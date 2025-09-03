La colaboración entre Polychim y Milliken trae por primera vez a Europa resinas de PP validadas por UL

(Información remitida por la empresa firmante)

Grados de alta claridad con la etiqueta UL ECV ya disponibles para aplicaciones de moldeo por inyección y moldeo por inyección de pared delgada

DUNKERQUE, Francia, 3 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Polychim Industrie, una marca de Beaulieu International Group, y el fabricante global diversificado Milliken & Company anunciaron hoy la introducción en Europa de dos grados de resina de polipropileno (PP) clarificado con la etiqueta de Validación de Reclamos Ambientales (ECV) de UL por primera vez. Polychim utilizó la solución aditiva Millad NX 8000 ECO de Milliken para presentar sus grados de PP de alta claridad HJ45XI y HS45XI, que permiten una reducción de hasta un 10% en el consumo de energía durante el proceso de moldeo: ahorros verificados que se reflejan en toda la cadena de valor del plástico.

"Junto con Polychim, hemos desarrollado con éxito una resina que puede reducir el consumo de energía necesario para la producción de piezas moldeadas por inyección", afirmó Maria Di Nolfo, directora de Ventas de Milliken para Europa. "Nos complace ver que Polychim se ha convertido en el primer productor de resina en introducir en el mercado europeo una fórmula innovadora, validada por UL y de alto rendimiento".

El UL ECV es un programa de pruebas independiente proporcionado por UL Solutions, líder mundial en ciencias aplicadas. La etiqueta UL ECV confirma que las afirmaciones de un producto han sido verificadas de forma independiente por UL, lo que puede contribuir a aumentar la confianza del consumidor y la credibilidad general de la marca. Los propietarios de marcas que utilizan resinas de PP clarificadas con Millad NX 8000 ECO pueden mostrar la etiqueta UL ECV en sus piezas moldeadas por inyección.

"Nos enorgullece presentar nuestros grados de resina con certificación UL, fabricados con el clarificador Millad NX 8000 ECO de Milliken", explicó Hery Randria, director general de Polychim. "Estos grados ofrecen un potencial significativo para reducir el consumo de energía durante el moldeo por inyección. Además, la planta de Polychim contribuye a un impacto ambiental de tan solo 1,0 kg de CO₂ por kilogramo de polipropileno producido. En conjunto, estos avances refuerzan nuestra dedicación a la sostenibilidad y la innovación en el mercado europeo."

Los HJ45XI y HS45XI de Polychim están mejorados con el agente clarificante Millad, que proporciona una excelente estética y eficiencia de procesamiento. Las resinas permiten a los convertidores lograr hasta un 10% de ahorro energético y de costes al procesar los grados a temperaturas más bajas y con ciclos más cortos que productos similares en el mercado. Ambos productos ya están disponibles en Europa.

Para obtener más información sobre los aditivos para plásticos de Milliken, visite www.milliken.com. Para obtener más información sobre los grados de PP de alta claridad de Polychim, visite www.Polychim-industrie.com.

Acerca de Milliken Milliken & Company es un líder mundial en fabricación cuyo enfoque en la ciencia de los materiales permite hoy los avances del futuro. Desde moléculas líderes en la industria hasta innovaciones sostenibles, Milliken crea productos que mejoran la vida de las personas y ofrecen soluciones para sus clientes y comunidades. Con miles de patentes y una cartera de aplicaciones en los sectores textil, de suelos, químico y sanitario, la empresa se nutre de un sentido compartido de integridad y excelencia para impactar positivamente en el mundo durante generaciones. Descubra más sobre las mentes inquietas y las soluciones inspiradoras de Milliken en milliken.com y en Facebook, Instagram y LinkedIn..

Acerca de Polychim Polychim Industrie es un productor europeo de polipropileno (PP) que, junto con su empresa hermana Pinnacle Polymers, con sede en Luisiana, pertenece al Grupo Beaulieu International. Ubicada en Dunkerque, en la costa norte de Francia, Polychim se ha especializado en homopolímero PP desde su fundación en 1990. Polychim PP tiene una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo hilo de filamento continuo a granel (BCF), fibra, cinta estirada, soporte para alfombras y cintas adhesivas. Además de la extrusión y la composición, Polychim PP también se utiliza para el moldeo por inyección de artículos como envases de alimentos, cajas de cosméticos, tarros y botellas, o muebles de jardín. Para más información, visite www.Polychim-industrie.com o www.bintg.com.

