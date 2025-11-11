En colaboración con socios estratégicos, la Oficina de Inversiones de Abu Dabi anuncia el lanzamiento de una red de vert

(Información remitida por la empresa firmante)

ABU DABI, UAE, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Oficina de Inversiones de Abu Dabi (ADIO), en colaboración con la Autoridad General de Aviación Civil (GCAA), el Centro Integrado de Transporte (Abu Dhabi Mobility), dependiente del Departamento de Municipios y Transporte (DMT), y los Aeropuertos de Abu Dabi (ADA), ha inaugurado la primera red de vertipuertos para impulsar la movilidad aérea avanzada en todo el emirato. Esta iniciativa representa un hito importante en el liderazgo global de Abu Dabi en movilidad inteligente y sostenible.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia del clúster de Industrias de Vehículos Inteligentes y Autónomos (SAVI) para impulsar la diversificación económica de Abu Dabi mediante la innovación, desplegando tecnologías de vanguardia, incluidas soluciones avanzadas y sostenibles de movilidad aérea. La infraestructura de vertipuertos prevista permitirá que las aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) operen de manera eficiente en ubicaciones estratégicas de Abu Dabi, facilitando viajes fluidos con bajas emisiones, mejorando la conectividad y consolidando al emirato como pionero mundial en movilidad urbana avanzada.

La red contará con más de 10 vertipuertos de última generación integrados al sistema de transporte de Abu Dabi. El Aeropuerto Internacional Zayed y el Aeropuerto Ejecutivo Al Bateen se han confirmado como ubicaciones clave dentro de la red, y se anunciarán más emplazamientos y rutas interurbanas en fases posteriores. Abu Dhabi Airports ha sido seleccionado como inversor principal y actuará como socio ejecutor principal. Por su parte, el Centro Integrado de Transporte (Abu Dhabi Mobility) y la Autoridad de Aviación Civil de Goa (GCAA) contribuyen al desarrollo y la operación de la red de vertipuertos de Abu Dabi dentro de un marco regulatorio claro, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad, rendimiento e integración, lo que permite una perfecta alineación con el espacio aéreo de Abu Dabi y los sistemas de transporte en general, al tiempo que se asegura la sostenibilidad financiera.

La red conectará importantes centros urbanos, comerciales y turísticos, como el Aeropuerto Internacional Zayed, el Aeropuerto Ejecutivo Al Bateen y la Isla Yas, con Saadiyat y la Isla de Abu Dabi, lo que permitirá un transporte aéreo rápido, limpio y eficiente en todo el emirato. Cada vertipuerto estará totalmente integrado en el sistema de transporte de Abu Dabi, que incluye transporte terrestre e infraestructura digital, a través de los sistemas inteligentes del Centro Integrado de Transporte (Abu Dhabi Mobility) y la red de Aeropuertos de Abu Dabi, lo que garantiza conexiones multimodales fluidas.

Su Excelencia Saif Mohammed Al Suwaidi, director general de la GCAA, declaró: "Este paso en Abu Dabi se basa en los esfuerzos continuos de la Autoridad General de Aviación Civil para alinear la infraestructura de aviación del país con la visión estratégica de los EAU de adoptar un ecosistema de movilidad aérea avanzado y sostenible. En consonancia con su mandato regulatorio y legislativo, la GCAA ha desarrollado marcos regulatorios modernos que permiten la integración de aeronaves eVTOL en el sistema de aviación civil, al tiempo que facilita la adaptación de los helipuertos existentes como parte de una infraestructura integral que respalda soluciones avanzadas de movilidad aérea".

"Lo que presenciamos hoy marca el inicio de una nueva era, que refleja un salto cualitativo en la infraestructura de aviación y reafirma el compromiso de los EAU de liderar la transición global hacia una movilidad más inteligente y sostenible. En colaboración con sus socios, la GCAA continúa impulsando esta transformación mediante el fomento de un entorno regulatorio flexible y con visión de futuro que posiciona a los EAU entre los primeros países del mundo en operar sistemas avanzados de movilidad aérea a gran escala".

Su Excelencia Badr Al-Olama, director general de ADIO, explicó: "Esta iniciativa estratégica sitúa a Abu Dabi a la vanguardia de la movilidad de próxima generación, demostrando el poder de las alianzas entre el Gobierno de Abu Dabi y el sector privado para impulsar las industrias del futuro. Al integrar la infraestructura eVTOL en nuestro sistema de transporte y consolidar esta iniciativa como parte del clúster SAVI, aceleramos el despliegue de soluciones de movilidad inteligentes y avanzadas, al tiempo que afianzamos la posición del emirato como líder en industrias que marcarán el futuro".

"La puesta en marcha de la red de vertipuertos de Abu Dabi supone un paso estratégico hacia la construcción de un sistema de transporte preparado para el futuro que integra soluciones avanzadas de movilidad aérea. La incorporación de este sistema a la infraestructura del emirato favorece una mayor conectividad, una mayor eficiencia operativa y una movilidad con bajas emisiones, mejorando la calidad de vida y reforzando el liderazgo de Abu Dabi en movilidad aérea avanzada".

El doctor Abdulla Hamad AlGhfeli, director general interino del Centro de Transporte Integrado (Movilidad de Abu Dabi), declaró: "El desarrollo de la red de vertipuertos de Abu Dabi representa un hito significativo en la configuración del futuro de la movilidad urbana. Como autoridad reguladora y estratégica del transporte integrado en el emirato, el Centro de Transporte Integrado (Movilidad de Abu Dabi) garantiza que la movilidad aérea avanzada se integre en un marco operativo y de gobernanza claro que promueva la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad. Esta iniciativa refleja la visión de futuro de Abu Dabi para el transporte de próxima generación y refuerza su posición global como líder en movilidad inteligente y sostenible".

Elena Sorlini, directora general y consejera delegada de Abu Dhabi Airports, declaró: "Como socio principal para la red de vertipuertos de Abu Dabi, Abu Dhabi Airports desempeñará un papel fundamental en el desarrollo de la infraestructura, las operaciones y la preparación comercial de la movilidad aérea avanzada en el emirato. Esta alianza refleja nuestro compromiso a largo plazo con el futuro de la aviación a través de la innovación, así como nuestro papel clave en la integración de soluciones de movilidad de última generación en el ecosistema de transporte de Abu Dabi. Nos enorgullece colaborar con ADIO y el Centro de Transporte Integrado (Abu Dhabi Mobility) en el marco de esta alianza transformadora, que potenciará nuestras fortalezas conjuntas y consolidará la posición de Abu Dabi a la vanguardia de la movilidad aérea avanzada".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2818622/Abu_Dhabi_Autonomous_Summit.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/en-colaboracion-con-socios-estrategicos-la-oficina-de-inversiones-de-abu-dabi-anuncia-el-lanzamiento-de-una-red-de-vertipuertos-para-activar-las-operaciones-de-taxis-aereos-302611386.html