos para que sean 100% reciclables al final de su vida útil.



Con esta propuesta, Keter demuestra que una cocina exterior ya no consiste únicamente en cocinar al aire libre. Se trata de crear un espacio completo para reunirse, disfrutar y vivir el jardín con la misma comodidad, diseño y funcionalidad que el interior del hogar.

Contacto

Nombre contacto: Máximo García Anda

Descripción contacto: Keter

Teléfono de contacto: 630673831