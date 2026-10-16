Por qué una colección de perfumes debería ser tan versátil como un armario - divain. Parfums

(Información remitida por la empresa firmante)

La época en la que se era fiel al mismo perfume durante años ha quedado atrás. Igual que se adapta la ropa al estado de ánimo, ahora también se hace con las fragancias. Y con una colección tan amplia como la de divain., crear un armario olfativo propio resulta más fácil de lo que parece.

Madrid, 16 de octubre de 2026.- Antes se tenían como mucho tres perfumes entre los productos de belleza, pero ahora las cosas se hacen de otra manera. Se prefiere una fragancia que encaje con un momento, una emoción o una estación concreta, en lugar de un único perfume que funcione como seña de identidad. No es de extrañar que las suscripciones de perfumes, con las que se recibe una muestra diferente cada mes, sean tan populares.

El perfume también es un accesorio

El perfume es el toque final invisible de un estilo. Una fragancia amaderada puede aportar seguridad, mientras que para un plan relajado quizá apetezca un aroma suave y floral. Usar distintos perfumes es otra forma de expresar cómo se siente cada persona y elegir cómo afrontar el día.

Por eso, al crear una colección, merece la pena empezar por las familias olfativas. Explorar los aromas cítricos, florales, amaderados o especiados ayuda a descubrir qué notas resultan más afines y qué fragancias encajan mejor con cada plan u ocasión.

También se puede experimentar combinando perfumes en capas, una técnica conocida como layering, para dar con un aroma más personal. La idea es probar y disfrutar del proceso sin que cada nueva incorporación suponga una gran inversión.

El truco de combinar lujo y opciones asequibles en belleza

En moda se lleva años haciéndolo con naturalidad: se combina una americana de diseñador cara con unos vaqueros vintage que quedan perfectos o una camiseta básica. ¿Por qué no aplicar esa misma lógica a los productos de belleza? El lujo no está en el nombre de una marca, sino en la calidad de los ingredientes y en las sensaciones que transmite.

Una marca que ha entendido esta tendencia como pocas es divain. En lugar de invertir millones en campañas de marketing extravagantes o envases caros, se centra en el contenido. ¿El resultado? Una colección de más de 700 perfumes diferentes, desde aromas especiados hasta cítricos chispeantes, para hombres y mujeres, y a un precio que hace que experimentar sea realmente divertido.

Cuando se dice que los precios de divain. son asequibles, no se exagera. Se pueden encontrar frascos de 100 ml desde 15 €. Eso sí que es un buen precio.

Precisamente esa accesibilidad facilita adaptar una colección al día a día. No es necesario quedarse con un único perfume favorito: ¿por qué no tener varios en casa y decidir cada día cuál apetece más? Así, el perfume deja de ser una gran compra reservada para una ocasión especial y pasa a formar parte de la rutina diaria.

Del perfume a los rituales en casa

Y eso no es todo. El cuidado personal también tiene su espacio en divain. ZEN, la gama de suplementos de divain., pensada para acompañar la rutina de bienestar.

Porque esos pequeños momentos de cuidado personal van más allá del perfume: dedicar tiempo a cuidarse, bajar el ritmo y prestar atención a lo que se necesita también forma parte del día a día. divain. ZEN se suma a esa manera de entender el bienestar, con el cuidado desde dentro como parte de los rituales cotidianos.

Todo gira en torno a dedicarse un momento cada día. Elegir el perfume que apetece llevar, disfrutar de una rutina de cuidado o incorporar los suplementos de divain. ZEN son distintas formas de dedicar tiempo al cuidado personal. Pequeños rituales que convierten el cuidado personal en parte del día a día. Sean cuales sean las preferencias, divain. tiene algo para cada persona.

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