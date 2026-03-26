Coinscrap Finance acelera su expansión internacional impulsada por inteligencia artificial agéntica

De izda a dcha: Óscar Barba, David Conde y Juan Carlos López - Coinscrap Finance

(Información remitida por la empresa firmante)

La fintech española consolida su presencia en Latinoamérica, con el foco puesto en México, Colombia, Perú y América Central. Tras completar con éxito el programa 'Galicia Avanza', la compañía recibe dos subvenciones Nexos para liderar consorcios de I+D+i valorados en más de un millón de euros. El estándar MCP (Model Context Protocol) se convierte en la punta de lanza tecnológica para facilitar la integración de su inteligencia artificial en instituciones financieras globales

Madrid, 26 de marzo de 2026.- Coinscrap Finance, referente en inteligencia artificial aplicada al sector financiero, anuncia hoy un ambicioso plan de expansión internacional para 2026, respaldado por hitos tecnológicos y financieros clave que posicionan a la compañía a la vanguardia de la IA agéntica global.



La compañía acaba de completar su participación en el programa Galicia Avanza. Esta iniciativa, impulsada por la Xunta de Galicia y Tecnópole, ha sido determinante para fortalecer la presencia de la fintech en mercados exteriores.



"El apoyo de las instituciones locales es el combustible necesario para que la innovación nacida en Galicia compita en la liga global. Programas como Galicia Avanza demuestran que la colaboración público-privada es vital para transformar el talento regional en liderazgo tecnológico internacional", asegura David Conde, CEO de Coinscrap Finance.



Inyección de I+D+i: Subvenciones Nexos para construir una IA soberana y segura

En paralelo, la Xunta de Galicia ha concedido a Coinscrap Finance dos subvenciones Nexos. Estos proyectos, que se extenderán hasta 2028 y superan el millón de euros de presupuesto, se desarrollarán en consorcio con otras dos empresas gallegas: Qbitia (finanzas e inversión) y dooingIT (expertos en ciberseguridad).



Los fondos se destinarán a dos líneas de innovación disruptivas:



• IA Inclusiva (Silver Economy): Un asistente conversacional (voz y texto) diseñado para personas mayores o con bajos conocimientos financieros, simplificando términos complejos y garantizando una comunicación amigable con el banco.



• LLM financiero propio: El desarrollo de un modelo de lenguaje extenso (LLM) 100% gallego basado en una arquitectura de tres capas. Este sistema garantiza el cumplimiento del IA Act de la Unión Europea, asegurando la auditabilidad y eliminando sesgos en la toma de decisiones financieras.



Ambos proyectos cuentan con la colaboración de la Universidad de Vigo, con el objetivo de publicar nuevas investigaciones en revistas científicas de alto impacto (Q1), reforzando el historial de cuatro publicaciones previas de la compañía.



El estándar MCP como catalizador de la expansión 2026

Tras consolidarse en España y México, Coinscrap Finance pone el foco este año en Colombia, Perú y América Central. La compañía prevé que el mercado internacional aporte la mayor parte de los nuevos clientes y alcance el 30% de la facturación total al cierre de 2026.



La adopción del estándar MCP (Model Context Protocol) es clave en esta estrategia. Según explica Óscar Barba, CTO de Coinscrap Finance: "El MCP permitirá que las instituciones financieras que ya están desplegando sus propias infraestructuras de IA puedan integrar nuestra tecnología como un complemento natural, reduciendo drásticamente los tiempos de implementación en nuevos mercados".



Sobre Coinscrap Finance

Fundada en 2016, Coinscrap Finance es una fintech líder en salud financiera e inteligencia artificial. Gracias a su motor COCO, entrenado con más de 8.000 millones de transacciones bancarias, ayuda a bancos a monetizar sus datos transaccionales ofreciendo productos hiperpersonalizados.

Contacto

Emisor: Coinscrap Finance

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