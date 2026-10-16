Codisoil, 'el calor que nos une'; una campaña para afrontar el invierno con más tranquilidad - Codisoil

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de octubre de 2026.-

Con la llegada de los meses más fríos, Codisoil pone en marcha una nueva campaña de invierno de gasóleo de calefacción bajo el lema “El calor que nos une”, una propuesta que busca ir más allá del suministro de combustible y poner el foco en aquello que realmente importa durante esta época del año: disfrutar de un hogar confortable, contar con un servicio de confianza y disponer de soluciones adaptadas a cada cliente.

Calidad Repsol, servicio Codisoil

Uno de los pilares de la campaña es precisamente la combinación entre la calidad del producto Repsol y el servicio cercano de Codisoil.

El objetivo es que cada pedido sea sencillo, ágil y seguro, desde el primer contacto hasta la entrega. Codisoil cuenta con un equipo especializado que acompaña al cliente durante todo el proceso, resuelve sus dudas y coordina el suministro para ofrecer una atención adaptada a cada necesidad.

Primer llenado con Waylet: más ventajas este invierno

A través de la campaña de primer llenado, los clientes que realicen un pedido de gasóleo de calefacción y paguen con Waylet pueden beneficiarse de un descuento directo.

La promoción estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026 para pedidos mínimos de 350 euros, con 15 euros de descuento al pagar con Waylet y 20 euros para quienes, además, descarguen la aplicación por primera vez.

Una forma sencilla de aprovechar las ventajas de Waylet también en los pedidos de gasóleo de calefacción y de incorporar nuevas opciones de pago al día a día de los clientes.

Más flexibilidad a la hora de pagar

Afrontar el invierno también implica organizar los gastos del hogar. Por eso, en Codisoil ofrecen opciones de financiación y pago flexible, pensadas para facilitar el acceso al suministro y adaptarse mejor a las necesidades de cada cliente.

Mucho más que un suministro de gasóleo

Detrás de cada pedido hay un equipo, una flota y una estructura preparada para ofrecer un servicio cercano y profesional.

Más información en gasoleodecalefaccion.es/

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