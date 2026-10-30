Cohere anuncia una ronda de financiación para satisfacer la demanda mundial de una IA segura y soberana (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Cohere anuncia una ronda de financiación de serie E con el objetivo de alcanzar los 7.000 millones de dólares canadienses para satisfacer la creciente demanda mundial de una IA segura y soberana

Esta ronda, que marca un hito, constituye la mayor captación de capital privado en la historia de Canadá, impulsando la inversión en infraestructura de computación, modelos de vanguardia y productos de IA integrales para empresas y gobiernos

TORONTO, 30 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Cohere, proveedor líder de IA soberana para sectores regulados y gobiernos, ha anunciado hoy el cierre inicial de su ronda de financiación de serie E, que aspira a alcanzar hasta 7.000 millones de dólares canadienses, lo que supondría una valoración de 35.700 millones de dólares canadienses. Entre los compromisos adquiridos hasta la fecha destaca el del Grupo Schwarz —uno de los mayores inversores de Europa en IA e infraestructura en la nube—, que actúa como inversor principal. Entre los nuevos inversores institucionales y estratégicos figuran Bell Ventures, Bullhound Capital y el Gobierno de Canadá, mientras que Inovia Capital, NVIDIA y Prosperity7 Ventures participan de nuevo en esta ronda.

Esta ronda constituye la mayor operación de financiación privada realizada hasta la fecha por una empresa tecnológica canadiense y pone de relieve una tendencia global más amplia hacia la IA soberana. A medida que la IA se vuelve cada vez más fundamental para las operaciones críticas, las organizaciones buscan alternativas independientes que les proporcionen un mayor control sobre sus datos, su infraestructura, su gobernanza y sus entornos de implementación.

Hoy anunciamos el cierre inicial de nuestra ronda de financiación Serie E, una ronda que bate récords y que constituye la mayor captación de capital privado en la historia de Canadá, afirmó Aidan Gomez, consejero delegado y cofundador de Cohere. Es un gran honor, no solo para Cohere sino para todo el país, ya que la inversión del gobierno pone de relieve el liderazgo de Canadá en la revolución global de la inteligencia artificial. Nuestra empresa es una de las pocas que desarrolla una inteligencia artificial capaz de transformar el mundo. Por el bien de Canadá —nuestro querido país—, de su prestigio a nivel mundial y de su liderazgo internacional, estamos celebrando un hito histórico.

Cohere ha experimentado un rápido crecimiento desde el lanzamiento de North, su plataforma de IA basada en agentes, cerrando el tercer trimestre de 2026 con un incremento interanual del 165 % en sus ingresos recurrentes anuales (ARR). Este resultado ha sido impulsado por la captación de nuevos clientes y la expansión de sus servicios tanto en el sector comercial como en el sector público. En el último año, Cohere ha multiplicado por 20 su base global de clientes, alcanzando un total de 300, lo que refleja una adopción creciente por parte de líderes en sectores altamente regulados, entre los que se incluyen Aston Martin Aramco, Bell Canada, Fujitsu, RBC, RWS, PwC, TD Bank, TKMS, entre otros.

Cohere utilizará la financiación para avanzar en nuestra hoja de ruta de modelos y productos, desarrollar soluciones de IA totalmente verticalizadas para sectores regulados e invertir en infraestructura de computación a largo plazo, necesaria para entrenar modelos empresariales de vanguardia, comentó Francois Chadwick, director financiero de Cohere. Seguiremos ampliando nuestra presencia de manera significativa en Norteamérica, EMEA y APAC para satisfacer la creciente demanda de los clientes.

Las empresas del Grupo Schwarz son el inversor principal y uno de los mayores inversores en infraestructura europea de inteligencia artificial y nube; su división de TI y digital, Schwarz Digits, ha destinado recientemente miles de millones a la creación de capacidad para centros de datos de próxima generación en Alemania.

