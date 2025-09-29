(Información remitida por la empresa firmante)

-La colección SILKERRY™ de LILYSILK se agotó en cinco días, lo que indica una fuerte demanda de comodidad impulsada por la innovación

NUEVA YORK , 29 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la marca de seda líder a nivel mundial, dedicada a inspirar a las personas a vivir vidas espectaculares y sostenibles, anunció hoy que su colección recién lanzada SILKERRY™ se agotó en tan solo cinco días. El debut de esta línea de ropa deportiva marca la entrada oficial de la marca en la categoría de ropa deportiva y destaca la creciente demanda mundial de innovación textil que aúne elegancia, funcionalidad y comodidad.

Confeccionada con un tejido de rizo patentado mejorado con seda, la colección SILKERRY™ reinventa la ropa informal con la suavidad transpirable del rizo de algodón y los lujosos beneficios de la seda natural. Su exclusivo diseño de doble capa presenta un interior de seda suave que ofrece una suavidad como la de una segunda piel, frescura instantánea y regulación de la humedad, mientras que la capa exterior de algodón ofrece resistencia, transpirabilidad y estructura para el uso diario.

La colección, agotada, incluye tres líneas de estilo distintivas: Seamflow, Porchlight y Heirloom '89, disponibles en cuatro colores neutros. Cada línea refleja una faceta diferente del estilo de vida moderno, incluyendo el movimiento urbano, la vida relajada en casa y la ropa deportiva atemporal. Prendas emblemáticas como Seamflow Verge Hoodie y Heirloom '89 Zip Jacket han sido elogiadas por su elegancia y funcionalidad.

Los consumidores han respondido con entusiasmo a la experiencia SILKERRY™. Jennifer C., quien realizó un segundo pedido después de recibir su primera pieza, elogió la tela como "sustancial pero transpirable" y agregó que le encantaba el cierre doble y planeaba usar su nuevo conjunto en una caminata matutina.

Michelle R., una nueva clienta, compartió que había pedido una chaqueta y unos pantalones deportivos en color espresso y gris, y comentó que la tela "resulta una inversión inteligente" y es "cómoda al tacto", especialmente para personas sensibles a las texturas.

La colección también recibió el apoyo de celebridades, como la modelo Karlie Kloss y la actriz Brittany Snow, que fueron vistas luciendo prendas SILKERRY™ en redes sociales y durante apariciones públicas.

"Nos sentimos honrados por la increíble respuesta a nuestra nueva colección", declaró David Wang, consejero delegado de LILYSILK. "Que se agotara en tan solo unos días es una gran prueba de la confianza de nuestra comunidad. Estamos trabajando duramente para reabastecernos y esperamos compartir más con nuestros clientes pronto".

El próximo lote de SILKERRY™ estará disponible para pedidos próximamente, ya que LILYSILK está aumentando la producción para satisfacer la demanda global. Se anima a los consumidores a reservar sus piezas con anticipación a través del sitio web oficial. Descubra la colección SILKERRY™ y más en www.lilysilk.com.

