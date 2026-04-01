Colaboración Manchester Metropolitan University x Portal:M

(Información remitida por la empresa firmante)

-Manchester Metropolitan University x Portal:M: Redefiniendo la colaboración entre el mundo académico y la industria para una era digital prioritaria

MANCHESTER, Inglaterra, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Manchester Metropolitan University (MMU) y Portal:M, la visionaria empresa emergente de moda digital, integrada por el líder mundial de la confección Makalot se enorgullecen en anunciar un nuevo proyecto de colaboración diseñado para proporcionar a los estudiantes de máster una visión práctica del sector, al tiempo que desarrollan una cartera profesional de redes sociales para Portal:M. Esta iniciativa sirve como un puente fundamental entre la teoría académica de alto nivel y la vertiginosa realidad del mercado global de la moda, fomentando un entorno dinámico donde los estudiantes actúan como consultores de marketing para una marca a la vanguardia de la transformación digital.

Acortando la brecha entre la academia y la industria globalEsta iniciativa estratégica aúna las perspectivas innovadoras de los estudiantes del máster en Marketing Internacional de Moda con los objetivos de marketing de Portal:M. Esta dinámica colaboración sirve como un puente fundamental entre la teoría académica y la práctica profesional, sacando a los estudiantes del aula tradicional y situándolos directamente en un contexto empresarial global. Al trabajar en este proyecto real, los estudiantes actúan como consultores de marketing, obteniendo la oportunidad única de asesorar al consejo ejecutivo de Portal:M sobre estrategias de expansión a medida que la marca consolida su presencia en el mercado europeo.

A través de este proyecto inmersivo, los estudiantes colaboran con Portal:M para diseñar, producir y gestionar contenido de alto impacto en redes sociales en plataformas digitales clave. Los participantes adquieren experiencia práctica en un entorno creativo profesional, con especial atención a la estrategia de campaña, la narrativa de marca y el análisis de datos. El proyecto exige que los estudiantes respalden sus recomendaciones mediante una gestión rigurosa del contenido en redes sociales y la elaboración de informes de rendimiento, lo que garantiza el desarrollo de la competencia técnica, la confianza profesional y la sostenibilidad empresarial necesarias para satisfacer las complejas expectativas de los clientes en una economía digital. Esta colaboración refleja el compromiso constante de Manchester Metropolitan University de enriquecer la experiencia estudiantil mediante una participación significativa en la industria que prepara a los graduados para el mercado laboral global.

"Gracias a la innovación en nuestro plan de estudios y a nuestras alianzas con la industria, seguimos impulsando la digitalización en la moda, garantizando que nuestros graduados cuenten con las competencias y el pensamiento digital necesarios para asegurar una industria de la moda más eficiente y sostenible en el future". (Dra. Anita Mitchell, Directora de Estrategia de Moda Digital, Instituto de Moda de Manchester, Manchester Metropolitan University)

Impulsando a la próxima generaciónEl Dr. Farag Edghiem, de Manchester Metropolitan University, comentó que esta alianza con Portal:M ofrece a nuestros estudiantes de máster una valiosa oportunidad para aplicar sus conocimientos en un contexto laboral real. La colaboración con la industria es fundamental para mejorar la empleabilidad, y este proyecto permite a los estudiantes graduarse con habilidades digitales tangibles que se ponen en práctica a través del proyecto real.

"La asociación con Manchester Metropolitan University nos conecta con talentos de posgrado ambiciosos. Este puente proporciona mentoría profesional y datos del mundo real", afirmó Dianne Chen, Directora de Marketing de Portal:M, "lo que permite a los estudiantes ofrecer recomendaciones innovadoras que desafían el pensamiento tradicional. Esta sinergia garantiza que Portal:M sea líder en moda digital, al tiempo que capacita a los estudiantes para crear carteras de alto nivel".

Acerca de Portal:MPortal:M es un integrador de moda digital visionario que combina la digitalización 3D a medida con StyTrix, nuestra suite de IA profesional. Ofrecemos soluciones integrales para potenciar cada rol, escalando la creatividad y optimizando toda la cadena de valor. Síganos en LinkedIn en https://www.linkedin.com/company/portalm

Para más detalles o consultas, contactar con Dianne Chen en diannechen@portalm.io

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