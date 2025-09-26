El COITT refuerza la colaboración con los tres ejércitos para favorecer el acceso a las Fuerzas Armadas

(Información remitida por la empresa firmante)

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación facilita oportunidades a los Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en el ámbito militar

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT) ha fortalecido su vínculo con las Fuerzas Armadas en el marco del 39º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por AMETIC, celebrado recientemente en Santander. Este paso estratégico posiciona al COITT como interlocutor clave entre el talento del sector tecnológico civil y las necesidades crecientes de innovación en ciberseguridad y telecomunicaciones de la defensa nacional.



Durante el evento, el decano del COITT, Luis Miguel Chapinal, y el vicesecretario general, Juan Manuel Martínez Mourín, mantuvieron reuniones institucionales de alto nivel con representantes del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, responsables del control, desarrollo y protección de las telecomunicaciones críticas en entornos estratégicos.



El diálogo permitió trasladar el creciente interés de los colegiados del COITT por explorar nuevas salidas profesionales en los cuerpos especializados en TIC y ciberdefensa dentro del ámbito militar. A su vez, los altos mandos expresaron su total disposición a facilitar el acceso a esta vía, comprometiéndose a: brindar información actualizada sobre los procesos de incorporación, ofrecer asesoramiento personalizado a ingenieros interesados, organizar visitas técnicas guiadas a instalaciones de referencia del Ministerio de Defensa.



El COITT agradece especialmente la colaboración y apertura institucional a D. Fernando Morón, General de División y Director de Investigación, Doctrina Orgánica y Materiales del Ejército de Tierra; D. Manuel Alvargonzález Méndez, Contralmirante y Jefe de Sistemas de Información de la Armada; y D. Juan Francisco Sanz Díaz, General de División y Jefe de Servicios Técnicos y Ciberespacio del Ejército del Aire y del Espacio.



Este nuevo canal de colaboración entre el COITT y los tres Ejércitos abre una oportunidad estratégica para que los Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación puedan aplicar su conocimiento especializado en el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas nacionales, especialmente en áreas como infraestructuras críticas, comunicaciones tácticas, defensa electrónica o seguridad digital.



"La defensa nacional también necesita ingenieros e ingenieras, y el COITT tiene como propósito allanar el camino para que este colectivo profesional participe en un ámbito de máximo valor estratégico", señaló Luis Miguel Chapinal, decano de COITT.



El colegio profesional gestionará internamente las consultas de colegiados interesados a través del correo recepcion@coitt.es, canalizando las solicitudes hacia las unidades correspondientes del Ministerio de Defensa.



