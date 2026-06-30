La colaboración entre humanos y robots gana protagonismo en un prestigioso premio internacional de logística

Emil Hauch Jensen, CEO de The Mobile Robot Company - The Mobile Robot Company ApS

(Información remitida por la empresa firmante)

La danesa The Mobile Robot Company se impone en los IFOY Awards 2026 en la categoría "Industrial Truck of the Year" con una transpaleta autónoma concebida para apoyar a los operarios de almacén, no para sustituirlos

Madrid, 30 de junio de 2026.-

En almacenes y fábricas, una parte esencial del trabajo que mantiene en movimiento las mercancías sigue midiéndose en pasos. Los mismos recorridos, las mismas cargas, los mismos trayectos repetidos una y otra vez durante la jornada. La automatización lleva años prometiendo aliviar ese esfuerzo, pero demasiadas veces lo ha hecho con una condición difícil de aceptar para muchas empresas: proyectos largos, integraciones complejas, infraestructuras fijas y sistemas diseñados como si el objetivo final fuera sacar a las personas del proceso.



En la edición de este año de los IFOY Awards, uno de los reconocimientos más relevantes de la intralogística internacional, el premio en la categoría "Industrial Truck of the Year" ha recaído en una idea distinta. The Mobile Robot Company, una joven startup danesa de robótica, ha ganado el título de 2026 con el J1600 self-driving pallet jack, una transpaleta autónoma diseñada para trabajar bajo la dirección del operario.



La decisión sitúa la colaboración entre humanos y robots en el centro de un cambio más amplio en la automatización de almacenes. En lugar de obligar a las empresas a elegir entre procesos totalmente manuales o sistemas completamente automatizados, el J1600 propone una vía intermedia: el operario conserva el control de las tareas que requieren criterio, experiencia y capacidad de adaptación, mientras el robot asume los desplazamientos repetitivos entre un punto y otro.



En la práctica, el trabajador puede recoger un palé manualmente, seleccionar un destino en la pantalla táctil y enviar la transpaleta a completar el transporte de forma autónoma. La persona decide. La máquina recorre el trayecto.



La diferencia es importante en un mercado donde la manipulación manual de palés sigue siendo la norma. Según el IFOY Innovation Check dedicado al J1600, solo alrededor del 1 % del movimiento de palés está automatizado actualmente, pese a que cada año se venden más de un millón de transpaletas en todo el mundo. Para el 99 % restante, la pregunta inmediata no es si un almacén podrá convertirse algún día en una instalación completamente autónoma. La cuestión es si la automatización puede introducirse sin quitar el control a las personas que sostienen la operación diaria.



"La industria ha tratado a menudo la automatización como una decisión de todo o nada", afirma Emil Hauch Jensen, CEO de The Mobile Robot Company. "Nuestra visión desde el principio fue diferente. Queríamos devolver tiempo, energía y control a los operarios de almacén, no pedir a las empresas que rediseñaran por completo su forma de trabajar".



El J1600 puede utilizarse como una transpaleta eléctrica convencional o cambiarse al modo autónomo cuando el operario lo decide. Está concebido para el transporte de palés a nivel de suelo en almacenes, zonas de producción, recepción de mercancías, almacenamiento y expedición. Puede mover cargas de hasta 1.600 kilos, utiliza navegación 3D LiDAR SLAM y permite crear nuevos destinos conduciendo la unidad hasta una ubicación y pulsando "Save Location" en la pantalla táctil.



Esa sencillez fue uno de los elementos centrales en la evaluación de IFOY. El robot no requiere una integración informática extensa, el Wi-Fi es opcional y la formación del operario puede completarse en unos 30 minutos. En flujos de transporte repetitivos, la compañía sostiene que el sistema puede reducir el trabajo manual hasta en un 80 %, al permitir que los empleados sigan controlando las maniobras más delicadas con el palé mientras el robot se encarga del recorrido.



El IFOY Innovation Check describió el J1600 como un "game changer" para una automatización de baja barrera de entrada en la intralogística. Los evaluadores destacaron la combinación de rendimiento industrial, inteligencia embarcada y manejo intuitivo. El jurado valoró especialmente el concepto de doble modo, que ofrece flexibilidad a los usuarios y reduce la dificultad de adoptar robótica móvil.



En la categoría "Industrial Truck", The Mobile Robot Company compitió con algunos de los nombres más consolidados de la manutención industrial, entre ellos STILL, parte del grupo KION, y Crown. Frente a compañías con décadas de presencia en el mercado, redes globales de servicio y grandes presupuestos de ingeniería, la startup danesa se impuso al centrarse en un problema que muchas pequeñas y medianas operaciones siguen encontrando a diario: cómo automatizar procesos reales, cambiantes e imperfectos sin convertir el propio proyecto de automatización en el principal obstáculo.



"Esta es, ante todo, una historia de startup", señala Jensen. "Los mayores actores de esta industria cuentan con organizaciones comerciales globales, largas trayectorias y enormes recursos de desarrollo. Nuestra forma de entrar en el mercado fue resolver un problema con el que los clientes todavía luchan cada día: cómo llevar la automatización a almacenes y entornos de producción reales sin hacer que el proyecto sea pesado, caro y arriesgado".



Ese enfoque marcó el diseño del producto desde el principio. El J1600 no exige que los operarios se conviertan en programadores de robots. Enseñar una nueva tarea al sistema está pensado para parecerse a realizarla una vez: conducir la transpaleta hasta el destino, guardar la ubicación y utilizarla después para futuros desplazamientos autónomos. Si ocurre algo inesperado, el operario puede recuperar el control manual en cualquier momento.



El IFOY Award aporta ahora una validación independiente a esa filosofía de diseño. El International Intralogistics and Forklift Truck of the Year Award está considerado uno de los principales premios tecnológicos del mundo en intralogística. En 2026 se presentaron 49 productos y soluciones a la competición, de los cuales 17 finalistas se clasificaron para la fase final y participaron en el proceso de auditoría IFOY durante el TEST CAMP INTRALOGISTICS celebrado en abril.



Para The Mobile Robot Company, el premio llega tras un primer capítulo inusualmente rápido. La empresa fue fundada en noviembre de 2024 por Emil Hauch Jensen y Odin Kudahl Skovsted, lanzó el J1600 en enero de 2026 y ya ha establecido acuerdos con distribuidores en ocho países. Su foco está en soluciones prácticas de robótica móvil para el movimiento interno de materiales, especialmente en operaciones donde el coste, la complejidad y la rigidez de la automatización tradicional han mantenido los procesos manuales durante demasiado tiempo.







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