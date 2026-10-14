COEUS explica que las cinco zonas azules no son un secreto, sino un horario que se lleva 20 años ignorando

Las cinco zonas azules no son un secreto; son un horario que se lleva veinte años ignorando - Coeus Retroaging

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de octubre de 2026.- Las cinco zonas azules identificadas por la investigación de Dan Buettner son: Okinawa (Japón), Cerdeña (Italia), Icaria (Grecia), la península de Nicoya (Costa Rica) y Loma Linda (California, comunidad adventista). Cinco culturas, cinco dietas distintas, sin relación entre sí. Y aun así, comparten el mismo patrón de fondo: comen dentro de una ventana horaria concreta, se mueven todo el día sin pisar un gimnasio, y su vida tiene un motivo para levantarse cada mañana que no es el teléfono. Hay una lectura fácil de esto, y es errónea: pensar que ellos no necesitan nada porque son más fuertes, y que quien sí necesita ayuda es porque falla. La diferencia no está en la voluntad. Está en el entorno. Viven rodeados de lo que otros han perdido —aire limpio, comida sin procesar, sol real, comunidad, noches sin pantalla—. El resto vive en el entorno contrario. Y en ese contexto, suplementar no es un atajo: es restituir lo que el mundo moderno retira antes de que llegue a notarse. Por eso, cuando en COEUS se habla de suplementación, siempre viene después de medir, nunca antes.

El mito que conviene desmontar es otro: la gente cree que el secreto de las zonas azules es qué comen. Es el titular fácil, el que vende aceite de oliva en cada reportaje. El secreto real es cuándo y cómo lo comen, y eso es justo lo que el relato romántico suele saltarse.

Los okinawenses tienen el hara hachi bu: dejan de comer al 80% de saciedad y terminan la última comida horas antes de dormir. Los icarianos hacen siesta y ayuno religioso sin llamarlo biohacking. En Loma Linda cenan pronto y no vuelven a tocar comida hasta el desayuno siguiente —un ayuno nocturno de doce horas o más, cada día, durante toda una vida.

Eso no es una dieta. Es un reloj circadiano que nunca se rompe.

Harvard lo confirmó este mismo año: no hace falta imitar ninguna dieta al pie de la letra para ganar años de vida real, no solo mejorar un análisis. Lo que marca la diferencia es el patrón sostenido —horario, movimiento, descanso— mantenido durante décadas, no durante enero.

Es exactamente lo que estas culturas hicieron sin proponérselo, y lo que la longevidad moderna intenta reconstruir a propósito: una ventana de alimentación que se cierra al anochecer, movimiento repartido a lo largo del día en lugar de comprimido en una hora, luz natural nada más despertar, y la costumbre —cada vez más rara— de medir en lugar de suponer.

Un pastor de Cerdeña no necesita una analítica para llegar a los 100. Vive en un mundo que ya se la hace innecesaria. El resto vive en otro. Y ahí es donde la ciencia, bien aplicada, deja de ser un lujo y se convierte en lo que las zonas azules tuvieron gratis: información fiable sobre el propio cuerpo.

¿Nadie puede prometer cien años? Ni la genética ni la mejor clínica del mundo lo garantizan? Desde luego lo único que se puede garantizar es trabajo: horario, movimiento, sueño y nutrición, sostenidos en el tiempo y compromiso total del paciente.

Y eso es exactamente lo que hacen en Coeus Retroaging, personas que no viven en una zona azul, con su ciudad, su estrés y sus pantallas, recuperan entre uno y dos años de edad biológica por cada año que pasa. No por lotería genética, sino con método: medición, movimiento, hábitos circadianos, suplementación y tratamiento al máximo nivel, ajustado a cada persona.

Las zonas azules lo tuvieron gratis. En Coeus Retroaging lo han convertido en un método al alcance de cualquiera, sin tener que mudarse a Cerdeña ni hacerse monja en California, y al menor coste posible.

No se vende esperanza. Se construye, día a día, con un calendario.

Diego Suárez Liceras

Presidente de Coeus Retroaging

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