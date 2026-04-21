Coformación desarrolla soluciones formativas adaptadas a la nueva normativa para el sector alimentario, PPDA

Nueva normativa para el sector alimentario, PPDA - COFORMACIÓN DESARROLLA SOLUCIONES FORMATIVAS ADAPT

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de abril de 2026.- La entrada en vigor de la nueva Ley de Prevención de Desperdicio Alimentario marca un punto de inflexión en el sector alimentario en España, reforzando la necesidad de formación actualizada para empresas y trabajadores. La normativa, impulsada en línea con las directrices de organismos como la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición), introduce nuevas obligaciones en materia de gestión responsable de los alimentos. Este cambio obliga a actualizar conocimientos y procedimientos en toda la cadena alimentaria, desde la manipulación hasta la distribución y el consumo. Ante este escenario, Coformación, empresa con 15 años de experiencia en formación y consultoría en seguridad alimentaria y prevención de riesgos laborales, ha desarrollado nuevas soluciones formativas adaptadas a esta realidad normativa. En este sentido, el curso de manipulador de alimentos online adquiere una relevancia clave como herramienta para adaptarse a las nuevas exigencias normativas y garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos.

Nueva plataforma formativa sobre desperdicio alimentario

Coformación ha lanzado una plataforma específica centrada en la formación sobre la prevención del desperdicio alimentario, orientada tanto a profesionales como a empresas del sector. Esta iniciativa responde a la necesidad de facilitar herramientas prácticas que permitan aplicar la nueva legislación de forma eficaz en el entorno laboral.

El contenido formativo aborda aspectos clave como la correcta gestión de los alimentos, la optimización de recursos y la reducción de pérdidas, alineándose con los objetivos marcados por la normativa vigente. Esta plataforma se posiciona como un recurso esencial para aquellas organizaciones que buscan cumplir con la ley y avanzar hacia modelos más sostenibles.

Actualización del curso de manipulador de alimentos online

En paralelo, Coformación ha actualizado el contenido de su curso manipulador de alimentos online para incorporar los nuevos requisitos derivados de la Ley de Prevención de Desperdicio Alimentario. Esta actualización garantiza que el certificado obtenido incluya conocimientos adaptados a la normativa actual.

El programa formativo ha sido desarrollado en exclusiva por Ana María Privado Muñoz, graduada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y con un Máster en Seguridad Alimentaria por el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. Esta especialización aporta un enfoque técnico y riguroso al contenido, asegurando su adecuación a los estándares exigidos por organismos como la AESAN.

La evolución normativa en materia alimentaria pone de manifiesto la importancia de una formación continua y adaptada a los nuevos retos del sector. En este contexto, Coformación refuerza su papel como entidad especializada, ofreciendo soluciones formativas que integran la nueva legislación y consolidando el curso de manipulador de alimentos online como una herramienta clave para profesionales y empresas.

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