La colaboración entre startups es "vital" para la estrategia de IA de las empresas

- Siete de cada 10 empresas europeas piensan que la colaboración entre startups es "vital" para su estrategia de IA, revela un informe de Sopra Steria

Sopra Steria y Sopra Steria Next presentan el "Informe de Innovación Abierta 2025", un estudio a nivel europeo dedicado a la colaboración entre empresas y startups.

Destaca la creciente tendencia de empresas y organismos públicos a colaborar cada vez más con startups, especialmente para acelerar el despliegue de la IA.

Sopra Steria Next comparte información clave sobre colaboraciones exitosas en innovación abierta.

PARIS, 27 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, una de las principales empresas del sector tecnológico europeo, presenta hoy su Informe de Innovación Abierta 2025, elaborado en colaboración con Sopra Steria Next y académicos de INSEAD. Este informe destaca el papel crucial que desempeñan las startups en la construcción de la estrategia de Inteligencia Artificial de los gigantes corporativos europeos.

Un vistazo a las principales conclusiones del Informe de Innovación Abierta 2025 de Sopra Steria:

El 72 % de las grandes organizaciones encuestadas ha colaborado con startups.

El 57 % ha llevado a cabo proyectos de Innovación Abierta centrados en la IA, de los cuales 6/10 se centran en la IA generativa.

Siete de cada 10 empresas consideran a las startups como "vitales" para sus estrategias de IA.

Las colaboraciones entre grandes empresas y startups, que en su día representaban una ventaja estratégica, ahora son esenciales para mantener una ventaja competitiva.

El año 2024 marca un punto de inflexión en la revolución digital, impulsado por el rápido auge de la IA, marcado por dos dinámicas principales. En primer lugar, un marcado contraste entre el entusiasmo corporativo y la realidad de la adopción a gran escala, ya que solo el 22 % de las grandes empresas han logrado implantar la IA generativa a gran escala. En segundo lugar, un número creciente de startups de IA que entran en escena, con más de 200 unicornios identificados. La combinación de estas dos dinámicas plantea una pregunta crucial: ¿cómo pueden las grandes empresas y las startups de IA colaborar de forma más eficaz para acelerar la innovación y crear valor empresarial?

Fabrice Asvazadourian, consejero delegado de Sopra Steria Next, explicó: "2025 marca un momento crucial para la transformación impulsada por la IA. Si bien la innovación tecnológica se está acelerando, muchas organizaciones aún tienen dificultades para implementarla a gran escala. La innovación abierta ya no es una opción táctica, sino un imperativo estratégico. Al adoptar la colaboración externa, especialmente con startups, las empresas pueden ir más allá de la experimentación y generar un impacto real. Quienes integren la innovación abierta en la estructura de su estrategia estarán mejor posicionados para liderar la próxima ola de reinvención".