Las empresas del Grupo Schwarz se enorgullecen de liderar la ronda de inversión de serie E de Cohere en un momento crucial para la IA, en el que la soberanía digital se ha convertido en un imperativo estratégico para la competitividad global, indicó Christian Müller, consejero delegado (CEO) de Schwarz Digits. La soberanía digital consiste en disponer de opciones estratégicas, garantizar la interoperabilidad y mantener el control sobre nuestros propios datos. Tras la combinación empresarial estratégica entre Cohere y Aleph Alpha, esta inversión marca el siguiente hito lógico en una hoja de ruta que hemos construido de forma metódica: unir la excelencia investigadora y la explicabilidad europeas con una escala empresarial a nivel mundial. Nuestra colaboración aúna el liderazgo canadiense en IA con una infraestructura europea de confianza, ofreciendo a los clientes una mayor capacidad de elección y control sobre la forma en que implementan una IA segura. Nuestro objetivo claro es integrar estas capacidades de vanguardia en nuestra infraestructura en la nube soberana, STACKIT. Nos entusiasma apoyar su crecimiento continuo tanto en Europa como en el resto del mundo.

La inversión de capital del Gobierno de Canadá ayudará a Cohere a expandirse desde Canadá, fomentando la creación de empleos y el desarrollo de infraestructura informática en el país, al tiempo que permite a los canadienses participar en el éxito global de la empresa. Como parte de esta inversión, Cohere asume una serie de compromisos destinados a respaldar la visión económica de Canadá y fortalecer el ecosistema soberano de inteligencia artificial del país.

La inversión de Canadá en Cohere es una apuesta por la capacidad de elección, la seguridad y nuestra facultad de vivir como decidamos. Hoy en día, la verdadera soberanía depende de nuestra capacidad para desarrollar, adoptar y gestionar la inteligencia artificial bajo nuestros propios términos. Cuanto más rápido y a mayor escala pueda Cohere ampliar sus modelos y operaciones, mayor será el control que empresas y gobiernos podrán ejercer sobre dónde se almacenan los datos confidenciales, cómo se utilizan y quién tiene acceso a ellos. Necesitamos esta tecnología; por eso, el crecimiento de esta empresa ha sido tan extraordinario. A todos nos interesa que Cohere tenga éxito, y ahora, todos los canadienses participarán de ese logro.

— El Muy Honorable Mark Carney, primer ministro de Canadá

El Honorable Evan Solomon, ministro de Inteligencia Artificial e Innovación Digital, explicó: No basta con que las grandes empresas nazcan en Canadá. Queremos que crezcan aquí, se desarrollen aquí y generen buenos empleos aquí. Esto implica ofrecer a los emprendedores canadienses las condiciones necesarias para transformar ideas ambiciosas en negocios que triunfen a escala global. Invertir en Cohere envía un mensaje claro: no es necesario marcharse de Canadá para crear una empresa que tenga éxito en todo el mundo. Estamos apoyando el talento canadiense y permitiendo que los canadienses participen de ese éxito.

Reflejando la creciente importancia de la IA soberana y la solidez de la colaboración germano-canadiense, Karsten Wildberger, ministro federal de Transformación Digital y Modernización Gubernamental, señaló: Felicitamos a Cohere por el éxito de su ronda de financiación de serie E. Este hito demuestra la gran confianza del mercado en la importancia estratégica de la IA soberana, así como en la visión compartida por Cohere y Aleph Alpha de fortalecer la competitividad tecnológica mediante capacidades de IA que sean fiables, seguras e independientes. Valoramos el firme compromiso de empresas alemanas como el Grupo Schwarz, lo cual subraya la solidez de la cooperación entre Alemania y Canadá, así como la relevancia de iniciativas como la Sovereign Tech Alliance para fomentar un ecosistema de IA innovador y competitivo a escala global.

