COMUNICADO: Colección Boho: lo más nuevo de Binnari para esta nueva temporada

Binnari, la marca de bolsos de Petrer, Alicante, estrena la temporada primavera-verano 2020 cargada de novedades para todos los gustos y ocasiones

Su Colección BOHO viene pisando fuerte con bolsos lleno de luz y color que transmiten un aire fresco y novedoso. La calidez que desprenden los nuevos diseños y texturas aporta sencillez y naturalidad a cualquier estilo.

El mimbre se apodera de esta temporada para dar rienda suelta a los looks más chic. Los modelos como Cindy y Naomi son un claro reflejo de esta tendencia veraniega que vuelve en 2020 con más fuerza que nunca. Estos diseños combinan a la perfección diferentes trenzados de mimbre con tonos cuero y camel creando modelos exclusivos que aportan estilo y naturalidad a cada paso.

Los diferentes modelos Laila sacan el espíritu más boho de la colección. Sus originales diseños de tejido de rayas en diferentes colores y el detalle de sus asas trenzadas en piel sintética los convierten en el acompañante perfecto para sacar el lado más casual.

Los modelos Ivy y Fanny sorprenden por la sencillez de sus diseños y la intensidad de sus colores. Con tejidos lisos monocromo con diseño en nylon, están disponibles en una amplia gama de colores: los primeros en color kaki, nude, negro, ocre y rojo, mientras que los segundos están disponibles en color coral, naranja, negro, oliva y piedra.

Y, para quienes buscan un bolso cómodo y práctico sin perder de vista el estilo, Binnari propone diferentes modelos de mochilas con toques elegantes, casuales y deportivos como los modelos Abby o Lucy. Estas mochilas, de versátil diseño, cuentan con una gran capacidad para adaptarse a todos los gustos y situaciones diarias.

Además, esta temporada Binnari también ofrece diferentes opciones para las amantes del animal print. Los modelos Esther un diseño en piel sintética efecto cocodrilo que aporta un toque elegante y sofisticado a cualquier estilo. Y, los modelos Jasmine, de diseño monocromo con detalles de piel sintética de serpiente, aportan un aire sencillo con un toque diferente.

Y, para las ocasiones más especiales, Binnari propone la colección Brenda, modelos de pequeñas dimensiones que destacan por su sencillez y elegancia, con cadena dorada extraíble que permite dos posiciones: bolso de mano o bandolera. Un 'must have' para los looks más formales.

