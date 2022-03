CoinEx Charity lanza un fondo de caridad para mejorar el bienestar público mundial

- CoinEx Charity lanza un fondo de caridad de 10 millones de dólares para mejorar el bienestar público mundial

HONG KONG, 8 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Según las estimaciones de The State of Food Security and Nutrition in the World 2021, para 2030, alrededor de 660 millones de personas seguirán hambrientas. Para abordar el dilema de vida que enfrentan los pobres y acelerar la construcción de un nuevo mundo brillante con cero hambre, igualdad de acceso a la educación y atención médica justa, CoinEx Charity, una organización benéfica bajo CoinEx, ha lanzado un fondo de caridad de 10 millones de dólares mientras continúa adelante con su misión de "Via Blockchain, Making the World a Better Place".

Enfocado en la atención humanística, CoinEx Charity ha lanzado eventos benéficos en todo el mundo a partir de 2021. La organización proporcionó suministros para la vida y asistencia médica para personas en áreas afectadas por la pobreza y ayudó a niños en diferentes países a obtener igualdad de acceso a la educación. Cuando se producen los desastres naturales, ofrece ayudas de emergencia inmediatas a las áreas afectadas.

El año pasado, CoinEx Charity patrocinó muchos partidos de fútbol en Bielorrusia y entregó entradas gratuitas y sesiones de entrenamiento a los niños locales. Al empoderar a estos soñadores, CoinEx Charity contribuyó a la promoción del desarrollo humano.

En diciembre de 2021, CoinEx Charity donó 700 paquetes de atención a niños en el Hospital Universitario Uniuyo en Nigeria. Para los niños, estos fueron regalos conmovedores.

Cuando el tifón Rai azotó Filipinas en enero de 2022, CoinEx no escatimó esfuerzos para apoyar el socorro en casos de desastre en el país e inmediatamente envió equipos de apoyo a las tres áreas más afectadas para ofrecer ayuda de emergencia, incluido un total de 300 paquetes de suministros. Además de la provisión de suministros de emergencia, CoinEx también donó fondos al gobierno local para ayudar en la reconstrucción en casos de desastre.

En 2022, durante el Año Nuevo iraní, CoinEx Charity visitó aldeas remotas en Isfahán que sufren malas condiciones de vida y distribuyó paquetes de alimentos a 100 familias pobres.

CoinEx Charity ha organizado eventos benéficos en regiones que incluyen Bielorrusia, Nigeria, Filipinas e Irán y continuará transmitiendo el mensaje de amor y caridad a todos los rincones del planeta.

Liderando por sus hechos, CoinEx Charity mejora el bienestar público global a través de acciones reales. Mientras cumple con sus responsabilidades sociales, la organización expande la conciencia pública de la caridad a través de su influencia social. CoinEx Charity hace un llamamiento a más empresas para que trabajen por causas benéficas y contribuyan al bienestar público mundial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1760426/image_5019524_52988171.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1760427/image_5019524_52988376.jpg