A partir de la expansión estratégica de Cohere en 2026 En 2026, Cohere ha llevado a cabo una expansión estratégica. Operaciones que incluyen a Aleph Alpha, Reliant AI y AISLE han fortalecido la plataforma de Cohere en ámbitos como la IA soberana, la atención sanitaria y las ciencias de la vida, y la ciberseguridad. Paralelamente, Cohere ha ampliado su presencia en Norteamérica, EMEA y APAC mediante la apertura de nuevas oficinas, el aumento de su base de clientes y el establecimiento de alianzas estratégicas, al tiempo que ha escalado sus implementaciones en sectores como los servicios financieros, la atención sanitaria, las telecomunicaciones, la industria manufacturera, la energía, las infraestructuras críticas y el sector público. En conjunto, estas inversiones refuerzan la posición de Cohere como el socio líder en IA soberana y segura para empresas y gobiernos de todo el mundo.

Apostar con mayor firmeza por el modelado y el desarrollo de productos de pila completa La financiación impulsará el desarrollo de productos en toda la cartera de modelos y la plataforma integral de Cohere, que este año experimentó su mayor actualización hasta la fecha con el lanzamiento de North 2. Asimismo, este año Cohere presentó nuevos modelos y funcionalidades en los ámbitos de generación, búsqueda, procesamiento de voz, código y traducción, entre los que se incluyen Command A+, Cohere Transcribe, Parse 5, Embed 5, Rerank 5, North Mini Code y North Small Translate.

El enfoque de Cohere, centrado en el ámbito empresarial, prioriza la seguridad, la personalización, la eficiencia en los costos y unos resultados empresariales medibles. Desde sus inicios, la compañía se ha volcado en el desarrollo de sistemas de IA diseñados para operar dentro de organizaciones reales y bajo las limitaciones del mundo real.

A medida que la adopción de la IA en el ámbito empresarial madura, las prioridades de los clientes se alinean cada vez más con el enfoque de Cohere: propiedad y control de los modelos, los datos y la infraestructura; despliegue flexible en la nube, mediante Model Vault, en entornos locales o en sistemas aislados; seguridad y cumplimiento normativo de nivel empresarial; modelos rentables que se ajustan a la realidad operativa y presupuestaria; y resultados orientados al retorno de la inversión (ROI) que mejoran la productividad y optimizan las operaciones.

Un punto de inflexión global para la IA soberana Esta inversión refuerza la convicción de Cohere de que la próxima era de la IA brindará a las organizaciones una mayor capacidad de elección y control sobre su tecnología, respaldada por opciones de implementación seguras y alianzas de confianza.

Las presiones del mercado están acelerando este cambio. Las organizaciones se enfrentan a un aumento en los costes de computación, a marcos normativos cada vez más estrictos y a riesgos de ciberseguridad crecientes. Los clientes necesitan, cada vez más, implementar sistemas de IA capaces de operar de forma segura en entornos de nube privada, en infraestructuras locales o en sistemas totalmente aislados de redes externas. Estas dinámicas están impulsando una rápida expansión del mercado de la IA soberana —que, según McKinsey, alcanzará los 600.000 millones de dólares—, convirtiéndolo en uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro de la economía global de la IA.

El sólido crecimiento de Cohere y su adopción por parte de los clientes refuerzan su posición como la principal alternativa independiente en un mercado de IA cada vez más concentrado.

Acerca de Cohere Cohere, fundada en 2019, es un proveedor líder de IA soberana para sectores regulados y gobiernos, que permite a las organizaciones poseer, operar y gestionar sus propios sistemas de IA, brindándoles un mayor control sobre sus datos, su infraestructura y su implementación. Nuestra plataforma integral ofrece el máximo nivel de seguridad, privacidad y flexibilidad de despliegue, tanto en nubes públicas y privadas como en entornos locales o en sistemas totalmente aislados de redes externas. Con sede central en Toronto, Cohere opera en San Francisco, Londres, Nueva York, Berlín, Montreal, Ottawa, Singapur, París, Tokio, los Emiratos Árabes Unidos y Seúl, prestando servicio a clientes en todo el mundo. Para obtener más información, visite cohere.com.

Contacto para los medios: Cohere, Amanda Taggart, vicepresidente de comunicaciones, amanda.taggart@cohere.com

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