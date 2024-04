El cofundador de la Iniciativa Humanitaria Aurora busca evitar un segundo genocidio armenio

(Información remitida por la empresa firmante)

- Noubar Afeyan, cofundador de la Iniciativa Humanitaria Aurora, hace un llamamiento mundial para evitar un segundo genocidio armenio

CAMBRIDGE, Mass., 24 de abril de 2024/PRNewswire/ -- La Iniciativa Humanitaria Aurora ha anunciado hoy que su cofundador, Noubar Afeyan, ha hecho un llamamiento mundial a la acción para evitar un segundo genocidio armenio, en el 109º aniversario del Día de Conmemoración del Genocidio Armenio. Afeyan hizo el llamamiento mundial a la acción en The New York Times, The Washington Post y The London Times, así como en los canales mundiales de las redes sociales.

El Llamamiento a la Acción subraya las similitudes entre las atrocidades que tuvieron lugar hace 109 años y que vuelven a repetirse en la actualidad:

"Mientras lloramos el pasado, la historia se repite. Los armenios vuelven a ser objeto de una limpieza étnica, los dirigentes políticos son retenidos ilegalmente como rehenes y Armenia se enfrenta a amenazas existenciales a su soberanía y autodeterminación".

"Un mundo ocupado ha estado mirando hacia otro lado. Por eso no se sabe a ciencia cierta que, desde septiembre pasado, Azerbaiyán ha expulsado a 120.000 armenios -toda la población de Artsakh, el enclave armenio también conocido como Nagorno Karabakh- de su patria ancestral".

También pide al gobierno de Azerbaiyán que restablezca la paz en la región y actúe con justicia con los prisioneros que ha capturado ilegalmente:

"Azerbaiyán también sigue reteniendo ilegalmente a rehenes armenios, entre ellos mi amigo y colega Ruben Vardanyan, empresario y filántropo que fue brevemente ministro de Estado de Artsakh. Mientras tanto, la escalada de enfrentamientos en la frontera armenia sigue alimentando el creciente temor de que Azerbaiyán pueda estar planeando invadir Armenia".

"Azerbaiyán no debería encontrar hoy motivos de conflicto con Armenia. Tras la invasión del año pasado, Armenia renunció a sus esfuerzos de autogobierno en Nagorno-Karabakh. Que Azerbaiyán insista ahora en que la paz debe basarse en que Armenia acepte incursiones en su propia frontera internacionalmente reconocida para permitir un corredor que conecte Azerbaiyán con Nakhchivan y Turquía es ilegal e injusto".

Comentando su esfuerzo por concienciar sobre las injusticias que se cometen contra los armenios y el temor a un segundo genocidio, Afeyan explicó: "Hoy se cumple el 109 aniversario de que 1,5 millones de armenios fueran expulsados de sus hogares y asesinados a manos de los turcos otomanos, y ahora está ocurriendo de nuevo. Hoy debemos hacer algo más que llorar las masacres del pasado. Es hora de dar un paso adelante para evitar las masacres del futuro".

Para consultar el Llamamiento a la Acción completo, visite: Don't Just Remember. Act!

Acerca de la Iniciativa Humanitaria Aurora

La Iniciativa Humanitaria Aurora trata de hacer frente a los retos humanitarios sobre el terreno en todo el mundo, centrándose en ayudar a los más desfavorecidos. Su misión tiene sus raíces en la historia armenia, ya que la Iniciativa se fundó en 2015 en nombre de los supervivientes del Genocidio Armenio y en agradecimiento a sus salvadores, y se esfuerza por transformar esta experiencia en un movimiento mundial. El programa insignia de Aurora es el Premio Aurora por el Despertar de la Humanidad, un galardón mundial de un millón de dólares que reconoce a quienes arriesgan su vida, su salud o su libertad para salvar la vida, la salud o la libertad de otros. Más información disponible en la página web: www.AuroraPrize.com.

