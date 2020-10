El Colegio de Geólogos considera que es necesaria la exploración de los recursos minerales autóctonos

"No se puede despreciar la investigación de los recursos minerales de un país", señala el Colegio de Geólogos, que aboga por la innovación y la eficiencia en la exploración y explotación de los recursos

La dependencia en España de los minerales y materias primas del exterior es muy alta

El Colegio apuesta por incorporar energías limpias como la geotermia en el mix energético, pero hoy por hoy no es realista prescindir de la energía nuclear

MADRID, 15 Oct.

El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) considera que no es prudente limitar y prohibir la investigación y el aprovechamiento de minerales en España, salvo cuando por motivos geoéticos así deba hacerse. Se necesita a este respecto un "debate sosegado" donde la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética se aplique de manera que no reste posibilidades económicas y a la vez atienda a las exigencias medioambientales, "también en el largo plazo".

Sin entrar en consideraciones ideológicas o de carácter político, el Colegio de Geólogos aboga por explorar y explotar los recursos minerales autóctonos atendiendo a criterios de sostenibilidad, eficiencia, innovación técnica, cualificación profesional y respeto escrupuloso por el medio ambiente y el entorno.

En el documento de 'Propuestas para una política geológica nacional al servicio de los ciudadanos', el Colegio apunta a que deben permitirse las autorizaciones de exploración y permisos de investigación con el objetivo de crear reservas energéticas entendidas aquellas establecidas para situaciones de emergencia o por motivos de interés social, económico o de seguridad pública.

Reducir la dependencia energética exterior

El Colegio de Geólogos, como ya ha manifestado en contadas ocasiones, señala que la dependencia en España de minerales y materias primas importadas de otros países es "muy alta", por lo que es necesario avanzar para reducir esa dependencia. Además, en lo que afecta al reto demográfico, "la minería es una fuente de recursos relevante para muchas economías a nivel local", especifica el Colegio.

No obstante, la innovación tecnológica debe llegar también a nuestro país a través de inversiones que, no solo contemplen la explotación minera, sino que ésta vaya acompañada de la industria necesaria para su utilización posterior. "Si la extracción de mineral no va asociada a la producción de componentes o equipos, no conseguirá generar el valor para el cambio que España necesita", explica el Colegio de Geólogos.

En ese sentido, el Colegio opina que la concesión de permisos de explotación minera es conveniente que se enmarque en un contexto de desarrollo económico de comarcas, donde las universidades y la I+D+i del Estado y de las empresas, jueguen también un papel activo en el cambio de modelo. "El conocimiento técnico y científico es clave para generar valor económico y para garantizar la protección del medio ambiente", afirma el ICOG.

Por otra parte, el Colegio recuerda que en España ya se han prohibido las prospecciones de hidrocarburos y la técnica de fracturación hidráulica o fracking. "En un contexto de cierre de fronteras causado por la pandemia del Covid-19, debe ponerse más atención a la explotación de los recursos energéticos propios, incluidos los renovables", alerta el Colegio.

Avanzar en energías limpias

El Colegio de Geólogos lleva años promoviendo la geotermia como energía limpia alternativa para impulsar en España. Al mismo tiempo reconoce que, hoy por hoy, no es realista prescindir de energías como la nuclear en el mix energético.

Desde el Colegio la apuesta es reducir el peso de las energías contaminantes y aumentar la inclusión de energías limpias y renovables, "pero actualmente no parece oportuno cerrar las centrales nucleares en el corto plazo". Además se da la paradoja de que la energía nuclear no emite CO2 "y en países de nuestro entorno como Francia, la nuclear tiene un papel destacado", indica el Colegio.

En lo que afecta al suministro de uranio, el ICOG cree que el Estado debería estar implicado en un proyecto de minería de estas características dado que se generan "impactos a muy largo plazo que requieren de vigilancia y control posteriores, con unos costes que no están cubiertos por las fianzas que puedan depositar empresas privadas".

En ese aspecto, "la geoética nos lleva a considerar también la gestión de los residuos radiactivos, tanto de minería como de explotación de las centrales, donde el largo plazo siempre afecta a variables de dimensión geológica", señala el Colegio.

Por último, el Colegio de Geólogos considera fundamental disponer de un plan energético a largo plazo que aborde cuestiones como la gestión de los residuos nucleares, así como el rendimiento económico y la seguridad de todos los emplazamientos.

Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG)

El ICOG es una Corporación de Derecho Público creada para la defensa y apoyo de los intereses de los Geólogos según la Ley 73/1978 de 26 de diciembre. Entre sus fines esenciales, destacan la ordenación de la actividad o ejercicio de la profesión de Geólogo y la representación exclusiva y defensa de los intereses de la misma. Con sede en Madrid, el Colegio cuenta con delegaciones en Aragón, Galicia Asturias, Cataluña y País Vasco. Para más información, puede visitar www.icog.es.

