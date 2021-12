"Coinfield Coin" (CFC) es anunciada por CoinField Exchange

-"Coinfield Coin" (CFC), una nueva moneda única ofrecida por una bolsa global de criptomonedas y fiat, es anunciada por CoinField Exchange para reducir las tasas de inversión y comercio de criptomonedas, así como para mejorar la seguridad alimentaria en África

TALLINN, Estonia, 1 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- La bolsa de criptomonedas europea CoinField ha anunciado el lanzamiento de su moneda nativa "CoinField Coin" (CFC), también conocida como Field Coin.

CoinField Coin (CFC) desempeñará un papel central en el ecosistema de CoinField en los 186 países en los que opera CoinField, incluyendo Nigeria, África, donde el socio estratégico de CoinField, Tingo Mobile PLC, una filial de Tingo Inc. con sede en EE.UU., que cotiza en los mercados OTC como IWBB, es la mayor agri-fintech de África con casi 10 millones de clientes en Nigeria, África.

Las monedas de las bolsas de criptomonedas centralizadas son populares porque, a diferencia de la gran mayoría de criptomonedas y tokens, estas monedas tienen un caso de uso verificable: permiten un acceso de menor coste al comercio de criptomonedas, fiat y, más raramente, otros bienes y servicios.

Coin Field Coin estará en una posición única porque juntos CoinField y su socio estratégico Tingo tienen más de 20.000 millones de dólares al año en transacciones que podrían hacer uso de CoinField Coin.

CoinField Coin (CFC) es una moneda de utilidad con un límite de mil millones de monedas (1.000.000.000).

Se crearán estos mil millones de Coinfield (CFC), que nunca se incrementarán. CFC ofrecerán muchas ventajas a sus titulares y podrán utilizarse para pagar cualquier tarifa en la plataforma de CoinField, incluidas las tarifas de intercambio, de retirada, de cotización y muchas más. CFC también se utilizará como recompensa para los programas de socios, de recomendación y de apuestas de CoinField. Por no mencionar el hecho de que CFC formará parte de la plataforma de comercio Nwassa, utilizada por los casi 10 millones de clientes de Tingo y las plataformas de comercio de alimentos y agricultura relacionadas.

El 10% de los mil millones de monedas de CoinField (100 millones de monedas) se donará a organizaciones benéficas, especialmente a las que apoyan a los agricultores, y a la creación de nuevas y novedosas innovaciones para el cultivo de alimentos y la mejora de su calidad nutricional.

La Oferta Inicial de Intercambio (OIE) pública de CoinField Coin comenzará el 7 de diciembre de 2021 , con una cantidad inicial de hasta 300.000.000 CFC a la venta. CFC costará 1 dólar por unidad en la Oferta Inicial y estará disponible para los usuarios existentes de Coinfield con un descuento en el periodo de preventa del 29 de noviembre al 6 de diciembre de 2021.

El informe de CoinField Coin (CFC) está disponible para su descarga en www.CoinField.com .

CoinField Coin (CFC) ha despertado el interés en las encuestas de los posibles poseedores de la moneda porque CoinField tiene previsto ampliar su ecosistema actual con muchos proyectos ambiciosos, incluyendo proyectos únicos e inigualables para una buena seguridad, así como el cada vez más popular mercado NFT y la exploración del dominio GameFi.

El miércoles 10 de noviembre de 2021, CoinField procesó 61 millones de dólares en operaciones y proyecta alrededor de 17.000 millones de dólares en operaciones para el calendario 2021, lo que la convierte en una bolsa de tamaño medio, que permite una mejor seguridad y satisfacción del cliente que las bolsas más grandes, al tiempo que ofrece las mayores economías de escala y alcance que las bolsas más pequeñas.

El objetivo de la empresa es multiplicar por 10 el volumen de operaciones en 2022 con respecto a 2021.

CoinField también emitirá CFC en diferentes blockchains para que su ecosistema sea interoperable con los principales ecosistemas de criptomonedas.

El equipo de desarrollo de CoinField tiene previsto crear su propia cadena de bloques CFC. La cadena estará formada por DEX y DeFis.

Alex Lightman, el autor del Libro Blanco de Coinfield, considera que Coinfield Coin hará del mundo un lugar mejor y servirá a las necesidades de los compradores y vendedores de criptomonedas para reducer el coste del comercio.

"Como usuario de criptomonedas, me encanta ahorrar dinero utilizando criptomonedas de intercambio, pero me harté de la mala seguridad, de que me bloquearan las cuentas durante meses, del terrible servicio de atención al cliente y de la falta de empatía con la gente que es engañada por la hiperinflación. También siento que cada nueva moneda debería ser una oportunidad para dar a la caridad y hacer del mundo un lugar mejor".

"CoinField Coin no sólo va a hacer que sea menos costoso realizar operaciones en 186 países en lo que creo que es el intercambio de cripto y fiat más seguro del mundo, sino que también mejorará y preservará el poder de compra para los compradores y vendedores de alimentos en África. Nuestra asociación con Tingo tiene el potencial de hacer más bien para los agricultores y las familias en el mundo en desarrollo que cualquier otro proyecto de criptografía. Cuando la gente compre la moneda Coinfield y ésta suba, tendremos mucho más que aportar en contribuciones benéficas, así como reverdecer el desierto e innovar la agricultura del siglo XXI. Escribí mi primer artículo sobre la ecologización del desierto cuando estaba en el MIT en otoño de 1980, así que llevo 41 años pensando en esto", dijo Alex Lightman.

Acerca de CoinField:

CoinField es un sistema europeo centralizado de intercambio de criptomonedas y monederos virtuales supervisado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con el número de licencia FVT000111. Su sede central se encuentra en Tallin, Estonia, y cuenta con múltiples oficinas en todo el mundo. CoinField es un motor de comercio fiable con la misión de ampliar sus horizontes en todo el mundo.

Su plataforma de negociación y su aplicación móvil están disponibles para operar 24/7. Para más información, visite https://www.coinfield.com .

Consultas de Prensa y Medios: Chitralada PensukResponsable de Marketing chichi.pensuk@coinfield.com