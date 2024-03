Cognizant continúa la colaboración con Pon IT para gestionar y optimizar aún más los servicios en la nube

New Cognizant Logo

New Cognizant Logo - COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS/PR NEWSWIRE (LOGO)

(Información remitida por la empresa firmante)

La relación ampliada permitirá a Cognizant continuar proporcionando servicios administrados a la plataforma en la nube para Pon IT y sus numerosas empresas operativas para mejorar la agilidad, la intuición y la innovación.

TEANECK, N.J., 27 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) ha anunciado hoy la renovación de su relación duradera con Pon IT, que forma parte de la multinacional familiar holandesa Pon Holdings. La colaboración permitirá a Cognizant continuar proporcionando servicios administrados en la nube para Pon IT en todo su conjunto de empresas operativas. Durante la siguiente fase de la colaboración, Cognizant continuará implementando optimizaciones adicionales que se espera permitan a Pon IT beneficiarse de una plataforma en la nube ágil, intuitiva e integrada.

A lo largo de una relación de seis años, Cognizant ha transformado la infraestructura de Pon IT para crear una plataforma ágil que aprovecha el poder de la automatización. Con muchas compañías operativas diferentes en una variedad de sectores, el trabajo continuo de Cognizant en la plataforma de servicios administrados en la nube, bajo la relación renovada, tiene como objetivo permitir que Pon IT acceda y aproveche capacidades y procesos compartidos, y datos bajo demanda. La plataforma está diseñada para proporcionar estabilidad y eficiencia a Pon IT.

"Estamos entusiasmados de que nuestro socio Cognizant continúe apoyándonos. Esperamos desarrollar nuestra colaboración existente", afirmó Ton van Dijk, responsable de información de Pon Holdings. "Confiamos en que a través de nuestro conocimiento y experiencia mutuos podremos mejorar aún más nuestra plataforma ya estable y probada".

Saket Gulati, director de Europa del Norte de Cognizant dijo: "Estamos encantados de seguir trabajando con Pon IT para proporcionar servicios gestionados para su plataforma en la nube y ofrecer beneficios. A lo largo de nuestra relación duradera, hemos trabajado junto con el equipo de Pon IT para modernizar y optimizar la plataforma en la nube para extraer el valor empresarial que proporciona dicha tecnología. Las empresas que adoptan soluciones en la nube se benefician de una ventaja competitiva, como una mayor eficiencia, agilidad, innovación y escala, gracias a los poderosos beneficios de las soluciones en la nube. Esperamos continuar con nuestra colaboración con Pon IT."

Acerca de Pon HoldingsPon es una multinacional familiar con unos ingresos anuales que superan los 10.000 millones de euros. Pon, con sede en los Países Bajos, emplea a unas 15.700 personas en 34 mercados en 6 continentes. Pon, que representa numerosas marcas prestigiosas a través de más de 110 empresas, opera en cuatro sectores: automoción, ciclismo, equipamiento pesado y suministro de energía, y agricultura. La misión de Pon es mantener a las personas, las ciudades y las industrias en movimiento, de manera eficiente y sostenible.

Ver también https://pon.com

Acerca de Cognizant Cognizant (Nasdaq: CTSH) desarrolla empresas modernas. Ayudamos a nuestros clientes a modernizar la tecnología, reimaginar procesos y transformar experiencias para que puedan mantenerse a la vanguardia en nuestro mundo en rápida evolución. Juntos, estamos mejorando la vida cotidiana. Mire cómo en www.cognizant.com o @cognizant.

Para más información, contactar:

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cognizant-continua-la-colaboracion-con-pon-it-para-gestionar-y-optimizar-aun-mas-los-servicios-en-la-nube-302098467.html